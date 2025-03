Consulta popular del presidente Petro costaría alrededor de $700.000 millones

El anuncio del mandatario ha generado múltiples reacciones - crédito Juan Diego Cano/Presidencial

Desde que se registró el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado del Congreso de la República, en Colombia ha sido noticia el anuncio del presidente Petro de una consulta popular en la que los ciudadanos decidirán si será instaurado el articulado que busca el Gobierno nacional.

En múltiples espacios, el presidente ha pedido que inicie la campaña para que sea aprobada la reforma laboral, lo que ha generado múltiples debates en el territorio nacional, principalmente por parte de quienes consideran que el mandatario utilizará recursos del país en un aspecto que debería ser decidido en el Congreso de la República.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De la misma forma, el registrador Nacional, Hernán Penagos, indicó que la consulta popular no podrá coincidir con las elecciones de 2026, lo que acorta el tiempo de ejecución de lo anunciado por el presidente. “Yo quiero recordarles que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin injerencia gubernamental”.

A esto se ha sumado la declaración del contralor Carlos Hernán Rodríguez, que durante el Foro Elecciones 2026 expuso el elevado costo que tendrá la consulta popular del presidente Petro.

El mandatario ha comenzado a promocionar la consulta popular - crédito Presidencia

En primer lugar, Rodríguez indicó que la consulta popular le costaría al país entre $500.000 y $700.000 millones, pero afirmó que su cálculo podría estar equivocado.

“El registrador tendrá una cifra mucho más certera frente a lo que podría costar eventualmente una consulta popular, de pronto soy atrevido al manifestarlo, pero estoy seguro de que está por encima de los $500.000 millones, $700.000 millones, calculo yo más o menos, por lo que históricamente lo referencio”, indicó Rodríguez.

El contralor aseguró que no está en contra de que los ciudadanos puedan decidir el futuro del país, pero también pidió que el Gobierno nacional exponga públicamente de dónde saldrá el dinero para la consulta.

“Considero que la obligación que tiene la Contraloría es advertir frente a las dificultades presupuestales y lo que se vaya afectando, y reitero, es algo tan elemental, que si usted le va a colocar una carga adicional de 700.000 millones, pues tendrán que salir de alguna parte”.

El contralor expuso su postura sobre la consulta popular - crédito Registraduría

Mientras el debate sobre los aspectos negativos y positivos que tendría una consulta popular continua vigente, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de su anuncio, indicando que no confiará más en la voluntad de los congresistas.

“Ya inicia el proceso de consulta popular, es ya. No es que vamos a esperar a ver si el espíritu santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar el rico de Colón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador”, afirmó el jefe de Estado en un evento en Aracataca, Magdalena.

De la misma forma, durante el Consejo de Ministros que se transmitió el 25 de marzo, el mandatario retó públicamente al Senado de la República, asegurando que la consulta será una “realidad”.

“La consulta pasa al pueblo. Ya veremos si el senado en plenaria dice que no, porque claro, va, va a decirle públicamente a la gente que no quieren que decida. Y hay un bloqueo institucional entonces completo. Pero esa va a ser una realidad”, destacó el presidente.

El mandatario ha convocado movilizaciones para apoyar la consulta popular - crédito @MinSaludCol/X

Dentro de las posturas en contra del mandatario se destaca la de la senadora María Fernanda Cabal, que en más de una ocasión ha arremetido en contra de las decisiones del Gobierno nacional.

“La única consulta que necesita Petro es con el psiquiatra. No más populismo barato para engañar al país. No entienden que la separación de los poderes públicos es la única garantía para que un ciudadano siga libre y que no haya dictadura, no lo entienden”, ha sido una de las declaraciones que ha realizado la congresista