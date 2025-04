Juicio a Álvaro Uribe: exparamilitar aseguró que Juan Guillermo Monsalve les pidió declarar en contra del expresidente

Según el exparamilitar Máximo Cuesta, Juan Guillermo Monsalve se volvió reiterativo en 2012 para que declararan en contra del expresidente Uribe - crédito audiencia Uribe

Este martes 1 de abril de 2025 se reanudó el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

El inicio de la audiencia comenzó con la declaración juramentada de Máximo Cuesta, alias Sinaí, exintegrante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Máximo Cuesta entregó detalles de la solicitud que le habría hecho el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra el expresidente Uribe.

Según el exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve se volvió reiterativo en 2012, año que comenzó la investigación contra el expresidente, para que declararan en contra de Álvaro Uribe Vélez.

“Es que cuando este muchacho Juan Monsalve estaba atestiguando en contra de Uribe, nos indujo para que atestiguáramos en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije que ‘es que yo no tengo nada que contar del señor, ni lo conozco, no tengo nada en contra de él’”, expresó Cuesta.

Y agregó: “Juan Guillermo Monsalve iba hasta el final con ese señor. No sé el motivo, desconozco el motivo, por el cual se empecinó con ese señor”.

Máximo Cuesta detalló que enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia en 2019, donde colocaban de presente las “presiones” de Juan Guillermo Monsalve y de Mercedes Arroyave Ardila.

Situación con Iván Cepeda

El exparamilitar entregó detalles de la reunión con la abogada Mercedes Arroyave Ardila y el senador Iván Cepeda en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, en 2011.

En su declaración, Máximo Cuesta negó cualquier ofrecimiento por parte del senador de la República para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Él nunca nos llegó a hablar de beneficios. Lo que nos hablaba de beneficio era la doctora Mercedes Ardila Arroyave”, afirmó alias Sinaí.

Y agregó: “Terminó la reunión y nos fuimos para el patio. Cuando llegamos al patio, no sé qué problema tenía Monsalve en el patio, que ese día lo atacaron allá en el patio”.

La declaración del exparamilitar van en contra de lo dicho por Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid, y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli, quienes señalaron a Cepeda.

Según Giovanny Alberto Cadavid, Cepeda les habría ofrecido beneficios jurídicos, dádivas, asilo político y protección, con el propósito de que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe y vincularlo con grupos paramilitares.

Cuando fue consultado por Uribe Vélez, el exparamilitar aseguró que no tenía conocimiento del líder natural del Centro Democrático.

“Yo dije que a ese señor no lo conocía, lo he visto por televisión, pero no lo conozco. Yo he tenido contacto con personas muy importantes, pero con él no”, respondió Cuesta a la fiscal del caso, Marlene Orjuela.

Alias Sinaí insistió en su declaración que la única persona que ofreció beneficios jurídicos fue Ardila Arroyave. “La que nos hablaba de beneficios era la doctora Mercedes Ardila Arroyave”, puntualizó.-

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda calificó las declaraciones de alias Cadavid y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli, como “evidentes falacias e incoherencias”, especialmente las mencionadas por los exparamilitares.

“En el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe continúa el desfile de los falsos testigos, muchos de ellos paramilitares y narcotraficantes, que ha presentado en su favor el acusado y cuyas evidentes falacias e incoherencias está demostrando la Fiscalía”, aseveró Cepeda.

El político catalogó a Giovanny Alberto Cadavid Zapata, así como a los demás exparamilitares llamados a declarar como “falsos testigos”, porque, según él, atendieron el supuesto llamado de Álvaro Uribe para realizar “acusaciones” en su contra.

“Máximo Cuesta Valencia, alias ‘Sinaí’, Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias ‘Cadavid’, y Elmo Mármol Torregrosa, alias ‘Poli’, llamados por la Fiscalía a declarar en el juicio son los falsos testigos que fueron concertados en Cómbita por el jefe de la ‘Oficina’ alias ‘Cesarín’, la abogada Ángela López y el abogado Diego Cadena para atender el llamado de Uribe a presentar mendaces acusaciones en mi contra”, aseveró Cepeda.