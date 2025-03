“Lo que se está haciendo no sirve”: exdirector de la Dian dice que reforma de Petro debe eliminar beneficios a estas personas

El Gobierno Petro insiste en recaudar $12 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN), que para este año es de $511 billones - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que presentará de nuevo una ley de financiamiento o reforma tributaria para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN), cuyo monto para 2025 es de $11 billones y no de $523 billones, como se propuso en principio. En 2022 sacó adelante una que buscaba recaudar hasta $20 billones, pero que de a poco se fue cayendo ante decisiones de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles varios artículos, entre ellos la no deducibilidad de las regalías de las empresas que explotan hidrocarburos.

Luego, en 2024, se presentó otra, con el objetivo de recaudar $9,8 billones (primero se dijo que eran $12 billones). Esto, teniendo en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no logró cumplir con las metas de recaudo y el Gobierno tuvo que hacer billonarios recortes, lo que pesó en contra del desarrollo de programas sociales. Sin embargo, el Congreso de la República la rechazó al manifestar que el momento económico del país (inflación, tasas de interés, crecimiento económico, dólar) no es el mejor para subir los impuestos de millones de colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ahora, fue el nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, el que confirmó que se viene un nuevo proyecto de ley con el fin de tapar el hueco fiscal del país. Según dijo, no será una norma convencional, sino que estará focalizada y su impacto será controlado.

El Congreso de la República ya rechazó una reforma tributaria al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

“Vamos a presentar una Ley de Financiamiento, se va a focalizar en unos sectores específicos y en unas tributaciones muy controladas y lo que vamos a buscar es que esto nos contribuya a equilibrar fiscalmente la situación del gobierno”: afirmó el ministro en diálogo con Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia.

De acuerdo con el funcionario, se apuntará a las personas que tienen más capacidad de contribuir, algo que ya se dijo en anteriores ocasiones y terminó impactando a la mayoría de colombianos.

Cómo debe ser la nueva reforma tributaria

Al respecto, el exdirector de la Dian Jairo Orlando Villabona, que estuvo seis meses en el cargo y salió del mismo por petición del presidente Petro, habló con Infobae Colombia y dijo cómo debería ser esa nueva reforma tributaria.

El exfuncionario enfatizó que es necesario hacer una reforma tributaria estructural y confirmó que se deben eliminar muchos beneficios que hay en Colombia para muchos contribuyentes.

Jairo Villabona reemplazó a Luis Carlos Reyes en la dirección general de la Dian, debido a que este último no cumplió con metas de recaudo de 2023 ni de inicio de 2024 - crédito Consejo Gremial Nacional

“Son más de 294 beneficios. Colombia tiene el gasto tributario más alto de Latinoamérica, precisamente, por las exenciones, descuentos tributarios e ingresos no constitutivos de renta. Y todos estos beneficios se han dado sin estudios ex ante y ex post, como se hace en todo el mundo, y no se ha definido los términos en qué cantidad de tiempo se hace”, precisó.

Al respecto, dijo que eso toca cambiarlo y revisar uno por uno los beneficios. Exactamente, ver cuáles se justifican y cuáles no se justifican.

De igual forma, demostró que no está de acuerdo con las reformas que se han presentado en los últimos años: “Lo que se están haciendo son reformas coyunturales que no sirven sino para solucionar problemas de liquidez en muy corto tiempo. Lo que se está haciendo realmente no sirve”.

Recaudo tributario en los últimos años

La nueva reforma, precisamente, sería necesaria por las dificultades en el recaudo tributario de la Dian, lo que obligó al Gobierno a hacer recortes en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Sobre esto, Villabona dejó claro que lo que pasó en 2024 fue a causa de unas malas estimaciones, ya que se sobrestimó el recaudo. Señaló que “eso dio al traste con las con los programas que tenía que hacer el Gobierno, y se sobredimensionaron”.

Expertos aseguran que el Ministerio de Hacienda hizo malos cálculos para el recaudo de la Dian en 2023 y 2024 - crédito iStock

Precisó que, en el caso de los litigios, se estimaron que se iban a recoger $10 billones y eso, finalmente, no se dio porque la Corte Suprema lo tumbó. Además, indicó que, desde la Dian, a finales de 2023 y principios de 2024 se hizo una estimación de $13,5 billones en recaudo por gestión adicional de la entidad, cuando eso nunca se había dado en un monto tan significativo. Y, finalmente, dijo que lo corrigieron a finales del primer semestre de 2023 y lo estimaron en $3,5 billones, con $10 billones menos.

Según dijo, “no tuvieron en cuenta que en 2023 se hicieron unas retenciones muy altas que iban a afectar el recaudo de 2024, y también que en 2023 a la economía le fue muy mal, por lo que las empresas no tuvieron muchas utilidades y también eso disminuía el recaudo del año 2024″, indicó.

Jairo Villabona remarcó que los anticipos también fueron bastante altos y, en parte, se “comieron” el recaudo de 2024, por lo que, entonces, muchas de esas fueron faltas de previsiones. De igual manera, dejó claro que, “si uno mira el recaudo en los últimos tres años, pues realmente gran parte del recaudo de 2023, en realidad correspondía a 2024. Entonces, yo creo en el fondo no es que el recaudo fuera tan malo”.