Gustavo Petro anunció propuesta polémica: estratos altos pagarían la deuda energética de la pandemia

El jefe de Estado responsabilizó directamente a su antecesor, Iván Duque, por el origen de la deuda. “La deuda llamada ‘opción tarifaria’ no es producto de un incumplimiento de la Nación - crédito Fernando Vergara/AP

En medio de la creciente controversia por los costos del servicio de energía en Colombia, el presidente Gustavo Petro sacudió nuevamente la discusión al proponer un mecanismo de pago que estaría condicionado al nivel de ingreso de los ciudadanos. El anuncio, que tiene importantes implicaciones para los estratos 4, 5 y 6, fue revelado a través de su cuenta oficial en X, donde el mandatario suele compartir decisiones clave de su Gobierno.

La propuesta presidencial se centra en resolver la deuda acumulada por el mecanismo conocido como “opción tarifaria”, un esquema adoptado durante el gobierno anterior para evitar un alza desmedida en las tarifas eléctricas en plena pandemia. Según el presidente, los usuarios de mayores ingresos deberán asumir el costo de ese alivio temporal. Aunque la medida generó revuelo, todavía no se conocen los detalles técnicos sobre cómo se aplicará ni bajo qué normas constitucionales se evaluarán los ingresos de cada persona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque la medida generó revuelo, todavía no se conocen los detalles técnicos sobre cómo se aplicará ni bajo qué normas - crédito @petrogustavo

El jefe de Estado responsabilizó directamente a su antecesor, Iván Duque, por el origen de la deuda. “La deuda llamada ‘opción tarifaria’ no es producto de un incumplimiento de la Nación. Se estructura desde el principio por el expresidente Duque, como deuda de los usuarios”, explicó Petro, aludiendo a las decisiones tomadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

En sus declaraciones, el presidente también lamentó que su intento por convertir esta deuda en una obligación del Estado no haya prosperado en el Congreso. “Quisimos volver esa deuda particular, deuda pública, pero las comisiones económicas dirigidas por Efraín Cepeda y Cambio Radical, negaron el proyecto de ley de financiamiento del gobierno, en donde iba el artículo que facultaba a la Nación para transformar esta deuda particular en deuda pública. Ahora lo más justo es que se transforme en un pago que consulte el ingreso de las personas”, aseguró.

Noticia en desarrollo...