Ernesto Samper propuso declarar la emergencia humanitaria en el Catatumbo, a dos meses de la conmoción interior: “Cerremos la herida”

Los hechos de orden público en el Catatumbo han causado una ola de terror, pese a la intervención estatal - crédito Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS

A dos meses de declarar el Estado de conmoción interior en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, y de emitirse una serie de decretos, persisten los desafíos generados por el conflicto armado en esta región, fronteriza con el país de Venezuela. La cacería de miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc y de los firmantes de paz, por hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), desató una ola de muerte y desolación.

Pese a los esfuerzos implementados, como el denominado Plan Catatumbo y el incremento de la presencia militar, los problemas estructurales permanecen sin resolver. Al menos esa es la visión del expresidente de la República Ernesto Samper, que convocó al Gobierno de Gustavo Petro a declarar una emergencia humanitaria para priorizar soluciones a las crisis humanitarias que aquejan el territorio.

El expresidente de la República reiteró sus inquietudes frente a lo que está ocurriendo en esta zona del territorio nacional - crédito @ernestosamperp/X

En un video en el que explicó de forma más profunda su visión de esta problemática, Samper –que gobernó a Colombia entre 1994 y 1998– señaló que la clave está en abordar, como primera instancia, las problemáticas urgentes de la población afectada por el conflicto. “El tema del Catatumbo sigue siendo un dolor de cabeza a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno y el aumento de la presencia militar”, dijo

En el concepto del exmandatario, la premisa debe ser la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades, como proteger la vida de los líderes sociales, evitar desplazamientos forzados, mitigar la violencia sexual creciente y erradicar las minas antipersonas. Y remarcó, ante los medios, que la solución para el Catatumbo no pasa exclusivamente por el ámbito militar, sino que necesita una fuerte inversión social.

Son miles de personas las que han resultado desplazadas por cuenta de la violencia en el Catatumbo - crédito AP

La advertencia de Ernesto Samper sobre la grave situación en el Catatumbo

En sus afirmaciones, Samper enfatizó que un error es que siempre “volvemos a lo mismo”, en alusión con estrategias insuficientes que no logran resolver la raíz del problema humanitario. “En primer lugar, hay que atender lo que nosotros hemos llamado los mínimos humanitarios”, expresó el ex jefe de Estado, que remarcó la necesidad de asistencia inmediata antes de implementar medidas más complejas o de largo plazo.

Desde su perspectiva, las políticas gubernamentales deben profundizar en proyectos a largo plazo que fomenten el desarrollo integral de la región. Y pidió que se lleven a cabo obras cruciales, como la red troncal del Catatumbo, la construcción del Hospital de Ocaña y la implementación efectiva de planes de sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos, en pro de reducir los índices de violencia.

El denominado Pacto por el Catatumbo seguiría sin dar resultados significativos, pese a los decretos emitidos en la conmoción interior - crédito Presidencia

“El Catatumbo no se arregla con una mayor presencia militar. Se requiere cumplirle a la población con temas largamente aplazados”, fue una de las premisas del expresidente. En esa línea argumentativa, Samper propuso retomar el diseño e instauración de las zonas de reservas campesinas como parte fundamental para garantizar a las comunidades un acceso digno y equitativo a los recursos.

De esta manera, estas zonas deben ser incluidas como un eje esencial del Plan Catatumbo, y contribuir así a estabilizar la región económica y socialmente. “Son cuatro o cinco temas que forman parte del corazón del llamado Plan del Catatumbo”, afirmó Samper, que puntualizó que la ausencia de estos elementos compromete aún más las condiciones de vida de la población local.

Si hay una situación clara para el exmandatario, es que el balance, hasta la fecha, es que las decisiones tomadas en esta zona del país no han capturado con efectividad los factores estructurales que nutren las crisis de la región. Para Samper, “la salida no está en curar la infección sin cerrar la herida”, pues cualquier avance será incompleto mientras no se atienda la base. E insistió: “Cerrémosla la herida en el Catatumbo”.