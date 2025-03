Petro anunció que la consulta popular estará centrada en preguntas sobre la reforma laboral: “Será una realidad”

Gustavo Petro tiene como intención pasar la reforma laboral a una consulta popular para que los colombianos decidan si se instaura o no - crédito Fernando Vergara/AP

Desde que se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro anunció una consulta popular para que los colombianos decidan si se aplica el articulado que impulsa su Gobierno.

“Ya inicia el proceso de consulta popular, es ya. No es que vamos a esperar a ver si el espíritu santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar el rico de Colón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador”, detalló el jefe de Estado en un evento en Aracataca, Magdalena.

Petro confirmó cuáles serán los puntos que abordará la consulta popular - crédito presidencia

El 25 de marzo de 2025, durante su cuarto Consejo de Ministros, el jefe de Estado confirmó que este mecanismo de participación ciudadana estará centrado en preguntas sobre la reforma laboral, en particular, la jornada y el pago de las horas extras.

“Los comités del por el sí que no van a gravitar hacia la reforma de salud, sino a la laboral ojo Ministro de Trabajo. Quizá alguna pregunta, pero no más. La reforma de la salud es responsabilidad del Gobierno. Pasa a ser responsabilidad del Gobierno si el Senado no quiere. Pero la reforma laboral, como el senador no quiso, pasa al pueblo”, sostuvo.

Así las cosas, solicitó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hacer lo que corresponde para que la consulta popular sea un hecho.

“La consulta pasa al pueblo. Ya veremos si el Senado en plenaria dice que no, porque claro, va, va a decirle públicamente a la gente que no quieren que decida. Y hay un bloqueo institucional entonces completo. Pero esa va a ser una realidad”.

De igual manera, el presidente Petro aseguró que varios apartes de la reforma a la salud los sancionará vía decreto si no recibe el apoyo necesario por parte de la Rama Legislativa.

Petro implementará varios artículos de la reforma a la salud vía decreto - crédito Presidencia

“La reforma a la salud si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual se aplica antes, que va a ser la respuesta a esta”, explicó.

A lo largo de su intervención, Petro lanzó agudas críticas al sector farmacéutico, especialmente, contra Audifarma, empresa a la que considera como la principal responsable de acaparar los medicamentos. Por lo que solicitó a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, adelantar las investigaciones pertinentes para denunciar a los funcionarios implicados en el mal manejo de medicamentos en el país.

“Este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia por vía del acaparamiento de medicinas que está demostrado acapararon y que yo quiero ministra, haga las denuncias que corresponden de tipo penal, porque aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución les ordena denunciarlos”.

Y agregó: “Esperamos a través de usted que se realice una denuncia directamente a la Fiscalía para lo correspondiente”.

El jefe de Estado habló sobre las multimillonarias deudas que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y su mala gestión que deriva en las complicaciones en la atención a los pacientes. - crédito Colprensa

A propósito, el exalcalde de Bogotá hizo énfasis en las millonarias deudas que tienen varias de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), señalando que no tiene intención alguna de pagar sus deudas, ya que el Estado no tiene ningún tipo de vinculación con las empresas privadas.

En ese sentido, sostuvo que si no cuentan con los recursos para mantenerse a flote y cancelar su deuda tendrán que ser liquidadas.

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores”, explicó.