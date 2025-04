Robaron en el restaurante de la reconocida cantautora Nidia Góngora en Cali: el responsable quedó en los videos de seguridad

Asaltantes robaron el restaurante de la artista Nidia Góngora en Cali - crédito Captura de video

Se registró un robo en el restaurante Viche Positivo, ubicado en la galería de La Alameda, en Cali, el cual dejó pérdidas significativas para la cantaora y líder cultural Nidia Góngora, quien denunció el hurto de varios objetos de valor en su establecimiento comercial.

El incidente ocurrió en la madrugada del martes 22 de abril y quedó captado por las cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre que, tras ingresar al local, recorre el espacio y sustrae diversos artículos antes de retirarse.

De acuerdo con la denuncia presentada por la propietaria, el monto de las pérdidas asciende a aproximadamente 4.000.000 millones de pesos. Entre los objetos robados se encuentran una caja registradora, teléfonos celulares, un datáfono, un bafle y otros dispositivos electrónicos.

El material audiovisual captado por las cámaras de seguridad muestra al presunto responsable del robo, un hombre que vestía una gorra y una chaqueta negra. En las imágenes, se le ve ingresar al local, recorrerlo durante varios minutos y finalmente salir con los objetos sustraídos.

Asaltan restaurante de la cantautora Nidia Góngora en Cali - crédito Redes sociales

El registro audiovisual se ha convertido en una pieza clave para las autoridades, quienes ya se encuentran trabajando en la identificación y captura del sospechoso.

A través de sus redes sociales, el reconocido restaurante emitió un comunicado contado el suceso. “Durante la madrugada ingresaron al restaurante y se llevaron algunos elementos importantes para nuestro trabajo”.

Entre líneas seguidas, el documento detalló que “por ahora, nuestro número de contacto no está disponible, así que si recibís mensajes extraños desde esa línea, te pedimos hacer caso omiso mientras solucionamos todo”.

Finalmente, desde el restaurante agradecieron por el apoyo ante la difícil situación: “Gracias por su energía y por creer en lo que hacemos”.

Viche Positivo se refirió a los hechos en la madrugada del martes 22 de abril - crédito vichepositivo/Instagram

Tras el incidente, Nidia Góngora emitió un mensaje en el que lamentó profundamente lo ocurrido: “Me da mucha tristeza como emprendedora y empresaria de la ciudad tener que enfrentar un hurto. Esta madrugada fuimos víctimas de un robo en mi establecimiento en nuestro aquí en el parque La Alameda”, expresó.

La cantautora reflexionó sobre el esfuerzo que implica mantener un negocio en pie frente a adversidades como esta. “Hago un llamado de verdad a que amemos a esta ciudad, a que la cuidemos. Es muy difícil y triste que uno, con tanto esfuerzo, saque adelante proyectos y espacios como este y pues la gente se meta de manera abrupta a robar, a dañar y a robarse las cosas ajenas", agregó.

Finalmente, Nidia mencionó que “es un llamado para no comprar a títulos robados, las personas que compran artículos robados son igual de delincuentes que los que cometen estos actos. El llamado es para tener un poquito de conciencia a todo lo que está ocurriendo en Cali, estoy muy triste, pero vamos para adelante, para los jóvenes el camino es otro, de verdad”,

Detalles del robo

Nidia Góngora explicó en conversación con el medio regional El País que el robo fue llevado a cabo por varias personas que lograron eludir los sistemas de seguridad del restaurante.

Denuncia de robo a su restaurante Viche Positivo en Cali - crédito Radio Nacional

Según la cantante, los delincuentes violaron los candados de seguridad instalados en las afueras del establecimiento. “La persona que ingresó estaba acompañada. En este momento, la Policía y la Sijín están revisando los videos que les hemos proporcionado”, indicó.

Góngora señaló que una de las cámaras de vigilancia ubicadas en el exterior del restaurante no estaba operativa, lo que impidió obtener detalles sobre los involucrados en el robo. “La cámara exterior no funciona, y solo pudimos identificar a la persona que ingresó a través de las cámaras internas. Es claro que no estaba sola, por lo que estamos esperando que el local vecino, Bailatino, nos facilite las imágenes de sus cámaras para ver quién más estaba con este joven”, explicó la artista.

La cantante agregó que los videos fueron entregados a la Policía y “ellos están trabajando para identificar al joven que ingresó. Ya hemos seguido todo el protocolo correspondiente, la denuncia ha sido formalizada y la Policía ha estado muy pendiente para tomar las medidas adecuadas”, concluyó Góngora.