El dramático relato de un joven víctima de paseo millonario en un taxi: “Fue el peor viaje de mi vida”

La víctima de la situación dio recomendaciones para que a ningún bogotano le pase lo mismo - crédito los.cocoa / TikTok

Un joven denunció el 6 de abril de 2025 a través de TikTok haber sido víctima de un paseo millonario en la ciudad de Bogotá, lo que calificó como un secuestro temporal sumado al robo de sus pertenencias y dinero tras abordar un taxi en la calle, una decisión que, según él mismo reconoció, fue el primer error que lo llevó a vivir una experiencia traumática.

De acuerdo con el testimonio compartido en la red social, el joven había terminado una clase en la zona de la calle 85 y, debido al cansancio y a la demora en conseguir un servicio de transporte por aplicación, optó por tomar un taxi en la calle. En ese momento, llevaba consigo una guitarra y un amplificador, elementos que lo acompañaban tras su jornada. Sin prestar demasiada atención al conductor, subió al vehículo mientras hablaba por teléfono con su pareja y usaba audífonos, lo que, según explicó, lo mantuvo distraído durante los primeros minutos del trayecto.

El joven afirmó que, aproximadamente 10 minutos después de iniciar el recorrido, notó que el conductor había tomado una ruta inusual. Aunque el trayecto habitual hacia su casa solía durar unos veinte minutos, el taxi se desvió hacia la carrera 15, una vía que no correspondía a las rutas comunes, como la autopista o la carrera novena. Este cambio de dirección lo alertó, por lo que decidió quitarse los audífonos y prestar atención al camino.

Aunque todo empeoró cuando el taxista llegó a un retorno cerca de Unicentro y frenó bruscamente para permitir el ingreso de dos hombres armados al vehículo. El joven aseguró que los asaltantes lo amenazaron con pistolas, lo insultaron y lo golpearon, obligándolo a agachar la cabeza para evitar que pudiera ver lo que ocurría o que alguien desde el exterior notara la situación.

El hecho ocurrió en una de las zonas más frecuentadas de la capital - crédito Freepik

El joven describió cómo los delincuentes comenzaron a revisar sus pertenencias, incluyendo su celular y su billetera. Le exigieron las claves de sus cuentas bancarias y accedieron a aplicaciones financieras como Nequi y la banca móvil de su entidad bancaria. Además, revisaron las tarjetas que llevaba consigo y lo presionaron para que proporcionara las contraseñas de cada una de ellas.

“Esculcaron la billetera, miraron que tenía ahí unas tarjetas, me preguntaron la clave de cada una de las tarjetas, mientras me insultaban y me pegaban, me amenazaban, después pararon, me pegaron. No sé dónde le dieron mi billetera a otra persona con las claves y iban hablando por teléfono. Yo pensé que me iban a soltar rápido, pero no, ese viaje duró 2 horas", declaró el joven.

Según explicó la víctima, además de sus cuentas personales, los delincuentes lograron acceder a las cuentas bancarias de la escuela de música en la que trabaja.

En su video, el joven compartió varias recomendaciones basadas en lo que aprendió tras el ataque. Entre ellas, destacó la importancia de evitar tomar taxis en la calle y optar siempre por servicios de transporte por aplicación, que permiten compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigos. También sugirió no almacenar todas las aplicaciones bancarias en un mismo dispositivo móvil, ya que esto facilita el acceso a las cuentas en caso de robo.

Asimismo, recomendó llevar únicamente el dinero necesario y limitar el uso de tarjetas bancarias para reducir el riesgo de pérdidas económicas en situaciones similares. Finalmente, se refirió a la importancia de enviar la ubicación en tiempo real a un allegado antes de iniciar cualquier trayecto, una medida que, aunque sencilla, puede ser crucial en casos de emergencia.

Los ciudadanos piden no tomar vehículos en la calle para que no sufran un robo de este tipo - crédito Freepik

El testimonio del joven desató todo un debate sobre la seguridad en el transporte público y la necesidad de tomar precauciones adicionales al desplazarse por la ciudad, pues algunos internautas compartieron sus experiencias que demuestran los riesgos de tomar taxis en la calle.

“A mi hijo también le hicieron el paseo millonario. Lo secuestraron y lo torturaron por 4 horas. El taxi lo tomó en la 82. Yo no me quedé quieta y se logró la captura de 2. Son una banda de muchos”, relató un usuario de TikTok y otro aseguró: “La verdad ya prefiero hasta un Sitp que coger un taxi en la calle está muy duro”.