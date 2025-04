Gustavo Petro calificó de “ignorante” a Fico Gutiérrez, por criticar la propuesta de importar gas por cables desde Panamá: “Le aconsejaría leer un poco más”

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

En el Consejo de Ministros del lunes 7 de abril de 2025, que se transmitió en vivo, el presidente Gustavo Petro propuso importar gas de Panamá por los cables de energía eléctrica.

De acuerdo con el mandatario colombiano, Panamá tiene precios más baratos en gas que en Colombia, motivo por el cual aseguró que “por los cables de energía eléctrica de Panamá, podría llegar gas importado a Colombia, vía energía eléctrica”.

El jefe de Estado explicó que el sobreprecio de la importación de gas tiene un impacto directo en las tarifas de energía eléctrica que pagan todos los colombianos, debido a que el sistema tarifario actual vincula el precio de generación hidroeléctrica al costo de gas importado, lo que genera un impacto en la estructura de los precios.

Por este anuncio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó al mandatario, asegurando que esos “debates no tienen un sustento real”.

“¿Cómo responderle a alguien que cree que el gas se trae a través de los cables de energía? Así es como gobierna un país. Entonces, yo no me meto en esos debates que ni siquiera entienden un sustento real porque parten de la irracionalidad y el odio”, indicó Gutiérrez.

Y agregó: “Yo estoy dedicado a seguir construyendo, a seguir avanzando en Medellín y entender que la única forma de salvar y cuidar a Colombia es que hagamos bien la tarea desde las regiones. En eso estoy yo. Ellos seguirán destruyendo, ellos seguirán diciendo falsedades y mentiras. ¿Qué más podemos esperar de ellos? Nada”.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió al alcalde de la capital de Antioquia, calificándolo de “ignorante”.

“Que se le puedo decir a “Fico”, no tengo otra palabra que ignorante. Solo le aconsejaría leer un poco más”, aseguró el jefe de Estado.

Propuestas de Gustavo Petro

Esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de la importación de gas, debido a que ya planteó la posibilidad de importarlo desde Venezuela y Catar.

“El gas importado se vende en Colombia muy por encima del precio internacional: nos están robando”, indicó Gustavo Petro en su momento a través de su cuenta de X.

En el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro cuestionó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el costo de gas en el país, debido a que el gas en Colombia se vende a 19 dólares en Colombia, cuando el precio internacional es de 12 dólares.

“Hermano, no entiendo porqué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y porque no importa el gas y compite”, aseguró el jefe de Estado.

En este sentido, el mandatario ha insistido en que Ecopetrol debe jugar un papel más activo en la cadena de suministro de gas, particularmente en momentos de aumentos en las tarifas energéticas. Según su planteamiento, la intervención de la empresa estatal es clave para garantizar un abastecimiento adecuado y controlar los costos.

Además, Petro ha subrayado que la Superintendencia de Servicios Públicos debe actuar con mayor contundencia frente a las empresas del sector, sugiriendo que se realicen visitas de control para detectar irregularidades en la fijación de precios. A principios de marzo, el presidente afirmó: “El gas importado bajo la fórmula anterior para la electricidad determina los precios de la energía vendida en bolsa. Nos están robando a toda Colombia”, en un claro señalamiento hacia las prácticas del sector energético.

Mientras desde el gobierno se insiste en la necesidad de importar gas para satisfacer la creciente demanda, la industria enfrenta dificultades debido a la limitada exploración de nuevas fuentes de gas en el país.

Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, explicó que la reducción en la disponibilidad del recurso obedece a varios factores, como las restricciones regulatorias para obtener licencias de exploración y la incertidumbre que afecta al sector. Esto ha provocado un desabastecimiento local, obligando a muchas empresas a recurrir a la importación.

Oróstegui también advirtió sobre el impacto en los consumidores, destacando que, mientras Colombia pierde su autosuficiencia en la producción de gas, los hogares enfrentan aumentos de hasta el 36 % en sus tarifas.

“La crisis energética por los problemas asociados a limitaciones en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas, las trabas regulatorias para licencias y permisos, y la incertidumbre en el sector derivó en un desabastecimiento en la oferta local, lo cual presionó a muchas de las empresas que comercializan y distribuyen gas en el país a importarlo”, aseveró el analista.

En paralelo, Ecopetrol y Petrobras International Braspetro B.V – Sucursal Colombia, han continuado exploraciones en el Mar Caribe, específicamente en el pozo Sirius-2.

Aunque los resultados confirman la existencia de reservas, no se ha precisado aún ni su magnitud ni los plazos para su explotación.