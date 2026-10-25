Denuncian supuesto caso de 'falso positivo' en operación anunciada por Abelardo de la Espriella en Meta: "Que mate sin investigar quiénes son"

La familia de Yasmín Rodríguez rechazó la versión oficial que la vinculó con las disidencias de las Farc tras su muerte en un operativo militar en Meta - crédito Ejército Nacional de Colombia

Guardar

La muerte de Yasmín Rodríguez, madre de 22 años, durante un operativo militar en el municipio de Puerto Rico, Meta, derivó en denuncias de una posible ejecución extrajudicial y en reclamos para que se retire la acusación que la vinculó con las disidencias de las Farc.

El presidente Abelardo de la Espriella la presentó hace unos días como una persona fallecida en combate, mientras su familia y habitantes de la vereda La Cooperativa sostienen que era trabajadora, madre soltera y ajena a actividades ilegales.

PUBLICIDAD

El despliegue militar comenzó hacia las 6:00 a. m. del 17 de octubre en la finca Rancho Grande, ubicada en la vereda Bajo Guaimaral, de acuerdo con un comunicado de la junta de acción comunal. La organización afirmó que dos helicópteros sobrevolaron el lugar, los militares rodearon la vivienda y luego dispararon sin tomar precauciones para proteger a civiles que pudieran estar dentro.

Luz Adriana Calzada, madre de Yasmín, y Arnulfo Rodríguez, hermano de la joven, exigieron que se aclare lo ocurrido durante el velorio y el entierro. Ambos hablaron con el medio independiente Vorágine para rechazar la versión oficial y pedirle al presidente que limpie el nombre de la víctima.

PUBLICIDAD

El operativo en Rancho Grande y las versiones enfrentadas

Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia informaron sobre el resultado de una operación coordinada en la que fueron detenidos tres sujetos, entre ellos, a alias Junior Rojas - crédito Ejército Nacional de Colombia/X

Abelardo de la Espriella celebró el resultado de la operación en una publicación en X el mismo 17 de octubre. Allí informó que la Fuerza de Tarea Omega había actuado contra la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc que atribuyó a la facción de Alexánder Díaz, conocido como “Calarcá”.

El mandatario señaló que había “un bandido muerto” y tres capturados, entre ellos alias “Junior Rojas”, a quien identificó como segundo cabecilla y responsable financiero del frente. También le atribuyó extorsiones contra comerciantes y empresarios, así como el control de la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La operación dejó incautadas dos armas cortas, dos armas largas, 274 cartuchos, cuatro proveedores, una mira telescópica y tres granadas de mano. El presidente difundió además una imagen de una bolsa blanca que contenía el cuerpo de Yasmín.

El Ejército emitió su propia grabación sobre el procedimiento. El coronel William Chinome Rojas, acompañado por soldados y miembros encapuchados de la Fuerza Aérea, afirmó que las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 11 habían realizado las tres capturas y que una mujer murió durante las operaciones militares.

El oficial sostuvo que Yasmín “sería la compañera sentimental de ‘Junior Rojas’”. Su madre y su hermano rechazaron esa afirmación: dijeron que la joven nunca les habló de una relación y que era madre soltera; el padre de su hija sería un campesino de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Una fuente del Ejército que pidió no ser identificada porque no es vocera de la institución afirmó a Vorágine que el operativo se llevó a cabo con inteligencia de la Policía y que el punto donde ocurrió pertenece a Puerto Rico. Esa persona dijo que en el sitio fueron hallados dos fusiles y dos pistolas, y aseguró que la joven habría estado con los detenidos.

El presidente Abelardo de la Espriella reportó la captura de alias Junior Rojas y la incautación de armamento en la finca Rancho Grande - crédito @ABDELASPRIELLA/X

La misma fuente habría indicado que la Fiscalía abrió una investigación y que el administrador de la finca habría declarado que el grupo de personas que se encontraba en la vivienda ingresó sin autorización. Esa versión no pudo ser confirmada ante el ente investigador.

PUBLICIDAD

La persona consultada por el Ejército y Luz Adriana Calzada señalaron que el expediente está a cargo del despacho 176 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, con sede en Bogotá.

La madre también recibió otra explicación cuando reclamaba el cuerpo de su hija. Le dijeron que el operativo estaría relacionado con una investigación abierta por la Fiscalía en 2018 por extorsión, concierto para delinquir y porte de armas. Según la versión de la familiar, para entonces, Yasmín tenía 14 años y vivía en Yumbo, Valle del Cauca.

Los trabajos de Yasmín y la última noche con su familia

En La Cooperativa, vereda de Vistahermosa, sus vecinos recuerdan a Yasmín por los trabajos ocasionales que realizaba. A comienzos de la semana en que murió había pintado un aula de la escuela Gabriela Mistral, contratada por la junta de acción comunal a la que estaba afiliada.

PUBLICIDAD

También cocinaba y hacía aseo en casas y fincas de la zona, según la versión familiar. Su madre dijo que tenía fama de ser buena cocinera y que solía preparar lechona, tamales y empanadas con sus hermanos para vender entre los vecinos.

El miércoles 14 de octubre, la joven envió al grupo de WhatsApp de la junta una imagen para anunciar que vendería lechona durante el fin de semana. Buscaba un empleo de tiempo completo, pero Luz Adriana y Arnulfo le aconsejaban que continuara con trabajos por días porque tenía a su cargo a su hija de 16 meses y a una hermana de 15 años.

PUBLICIDAD

El coronel William Chinome Rojas afirmó que la joven fallecida era la pareja sentimental de un cabecilla de la estructura armada - crédito Ejército Nacional de Colombia

El viernes 16 de octubre, Yasmín viajó a Vistahermosa para acompañar a una tía en unas diligencias, pese a que su familia debía comenzar a preparar la comida. Su madre, que vive en Europa, le pidió por WhatsApp que volviera temprano para ayudar.

“Yo hablé mucho rato con ella por WhatsApp, le dije que no tenía por qué ir a Vistahermosa sabiendo que el hermano tenía que hacer la lechona. Ella me dijo ‘no, mami, yo llego temprano y ayudo’”, relató Luz Adriana.

Arnulfo vivía con su hermana y quedó a cargo de sacrificar el cerdo, prepararlo y cocinarlo. Aprovechó que ella estaba en el pueblo para pedirle platos y papel aluminio; Yasmín regresó con los platos, pero olvidó el otro encargo.

PUBLICIDAD

El último intercambio entre ambos fue sobre los insumos de la lechona. “Lo último que me dijo fue: ‘¿sí le alcanzó el aluminio?’ y yo le respondí que sí”, recordó Arnulfo.

La hermana menor de Yasmín contó después a sus familiares que la joven llegó a la casa, acostó a su bebé y anunció que iría a una finca donde la habían contratado para preparar una comida al día siguiente. Una persona pasó por ella en motocicleta.

A la mañana siguiente, Luz Adriana escribió para preguntar cómo había salido la venta de lechona, pero no obtuvo respuesta. Otra de sus hijas la llamó para decirle que Yasmín había muerto.

“Mi hija no tiene enemigos, es mamá de una bebé de 16 meses, la encargada de su hermana, entonces yo decía ‘Eso no puede ser. Es mentira, mentira’”, recordó la madre. Poco después debió comprar pasajes a Colombia para iniciar los trámites de entrega del cuerpo.

El reclamo de la comunidad por el nombre de la joven

La noticia comenzó a circular por grupos locales de WhatsApp a través de un video grabado por un trabajador de la finca que llegó tras escuchar disparos. Las imágenes mostraban una habitación con dos camarotes de madera, sábanas blancas manchadas de sangre y una pequeña maleta negra que la familia reconoció como pertenencia de Yasmín.

Luz Adriana permaneció desde el lunes en Medicina Legal y solo pudo sepultar a su hija el viernes. La velación se realizó el jueves 22 de octubre y el entierro fue al día siguiente.

La joven también era reconocida en La Cooperativa por jugar fútbol de salón y tener su propio equipo. Arnulfo contó que dejó guardado un uniforme que todavía no había estrenado.

En la cancha donde jugaba, sus compañeras se reunieron con pancartas y leyeron un comunicado. “Exigimos limpiar su buen nombre de versiones que la señalan como guerrillera. Damos testimonio de que era una persona de bien que compartió con nosotros como habitantes de La Cooperativa. Nunca la vimos en ninguna actividad ilícita o insurgente”, expresaron.

Una de las carteleras llevaba la frase: “No más falsos positivos”. La Fuerza de Despliegue Rápido número 11 es la segunda unidad militar involucrada en presuntas violaciones de derechos humanos en Meta desde la llegada de De la Espriella a la presidencia.

“Antes de juzgar a las personas tiene que investigar, no puede ir ordenándole al Ejército que entre a una casa y mate a las personas sin investigar quiénes son”, concluyó la madre de Yasmín Rodríguez en diálogo con Vorágine.