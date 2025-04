Caso Álvaro Uribe: Fiscalía reveló audios en los que se hablaría de manipulación de testigos para favorecer al expresidente

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afronta un juicio oral por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Carlos Ortega/EFE

Durante el juicio oral que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, la fiscal Marlenne Orjuela presentó una compilación de audios para solicitar tenerlos como prueba decretada. Las grabaciones corresponden a un celular marca Huawei, que fue revisado por el investigador John César Blanco, del Grupo de Informática Forense, que, como perito, hizo la extracción de su contenido.

Los audios en cuestión corresponden a 2018 y, presuntamente, involucran conversaciones que habrían sostenido varias personas, entre ellos, la exparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Eurídice Cortés, alias Diana, y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, también exparamilitar. En los diálogos expuestos en las grabaciones, las partes intervinientes (que no fueron individualizadas) mencionan al expresidente Uribe y una presunta manipulación de testigos para favorecerlo.

La fiscal del caso Uribe pidió tener los audios presentados como prueba decretada - crédito Colprensa/audiencia Álvaro Uribe

En las primeras grabaciones se escucha a dos mujeres conversar sobre un dinero que deberían exigir por cumplir determinadas funciones:

Mujer interviniente 1: Parce, ya me dijo el abogado que usted tenía el número y que había que darle una liga, entonces vamos a ver qué me contesta. El abogado me está preguntando que usted cuánto me pidió, ¿cuándo le digo?

Mujer interviniente 2: Yo no sé, dígale a ver, yo ya tengo el número, pero primero tenemos que conversar de una vez hermano, usted sabe.

Mujer interviniente 1: Por eso, usted es más abeja, dígame cuánto.

Mujer interviniente 2: Dígale: esa vieja está pidiendo 400 porque ella casi no… dígale: la persona que se lo dio, mejor dicho. Dígale así pa’ poder darle siquiera a usted 100.000 pesitos para que salga de las deudas.

En las grabaciones reveladas por la Fiscalía aparecería la voz de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor - crédito Colprensa

En los siguientes audios, aparece un hombre que habla con “Dianita”, que le propone sumarse a un grupo de testigos que presuntamente estaban buscando para declarar en el caso de Álvaro Uribe. “Oiga, Juli, ¿usted por qué no sirve, pues, de testigo pa’ lo de Uribe? ¿Usted no ve, pues, cómo está de emproblemado y no está buscando dizque testigos por toda parte? Debería de ganarse la money”, dijo la mujer.

Posteriormente, la Fiscalía presentó una grabación en la que se escucha a la mujer asegurar que hay una persona que estaría dispuesta a declarar, teniendo en cuenta que se encontraba en una situación de necesidad económica. “Julián le ayuda (…), ellos quieren que él les haga el favor, yo sé que Julián atestigua, yo sé que él sirve (…). Eso es un hecho que él les colabora”, precisó.

El audio que reprodujo después corresponde a la misma mujer informando que “Julián” sí estaba interesado en colaborar en la “situación”, pero informó que el sujeto era “muy amigo” del exsenador Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. Afirmó, además, que era de pleno conocimiento el rol que supuestamente cumplió el primo en el Bloque Metro (grupo paramilitar).

En las grabaciones se menciona a Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, y su presunta vinculación con paramilitares - crédito José Miguel Gómez/Reuters

“Entonces, él va a averiguar quiénes son ustedes, quién es el doctor Diego y usted, porque yo solamente le dije que yo solo sabía que el uno era el doctor Diego y el otro el doctor Juan”, añadió la mujer.

Los audios de un hombre que menciona el caso de Uribe

Luego, aparece la voz de un hombre, que asegura que uno de los sujetos mencionados es “bien”, que defendía al ex jefe paramilitar alias Don Berna y que hacía parte de una firma “prestigiosa”. “Esos manes se mueven mucho”, añadió.

En otra grabación, el mismo sujeto se queja de las negociaciones que están haciendo, debido a una aparente falta de interés, y entonces la mujer interviene: “Al fin y al cabo necesitan los testigos. Sí es una actitud que da mucho qué decir. Yo sé que ellos van a empezar a brincar cuando la Corte vuelva a buscarlo a usted o me llame a mí”, indicó.

En las grabaciones presentadas por la fiscal se menciona a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso contra Álvaro Uribe - crédito captura de pantalla juicio Álvaro Uribe Vélez

Finalmente, el sujeto en cuestión mostró su inconformismo por la manera como se estaba cuadrando la entrega de un dinero, que presuntamente estaba siendo desembolsado por “Uribe”: “Me dice Diego ayer que hable con Juan para cuadrar lo de esa hijueputa plata (…), como si él fuera el que diera esa hijueputa plata, la única plata la da es Uribe”, aseveró.

Advirtió que, si la situación seguía así, revelaría la verdad sobre los hechos y que solicitaría un principio de oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia. Esto, haciendo la salvedad de que “ellos” lo habían buscado: “Todo lo que yo les armé a ellos, todas esas mentiras, todo eso se les va a caer (…). Lo que iba a decir era mentiras ahí (…). Por eso fue que se les torció (Juan Guillermo) Monsalve”.