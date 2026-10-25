Hombre que acababa de salir de la cárcel fue degollado en Montería: las autoridades capturaron al presunto agresor

Investigan muerte de un hombre de 40 años atacado con arma blanca en Montería, esto dijo comandante Héctor Ruiz - crédito @luisamarisv/X

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Un hombre de 40 años murió este sábado 24 de octubre de 2026 tras recibir una herida con arma blanca en el cuello durante una discusión ocurrida en un puente peatonal de Montería, según informó la Policía Nacional. El presunto responsable, de 26 años, fue capturado en flagrancia poco después del hecho.

Las primeras versiones indicaban que el ataque ocurrió en el puente peatonal del barrio Cantaclaro y que el agresor había escapado del lugar. No obstante, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, precisó que el caso se presentó en una estructura ubicada en el barrio Limonar y que el señalado homicida fue detenido tras una reacción de los uniformados.

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“El lamentable hecho de sangre” ocurrió durante la tarde, cuando la víctima sostuvo una disputa con otro hombre, explicó el oficial. La confrontación habría estado relacionada, de manera preliminar, con sustancias estupefacientes.

La Policía capturó a un hombre de 26 años por el homicidio

Ruiz señaló que el detenido presuntamente atacó al hombre con un arma cortopunzante. “Con arma blanca, causa lesión a la altura del cuello, causándole la muerte en el lugar”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Un hombre murió apuñalado en el cuello durante una discusión en Montería - crédito Colprensa - @marchenojob/X

Después de la agresión, el sospechoso intentó abandonar la zona. La intervención de habitantes del sector y la respuesta policial permitieron su captura. El coronel sostuvo que el hombre deberá responder ante la autoridad judicial por el delito de homicidio.

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El procedimiento se produjo en medio de un operativo desplegado sobre el puente peatonal, donde las autoridades acordonaron el área para adelantar las actuaciones judiciales y recopilar elementos que permitan establecer la secuencia de lo ocurrido.

La identidad de la víctima no fue divulgada por la institución. Tampoco se conocieron detalles sobre el tipo de arma que habría sido utilizada ni sobre las circunstancias exactas que llevaron a la discusión.

La víctima había salido de prisión un día antes, según la institución

De acuerdo con la información entregada por Ruiz, el hombre fallecido había recuperado su libertad el viernes 23 de octubre de 2026. Estaba recluido en el centro carcelario de Tierralta por tráfico de sustancias estupefacientes.

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“El día de ayer había salido del centro carcelario de Tierralta, donde se encontraba privado de la libertad por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes”, declaró el comandante.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias del crimen y si hubo más personas involucradas - crédito Guillermo Torres

El coronel agregó que, tras verificar sus antecedentes, la Policía encontró que la víctima aparecía vinculada a 20 procesos adicionales por el mismo delito. El funcionario aclaró que esos antecedentes no justifican el asesinato.

“Ello no justifica la pérdida de una vida humana”, manifestó Ruiz, quien pidió a la ciudadanía resolver los conflictos por vías distintas a la violencia.

Autoridades pidieron resolver los conflictos mediante el diálogo

La Policía reiteró que el detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial en las próximas horas. La investigación buscará determinar si existieron otros participantes en la confrontación y confirmar el móvil señalado de forma preliminar.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Montería hizo un llamado a la tolerancia luego del crimen. “Cualquier diferencia, cualquier conflicto se puede solucionar con el diálogo”, expresó.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales, mientras se avanza en la recolección de testimonios, registros y otros elementos que permitan esclarecer el homicidio ocurrido en el puente peatonal.

Policía indaga posible ajuste de cuentas tras homicidio de Zaira Díaz Flórez en Montería - crédito Colprensa

Mujer fue asesinada en Montería y su perro murió al intentar protegerla

Zaira Díaz Flórez, de 50 años, murió el domingo 18 de octubre de 2026 tras un ataque armado en el barrio Nariño, de Montería. Su perro también falleció después de que intentó protegerla de los agresores, según testimonios.

Dos hombres en motocicleta dispararon cuatro veces contra la mujer y escaparon. Personas cercanas la trasladaron a un centro asistencial, donde murió. El coronel Héctor Ruiz Arias dijo que la principal hipótesis apunta a un “posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales”.

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La Policía investiga el crimen y busca identificar a los responsables. El Universal informó que Díaz Flórez figuraba en cinco investigaciones penales.