Andrea Padilla, senadora animalista, alertó que la Ley Ángel, aprobada en el Congreso, aún no ha sido sancionada por Gustavo Petro: “Los animales lo necesitan”

La Ley Ángel, una iniciativa que busca fortalecer las medidas legales contra quienes cometan actos de crueldad hacia los animales, pasó a sanción presidencial desde el 25 de marzo de 2025, luego de que en el Congreso se aprobara el informe de conciliación de forma unánime.

Sin embargo, diferentes sectores alertaron que el proyecto avalado en el legislativo aún no ha sido puesto en consideración por parte del presidente Gustavo Petro para que sea sancionado como nueva ley de la República.

En ese sentido, la senadora Andrea Padilla, reconocida defensora de los animales en Colombia, hizo un llamado al mandatario nacional para que firme la propuesta, al considerar que la ley Ángel hace frente a la escandalosa impunidad en los casos de maltrato animal en el país.

“Presidente Gustavo Petro, la protección a los animales tiene todo que ver con la justicia y con la paz. Los animales lo necesitan. Le pedimos que sancione la Ley Ángel Ya”, dijo la congresista de la Alianza Verde en un video publicado en sus redes sociales.

Además, Padilla recalcó que “de 15.500 denuncias que ha recibido la Fiscalía desde 2016, por este delito, solo 212 personas han sido condenadas, es decir, el 1,4%”, por lo que precisó que el Congreso hizo su labor en discutir esta iniciativa para evitar nuevos casos de maltrato contra estos seres sintientes.

“Por eso este Congreso aprobó la ley Ángel como una herramienta legal severa para castigar las peores formas de violencia a las que sometemos injustamente a los animales y para luchar contra la impunidad. Pero esa ley Ángel no será realidad, no empezará a implementarse, hasta tanto el presidente de la República no la sancione”, afirmó.

A su vez, recordó varios casos de maltrato animal registrados durante el 2025. “Este fin de semana, un hombre le disparó con arma de fuego al perro de su familia, dejándolo hoy entre la vida y la muerte. Y otro fue víctima de aplastamiento y de enormes sufrimientos. Por eso les quiero pedir colombianos y colombianas que nos unamos en una sola voz para pedirle al Presidente de la República que sancione la ley Ángel Ya (...) hagan sus propias publicaciones usando este hashtag para que seamos tendencia y el presidente entienda que la protección a los animales tiene todo que ver con la justicia y todo que ver con la paz”, sostuvo.

En qué consiste la Ley Ángel

La Ley Ángel establece medidas más estrictas para castigar el maltrato animal. Entre las disposiciones más relevantes se encuentra el aumento de las penas mínimas a tres años de prisión para quienes sean responsables de matar intencionalmente a un animal, agredirlo sexualmente o causarle lesiones graves que afecten su integridad física.

Además, la normativa incluye la prohibición de adquirir, poseer o albergar animales durante un periodo de entre cinco y siete años para aquellos que sean condenados por este tipo de delitos.

De igual manera, la propuesta no solo busca castigar con mayor severidad los actos de crueldad animal, sino también prevenir que los responsables reincidan en este tipo de conductas. La prohibición de tener animales durante varios años pretende garantizar que quienes han sido condenados por maltrato no puedan volver a poner en riesgo la vida o el bienestar de otros seres vivos.

En el ámbito policivo, la Ley Ángel habilita a la Policía Nacional para ingresar a domicilios cuando exista evidencia clara de que la vida de un animal está en peligro inminente. Esta medida busca garantizar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia, donde la intervención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal.

El proyecto de ley lleva el nombre de “Ángel” en honor a un caso emblemático de maltrato animal contra un canino, hecho registrado en el departamento de Boyacá, lo que generó indignación en el país y que impulsó el debate sobre la necesidad de reforzar las leyes en esta materia.

