Shakira reveló 5 de los artistas invitados que la acompañarán en su regreso a Estados Unidos: confirmó un colombiano

Shakira anunció que su llegada Estados Unidos con su tour mundial Las mujeres ya no lloran la hará acompañada de grandes amigos, entre los que estará el artista colombiano Carlos Vives.

Además, “La Loba” reveló más nombres de los cantantes que estarán con ella en tarima.

Aunque la estrella colombiana ha tenido conciertos en el país norteamericano e, incluso, lo ha recorrido con anteriores giras, esta es la primera vez que la intérprete de Soltera, lo hará en estadios.

“La última vez que estuve ahí fue para El Dorado, que fue en 2018, así que han pasado… ¡Siete años, sí!“, recordó.

Tras romper récords en México, Shakira se armó de refuerzos para el que será su regreso a Estados Unidos donde la esperan grandes escenarios por llenar. Allí ya confirmó que no llegará sola, pues en esta etapa de Las mujeres ya no lloran contará con la presencia en tarima de sus amigos.

“Sí, habrá muchos de mis amigos apareciendo. Los llamé a todos y todos dijeron que sí, veamos si aparecen. Por ahora te puedo decir que Alejandro Sanz estará ahí, Carlos Vives también. Will.i.am dijo que estará. Rauw…”, adelantó “La Loba2 en entrevista con el periodista Juan Carlos Arciniegas para la cadena CNN.

Según contó Shakira, luego de casi 2 meses de gira, siente que ya es hora de darle al gusto teniendo invitados, ya que, antes no estaba segura porque debía realizar ajustes. “Ya hemos madurado, entonces, ahora sí podemos permitirnos hacer cambios y tener invitados que sabemos que es algo que el público agradece también y nos da un respiro”.

Entre los nombres que la estrella colombiana mencionó en su baraja que todavía no se atreve a confirmar por completo, pero que mencionó por la cercanía y conexión especial que tienen, también sonaron Sting, Chris Martin y Rihanna:

“He invitado a todos mis amigos. Tengo muchos amigos en la industria. Cuando estoy en el estudio forjamos una amistad que dura para siempre. Tengo amigos como Alejandro Sanz que es como mi hermano, Will.i.am, que cada vez que paso por alguna crisis está viendo cómo estoy, diciéndome: “¿Estás bien?”. Personas que han estado ahí para mí en los buenos tiempos y en los no tan buenos. Chris Martin...”.

Shakira dio detalles de su gira en la que hace uso de la Inteligencia Artificial

El 13 de mayo, la cantante barranquillera aterrizará en Estados Unidos para las 17 fechas que tiene confirmadas, pero que, al igual que en México podrían extenderse debido al éxito que están teniendo sus presentaciones.

“He hecho varios tours por Estados Unidos pero nunca en estadios, es mi primer tour de estadios, se ha convertido en algo grande, estoy muy emocionada. De hecho, estamos anunciando un segundo estadio en Miami, un segundo estadio en Nueva York, es una locura. No puedo creer la respuesta de la audiencia. Siento que estaré muy bien acompañada por mi audiencia latina y pienso que hay un gran rango de fans que han estado ahí para mi desde “Laundry Service” o incluso antes”, reveló.

Asimismo, Shakira se refirió al equipo que hay detrás del montaje que proto estará en Medellín, donde hizo una de las polémicas cancelaciones que ha sufrido la gira y explicó todo el despliegue que se requiere para cada show.

“Ha sido un reto musicalmente. También producir estos visuales, que son increíbles. Tenemos a 45 personas trabajando en estos visuales, Inteligencia Artificial y tecnología CGI. Creo que no se ha hecho antes, ha sido un gran reto y nos tomó mucho tiempo terminarlo. Muchas coreografías, dos horas y media de show con una gran parte de mi repertorio musical”, contó.

Por último, “La Loba” recordó cómo hizo la selección de canciones para las que compuso nuevas melodías.

“Hemos trabajado en este tour por más de un año. He trabajado en música original. He trabajado en ajustar los arreglos de algunas canciones, pero algunas de las otras canciones que las personas atesoran de la forma que son, estoy tratando de traerlas de la forma original, pero hemos refrescado su sonido. por supuesto Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Objection, She Wolf, todas esas canciones. Pero también el nuevo repertorio, las nuevas canciones que son más recientes y que la audiencia sigue descubriendo”, concluyó.