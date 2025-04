Conozca la carretera más bella del Valle del Cauca: está repleta de cascadas cristalinas

Esta carretera se convirtió en un santuario de cascadas cristalinas - crédito jr_evolution0/Instagram

Un sendero que alguna vez fue la principal conexión entre Cali y Buenaventura resurgió como un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

En un recorrido realizado por la creadora de contenido, que aparece en sus plataformas digitales como De Viaje Vale, calificó a la antigua carretera Simón Bolívar, ahora cubierta por una exuberante vegetación y rodeada de cascadas, como “la carretera más hermosa del Valle del Cauca”.

Este tramo, que quedó en desuso tras la construcción de la carretera Cabal Pombo, se ha convertido en un espacio donde la naturaleza ha reclamado su lugar, ofreciendo un entorno único para el senderismo y la exploración.

“Esta ruta que estamos haciendo de las cascadas es nombrada como la Ruta de las Cascadas en Bajo Anchicayá, esto es una belleza de recorrido”, enfatizó la creadora de contenido.

Este camino histórico, que en el pasado fue transitado por quienes se desplazaban entre Cali y Buenaventura, se transformó por el tiempo y la recuperación del entorno natural. Actualmente, la vía se encuentra rodeada de un espeso bosque tropical, cascadas cristalinas y una flora que ha crecido sin restricciones, convirtiéndolo en un destino atractivo para quienes buscan una experiencia de conexión con el medio ambiente.

“Estamos haciendo una caminata de senderismo ecológico por un sector que no es transitado, que está practicamente dominado por la selva (...) Nos trajeron en camioneta un grupo de personas de Brisas del Danubio (...)”, dijo José Ramírez, que acompañó a la creadora de contenido en su travesía.

Precisamente, la creadora digital destacó que recorrer este lugar es una experiencia única, aunque recomendó hacerlo acompañado por alguien que conozca la zona debido a las características del terreno.

Un recorrido entre cascadas y biodiversidad

La antigua carretera es ahora utilizada para caminatas ecológicas guiadas, como la realizada por De Viaje Vale en colaboración con el hotel Brisas del Danubio.

Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de un entorno lleno de vida, donde es posible observar diversas especies de fauna y flora.

Según explicó el guía, la ruta atraviesa un denso bosque y conduce a una cascada que ha recibido varios nombres a lo largo del tiempo, entre ellos Cascada Colombia, La Depresión, Cascada Bajo Anchicayá y Bellavista, este último en honor a la vereda donde se encuentra.

Ramírez describió la experiencia como una caminata tranquila y relajante, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la vida urbana. “Si nos mantenemos en silencio, podremos observar una gran cantidad de animales”, comentó, destacando la riqueza natural del lugar.

Asimismo, detalló que también hay una ruta para “moteros”; sin embargo, para estas personas es necesario que tengan una motocicleta en óptimas condiciones. “La experiencia es brutal, tienen que tener muy buena moto. La primera vez me demoré tres horas, la segunda vez me demoré una hora y 20 minutos y la tercera vez me demoré dos horas porque era época invernal y paramos a tomarnos fotos”, recordó Ramírez.

En el video, la creadora de contenido expresó su entusiasmo al explorar este rincón del Valle del Cauca, calificándolo como un lugar lleno de belleza y vida. “Esta es la carretera más hermosa para mí, me parece divina. A mí me encanta y me he metido en todas las cascadas”, afirmó emocionada.

La recuperación de esta antigua vía ha permitido redescubrir un espacio de gran valor paisajístico, además de contribuir a visibilizar la importancia de preservar los ecosistemas locales.

“Me contaban que hasta el año 2019, venía un bus, el Transur, que salía desde la terminal de Cali hasta Buenaventura, pero ya no volvió a pasar y aquí le hacían mantenimiento a la vía y todo. También por esta vía hay dos hidroeléctricas, que es la de Alto Achincayá y Bajo Anchicayá, que son las que surten de energía a todo el Pacífico”, puntualizó la creadora de contenido.