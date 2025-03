El consejo de Pilar Castaño que está revolucionando la moda después de los 40: “El tema es de felicidad”

La experta en moda desmintió tabúes sobre minifaldas para mujeres mayores de 40 años - crédito @pilarcastano / Instagram

La reconocida experta en moda Pilar Castaño fue la invitada especial en el programa de Laura Acuña, La Sala de Laura Acuña, donde abordó un tema que genera controversia: ¿hay prendas prohibidas para mujeres mayores de 40 años? Su respuesta dejó claro que, más allá de la edad, lo importante es la seguridad y el estado físico de cada persona.

Durante la conversación, Castaño explicó que ciertas prendas, como las minifaldas o los pantaloncillos cortos, no están vetadas por la edad, sino que su uso depende de la tonicidad de la piel. “Si tú te miras al espejo y tienes la pierna tonificada, ponte pantaloncitos calientes. Porque no es la edad, es tu tonicidad”, afirmó la experta, dejando claro que la moda debe adaptarse a cada persona y no a estándares impuestos por la sociedad.

Laura Acuña y Pilar Castaño charlaron sobre libertad y autenticidad en el estilo - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

Sin embargo, también advirtió sobre el impacto visual de ciertas elecciones de vestimenta: “Ponerte una minifalda con la piel bailando samba, no. Se trata de pasar inadvertida. Y una vez advertida, inolvidable”. Con esto, enfatizó la importancia de vestirse con criterio y en función de lo que favorece a cada persona.

Otro de los puntos que generó debate en la charla fue la idea de que las mujeres mayores de 40 años no deberían llevar el pelo largo, una afirmación que en su momento hizo la diseñadora Carolina Herrera. Pilar Castaño fue tajante en su respuesta: “Imagínate cómo voy a cortármelo. Yo soy la más feliz con mi pelo y el tema es de felicidad”. Con esta declaración, reafirmó que la moda y la belleza deben ser una cuestión de comodidad y alegría personal, más que una regla impuesta por la industria.

Las palabras de Pilar Castaño resonaron en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron su enfoque inclusivo y libre de prejuicios sobre la moda después de los 40. La conversación con Laura Acuña dejó en claro que la elegancia y el estilo no dependen de la edad, sino de la confianza con la que cada persona lleva su ropa y su imagen.

La felicidad personal como clave del estilo según Pilar Castaño - crédito @pilarcastan / Instagram

Consejos para mejorar su imagen y sentirse bien consigo misma

Cuidar su imagen personal va más allá de la apariencia física; se trata de proyectar seguridad, bienestar y autenticidad. Verse bien y sentirse bien están estrechamente relacionados, por lo que es fundamental encontrar un equilibrio entre el cuidado exterior e interior. Aquí le compartimos algunas recomendaciones para lograrlo:

Conozca su estilo y siéntase cómoda con él: la clave para verse bien es encontrar un estilo que le haga sentir cómoda y refleje su personalidad. No se trata de seguir todas las tendencias, sino de adaptar la moda a su esencia.

Cuide su piel y cabello: una piel saludable y un cabello bien cuidado son fundamentales para una buena imagen. Mantenga una rutina de limpieza e hidratación, use protector solar y elija productos adecuados para su tipo de piel y cabello.

Adopte una postura segura: la manera en que se para y camina influye en cómo los demás la perciben y en cómo se siente consigo misma. Mantener una postura erguida y una actitud segura puede hacer una gran diferencia.

Cuidar su imagen personal va más allá de la apariencia física; se trata de proyectar seguridad, bienestar y autenticidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuide su alimentación y manténgase activa: llevar una alimentación equilibrada y hacer ejercicio regularmente no solo le ayudará a verse mejor, sino también a sentirse con más energía y confianza.

Vístase para sentirse bien: use ropa que resalte sus mejores atributos y la haga sentir poderosa. No se trata de tallas, sino de encontrar prendas que se ajusten bien a su cuerpo y le den seguridad.

Rodéese de pensamientos positivos: la autoestima se fortalece con una mentalidad positiva. Evite compararse con los demás y valore sus cualidades únicas.

Mejorar su imagen es un proceso que comienza desde adentro. Lo más importante es sentirse bien consigo misma y proyectar esa confianza al mundo.