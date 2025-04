Eurídice Cortés contó que Diego Cadena le dio $2 millones para que pudiera presentarse ante la Corte Suprema: esta sería la razón

Alias Diana aseguró que recibió dineros de Diego Cadena - crédito Colprensa/X

El 11 de abril de 2025 en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá comenzó el día 26 del juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia se retomó la declaración de Eurídice Cortés, alias Diana, exintegrante de grupos paramilitares. La defensa del exmandatario contrainterrogó a la testigo sobre su vinculación con alias Víctor y las amenazas a los exdefensores de Uribe.

En sus declaraciones, Cortés habló de un pago que recibió de Diego Cadena para que ella se presentara a declarar ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá.

Según ella, el dinero recibido no fue para alterar su testimonio y hablar a favor del líder político del partido Centro Democrático, sino para cubrir los gastos del viaje a la capital del país. “El boleto a Bogotá me dio la plata el doctor Diego. No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, precisó la testigo.

Con respecto a las declaraciones de la testigo, la defensa de Uribe se pronunció: “Dígale a la audiencia en qué condiciones el doctor Diego le entregó ese dinero (...) ¿Recuerda usted con, eh, Cuánto dinero le entregó el doctor Diego para poder hacer ese desplazamiento?”; a lo que Cortés respondió: yo le dije que no tenía plata para venir a rendir la versión para pagar los pasajes (...) Me dio porque se supone que yo iba a pagar los boletos en avión. Cierto. 2 millones de pesos”.

Diego Cadena entregó a alias Diana $2 millones - crédito Camila Díaz

En ese sentido, Cortés dijo que no informó a la Corte Suprema de Justicia sus inconvenientes económicos para viajar a rendir testimonio, porque creía que podía asumir los gastos.

“No, como tampoco la puse acá. ¿Yo en este momento estoy aquí corriendo con todos los gastos y esta vez, pues por lo menos tengo un trabajo que me permite pagarlos en ese momento, no? Mhm. Y por eso yo le dije al doctor Diego que me los diera. Ya, eso fue todo”.

Así mismo, en el contrainterrogatorio que lideró Juan Felipe Amaya, abogado suplente del expresidente Álvaro Uribe, fue enfática en mencionar que el dinero recibido para qué se movilizara a Bogotá no tenía nada que ver con su testimonio a favor de Uribe Vélez, por lo que no vio necesidad de informar del apoyo financiero.

“No me los dio para cambiar el testimonio. Nada, me dio para pagar unos boletos. Yo no me vine en avión como en esta ocasión me vine por tierra y pues obviamente la otra plata yo me la quedé. Esa es la verdad y nunca la puse en conocimiento porque no era plata para comprar mi testimonio, ni cambiar mi versión, ni nada de eso”.

Las presiones de alias Víctor a los exabogados del expresidente Uribe

Euridice Cortés confirmó que uno de los testigos clave de Cepeda y la Fiscalía, Carlos Enrique Vélez, constantemente presionaba para extorsionar a los abogados Diego Cadena y Juan Salazar por $200 millones - crédito Fiscalía

Eurídice Cortés afirmó que, Carlos Enrique Vélez, uno de los testigos clave de Cepeda y la Fiscalía, constantemente presionaba para extorsionar a los abogados Diego Cadena y Juan Salazar por $200 millones.

Incluso, sostuvo que Vélez le dijo que iba a entregar información si el togado no accedía a sus solicitudes.

“Eh, bueno, en otros, días atrás me había llamado a decirme que era Para qué? Para decirme a mí que, eh, eh, ejerciera cierta presión. ¿O sea, él me decía presión y al abogado con esto para qué? Para poderle eh pedir eh, 200 millones de pesos fue lo que exactamente”, dijo haciendo referencia a alias Víctor.

Alias Diana, exintegrante de las AUC, negó que el grupo armado haya influido en la elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez - crédito Fernanda Vergara/AP y red social X

Según relató, las amenazas por parte de alias Víctor aumentaban cuando no lograba obtener lo que quería. “Venía constantemente diciéndome que lo que iba a hacer… que iba a embalar a los abogados”.

Ante la insistencia de Carlos Enrique Vélez, ella optaba por evitar confrontaciones innecesarias, pero con plena conciencia de las intenciones del exparamilitar: “Porque yo no tenía más que pelearle a él, ya estaba absolutamente consciente de que lo que se estaba presentando era una extorsión de parte de él”.