Jhonny Rivera fue señalado de “estafador” en pleito por regalías con otro artista: así respondió

Ante señalamientos de que se apropió indebidamente de las regalías de una antigua colaboración con otro cantante de música popular, Jhonny Rivera se defendió en redes sociales - crédito (@camilovasquezph) @Jhonnyrivera/Instagram

En tiempos recientes la música popular va cobrando cada vez más fuerza a nivel internacional, a tono con el reconocimiento del que goza el regional mexicano y los nexos sonoros y compositivos entre ambos estilos. Sin embargo, esto también se presta para que las tensiones entre los artistas surjan.

Así quedo evidenciado cuando el cantante Jhonny Rivera fue señalado de apropiarse de las regalías de una colaboración que realizó en el pasado con un colega, a lo que el risaraldense reaccionó de forma vehemente en las últimas horas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Francisco Gómez, conocido como El Nuevo Rey de la Música Popular, fue invitado al pódcast Te Lo Dice Cuervo de Red+, en el que revivió los duros momentos que vivió antes de que se pegara en la radio nacional con Quién Perdió y luego con su colaboración con Jhonny Rivera en Tomando Cerveza.

Sin embargo, Gómez no ocultó su melancolía al recordar estos logros, mencionando cómo muchos de esos momentos fueron casi “perdidos”, principalmente por la falta de plataformas de visibilidad en su momento.

Según Gómez, en los años de auge de sus canciones, de 2008 a 2012, la música no estaba tan conectada como lo está hoy en día. “En ese tiempo no había WhatsApp, no había YouTube, no había casi redes sociales”, explicó. El cantante reveló que, a pesar de la popularidad de sus temas, no fue hasta años más tarde cuando realmente logró organizar su carrera y empezar a recibir ingresos por regalías de sus composiciones.

No obstante, el antioqueño sorprendió al señalar que en el caso de Tomando Cerveza, fue Jhonny quien se quedó con las ganancias. “Toda la regalía la llevó él [Jhonny Rivera]”, expresó, mostrando su malestar por el hecho de que la grabación fue subida al canal de YouTube del risaraldense sin que este recibiera una compensación adecuada.

Francisco Gómez denunció a Jhonny Rivera, acusándolo de apropiarse de las regalías de "Tomando Cerveza", su colaboración publicada en 2012 - crédito @franciscogomezelnuevorey/Instagram

Gómez reconoció que, durante ese tiempo, la falta de estructura y organización en la industria musical lo afectó profundamente, hasta que luego de varios años desarrolló una estructura que le permitió hacerse visible en redes sociales. “Ya en 2011-12 empecé a organizarme, me puse rebelde, no voy a tratar con nadie. Voy a trabajar solo”, confesó.

Ante estas declaraciones, Jhonny Rivera se pronunció en sus historias de Instagram y dio su versión de los hechos.

El risaraldense rechazó los señalamientos y manifestó que Sayco es quien debe pagarle los derechos Gómez, al ser el compositor de "Tomando Cerveza" - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Tengo que salir a defenderme porque me están tratando de ladrón y estafador, que supuestamente le robé los derechos a Francisco Gómez de la canción ‘Tomando Cerveza’. (...) Él es el autor de la canción y yo tengo la copia del registro. Quien le paga a él no soy yo, es Sayco. A él le pagan las regalías", inició, añadiendo que Gómez fue registrado como intérprete, debido a que es el que lo acompaña en la grabación. De ahí que se publicara la canción en el canal de Jhonny Rivera y no en el de Francisco Gómez.

“Cuando un artista pequeño busca grabar con uno grande que busca visibilidad”, explicó Rivera sobre este punto. Un ejemplo, yo quiero grabar con Carín León. ¿Qué busco yo? Que los seguidores de Carín León y los suscriptores del canal de Carín León en México me conozcan. Entonces, yo grabo con León y lo subo a mi canal. Pues me me ven ustedes, pero no me ven los de allá“, razonó. ”Él [Francisco Gómez] no tenía peso en ese entonces. Ya hoy día sí, pero entonces no tenía casi suscriptores en su canal".

El otro motivo expresado para justificar la decisión de subir Tomando Cerveza en su canal, es que Jhonny al parecer corrió con los gastos de toda la grabación. “La música funciona así, quien hace la inversión, recupero mi inversión, pagué el video, e incluso lo traje al pueblo mío a grabar, motivos para que el video esté en mi canal de YouTube”, afirmó.

Pese a la aclaración, el intérprete de Soy Soltero remarcó en varias oportunidades que no se tomaba personales los comentarios de Gómez, señalando que quizás lo dijo por desconocimiento del tema. De hecho, deslizó que en su momento lo asesoraron sobre lo relacionado con Sayco.

“Yo quiero aclarar que yo no tengo ningún problema con Francisco Gómez en ningún momento. Él dijo eso, quizás en su desconocimiento de cómo funciona realmente la industria (...) Nosotros lo cogimos, lo orientamos, el compositor de la canción, le abrimos, le enseñamos y le ayudamos a que se metiera a Sayco para que el dinerito no se fuera a perder”, expresó.