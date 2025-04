Alias HH, líder de los Comuneros del Sur, será extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico: Corte Suprema avaló la petición

La investigación destaca que el señalado líder de la organización armada era el encargado de coordinar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes Sociales

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias H.H., señalado líder del grupo guerrillero Comuneros del Sur, facción que se había separado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que actualmente se encuentra en conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

“CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos respecto del ciudadano colombiano GABRIEL YEPES MEJÍA en cuanto se refiere se refiere a los cargos uno y dos que le son formulados en la Acusación Caso No. 4:22CR167 (también referido como Caso No. 4:22-cr-00167-ALM-CAN y Caso No. 4:22-cr-167 ALM/CAN), dictada el 14 de julio de 2022 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”, se lee en el fallo emitido por el alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El integrante de la facción desintegrada del ELN es requerido por la corte de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación adelantada por la justicia norteamericana, alias H.H habría liderado una red de narcotráfico que operaba desde el año 2019. Esta organización, según los documentos judiciales, mantenía alianzas estratégicas con carteles mexicanos y productores de droga en Colombia.

Alias H.H. es requerido por la corte de Texas por delitos de narcotráfico - crédito Corte Suprema de Justicia

Además, las autoridades norteamericanas señalaron que Yepes Mejía era responsable de coordinar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México. Estas operaciones requerían una logística compleja y la colaboración de múltiples actores dentro de la cadena de narcotráfico.

“Yepes Mejía también es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína, y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos de cocaína desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”, se lee en el expediente revelado por W Radio.

La Fiscalía General decretó la suspensión de extradiciones por seis meses en acuerdo con el gobierno de 11 disidentes del ELN entre los que está alias HH - crédito COR

En uno de los testimonios recopilados, extrabajadores de una finca que presuntamente pertenecía a Yepes Mejía afirmaron haber presenciado reuniones entre el líder de los Comuneros del Sur y traficantes de drogas. Según estas declaraciones, algunos de los asistentes a dichas reuniones tenían acento mexicano, lo que refuerza la hipótesis de una conexión directa con carteles de ese país.

Alias H.H. es uno de los integrantes de los Comuneros del Sur, una organización que está actualmente en conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, y que avanzaron en puntos clave de la negociación como la entrega de armas y la sustitución de cultivos ilícitos.

Gustavo Petro será el que determinará la suerte de alias HH - crédito Colprensa

Petro tendrá la última palabra sobre alias H.H

La decisión final sobre el traslado de alias H.H. hacia el país norteamericano está en manos del presidente Gustavo Petro. No obstante, varios sectores hicieron su petición al mandatario nacional para priorizar el diálogo con este grupo guerrillero, al recordar que a principios de abril de 2025 se firmaron dos acuerdos entre el Gobierno y los Comuneros del Sur en el departamento de Nariño.

Es el caso de Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, donde aseguró que, de autorizar la extradición de alias H.H., existe el riesgo de que las negociaciones se pueden suspender.

“Lo que se requiere en situaciones como estas es la cordura para entender que un proceso de paz, el único que avanza de manera satisfactoria en el país, pueda tener la razón del presidente para garantizar las condiciones jurídicas, para que los que están en las negociaciones con el Gobierno nacional puedan mantenerse (...) le pediría al presidente Petro que evalúe la situación, sabiendo que el sábado pasado (5 de abril) él estuvo, y vió que es un grupo que tomó la decisión de la dejación de armas. La ley le permite al presidente tomar una decisión en favor de avanzar en la paz del país”, declaró el mandatario departamental en diálogo con Caracol Radio.

Desde noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación suspendió la orden de captura contra Yepes Mejía y otros diez miembros del frente Comuneros del Sur, en medio de las conversaciones que adelanta esta organización con la administración Petro. Sin embargo, la entidad acusatoria aclaró que dicha suspensión no afectará las órdenes de captura por violaciones graves a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en el escenario durante una ceremonia en la que el grupo armado Comuneros del Sur, disidente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entregó material de guerra y firmó dos acuerdos de paz, en Pasto, Colombia, 5 de abril de 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta