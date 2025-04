Espejos de los baños del Congreso amanecieron con mensajes contra el acoso: “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato (...) rompimos el silencio y nada pasó”

Frases de denuncia aparecieron en espejos del Congreso, visibilizando frustración ante protocolos deficientes que no garantizan justicia ni sanciones a acosadores - crédito X

En los baños de mujeres del Congreso de la República aparecieron mensajes escritos en los espejos que denuncian la falta de acción frente a los casos de acoso y abuso sexual en el legislativo.

Los letreros, visibles desde la mañana, incluyen frases como “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato” y “Rompimos el silencio y nada pasó #DenunciaInsegura”.

Estas expresiones reflejan el descontento de funcionarias y trabajadoras frente a la implementación de medidas para prevenir y atender la violencia de género en este espacio.

De acuerdo con W Radio, las denuncias apuntan a que, a pesar de que hace dos años se estableció un protocolo para abordar estas situaciones, este no ha sido efectivo.

Mensajes como "Rompimos el silencio y nada pasó" critican la falta de apoyo y el discurso vacío frente a las denuncias - crédito X

Las trabajadoras y congresistas aseguran que las acciones prometidas no se han traducido en resultados concretos, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.

Según la W Radio, una de las denunciantes es Tania Acero, ella es una de las mujeres que se ha acogido al protocolo antiacoso, sin resultados aparentes. Además, afirma que su agresor sigue ejerciendo.

En los espejos también se puede leer: “La sororidad les quedó en discurso”, lo que sugiere una crítica directa a la falta de apoyo entre mujeres en el entorno laboral del Congreso y la frase “Los que protegen a mi jefe me acosan a mí”.

Por otra parte, en cada una de las fotografías difundidas en redes sociales se puede leer en pósit pegados en los espejos “Gracias por no borrarlo. Nosotras limpiamos *Corazón*”

Los mensajes, que han generado un impacto, ponen en evidencia un problema estructural dentro del legislativo.

Denunciantes califican el protocolo contra acoso de inefectivo y señalan que las víctimas enfrentan un entorno laboral desprotegido y lleno de desigualdades - crédito X

Según consignó Caracol Radio, las denunciantes señalan que el protocolo, diseñado para prevenir y atender la violencia de género, no se aplica de manera adecuada. Esto ha llevado a que las víctimas perciban que sus denuncias no son tomadas en serio, y que los agresores no enfrentan consecuencias reales.

W Radio detalló que las frases plasmadas en los espejos no solo denuncian la inacción, sino que también buscan visibilizar la frustración de quienes han decidido romper el silencio. Sin embargo, las trabajadoras afirman que, pese a sus esfuerzos por alzar la voz, no han encontrado respuestas efectivas por parte de las autoridades responsables.

El contexto de estas denuncias resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos existentes para garantizar un entorno laboral seguro y libre de violencia en el Congreso.

Según lo reportado por Caracol Radio, la aparición de estos mensajes en los baños de mujeres es un llamado de atención urgente para que se tomen medidas concretas que protejan a las víctimas y sancionen a los responsables.