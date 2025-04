Susana Muhamad vuelve al Gobierno: será le nueva directora del Departamento de Planeación Nacional, pese a haber renunciado para alejarse de Armando Benedetti

Susana Muhamad volverá al Gobierno nacional como directora del Departamento de Planeación Nacional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Susana Muhamad, que hasta hace poco ocupaba el cargo de ministra de Ambiente, será la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras aceptar la propuesta del presidente Gustavo Petro.

Según información obtenida por Caracol Radio, la decisión se tomó luego de varias reuniones entre Muhamad, el mandatario y otros integrantes del proyecto político del Gobierno.

Este nombramiento busca fortalecer las metas fiscales y sociales que el presidente ha definido como prioritarias para el país.

De acuerdo con lo reportado por el medio radial, se espera que en el transcurso del día la hoja de vida de Muhamad sea publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, un paso previo a la expedición del decreto que oficializará su posesión en el cargo.

Este movimiento marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Muhamad dentro del Gobierno, que ha manifestado su compromiso de continuar trabajando por el país, incluso en medio de diferencias en algunos escenarios.

De hecho, la salida de la entonces ministra se dio apenas días después de un episodio de tensión en el primer Consejo de Ministros televisado, el pasado 4 de febrero.

Durante esa reunión, Muhamad expresó su desacuerdo con la llegada de Armando Benedetti como jefe de gabinete, lo que derivó en su decisión de abandonar el gabinete.

En su momento, la exministra declaró en la red social X que sus principios morales no eran compatibles con las denuncias que existen contra el hoy ministro y cercano del jefe de Estado.

“Fui clara en que como feminista y como mujer no me puedo sentar en el Gabinete con Armando Benedetti”, escribió muhamad en su momento. Además, destacó su militancia de casi dos décadas en el progresismo, reafirmando su compromiso con los principios que considera fundamentales para construir dignidad en el país.

A pesar de su salida del Ministerio de Ambiente, Muhamad ha decidido aceptar este nuevo desafío en el DNP, una entidad clave para la planificación y ejecución de políticas públicas en Colombia.

El presidente Gustavo Petro ha establecido objetivos concretos para el DNP, enfocados en la obtención de resultados tanto en el ámbito fiscal como en el social.

Según lo consignado por Caracol Radio, Muhamad ha participado en discusiones con el mandatario y otros miembros del gobierno para definir las prioridades de la entidad.

Aunque la exministra ha señalado que no siempre está de acuerdo con todos los aspectos del proyecto político, su compromiso con el país y su disposición para contribuir al desarrollo nacional han sido determinantes en su decisión de asumir este nuevo rol.

El Departamento Nacional de Planeación es una institución fundamental para la formulación de políticas públicas en Colombia, ya que se encarga de coordinar y supervisar los planes de desarrollo del Gobierno. La llegada de Muhamad a esta entidad representa un movimiento estratégico para el gobierno de Petro, que busca consolidar su agenda política y social en medio de un panorama político complejo.

Las tensiones entre Armando Benedetti y Susana Muhamad

La presencia del excongresista Armando Benedetti, actual ministro del Interior, durante el Consejo de Ministros celebrado el 4 de febrero generó un fuerte rechazo por parte de varios funcionarios del Gobierno.

Entre ellos, destacó la postura de Susana Muhamad, que expresó abiertamente su incomodidad con la participación de Benedetti en la misma mesa de trabajo.

“Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar. Es algo que decirlo y expresarlo”, afirmó Muhamad durante la reunión. Además, enfatizó que no estaba dispuesta a dimitir, pero que la decisión sobre la permanencia de Benedetti recaía en el mandatario.

El Consejo de Ministros no solo expuso las diferencias entre los miembros del gabinete, sino que también desató una crisis interna que tuvo repercusiones significativas en la composición del equipo de Gobierno.

En respuesta a las críticas hacia Benedetti, el presidente Petro defendió su decisión de mantenerlo en el cargo, argumentando que “siempre hay que dar una segunda oportunidad”. Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a conceptos de “dialéctica” y mencionó lecturas de diversos autores para justificar su postura.

Sin embargo, la controversia no se limitó a las declaraciones públicas. Posteriormente, Susana Muhamad presentó su renuncia al Ministerio de Ambiente, una decisión que, según explicó, estaba motivada por los mismos argumentos que había expuesto en el Consejo de Ministros.

En una entrevista con Noticias Caracol, Muhamad señaló que su renuncia era “irrevocable” y acusó a Benedetti de ser el origen de una “ola de mala información” que buscaba afectar su nombre y decisiones.

“He dicho que es irrevocable porque, precisamente, esa ola de mala información —por información que tengo— viene precisamente del mismo señor Armando Benedetti”, declaró.