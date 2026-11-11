ONU advierte por los recursos para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia: ya se han invertido más de 630 millones de dólares

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc cumple diez años desde su firma, un periodo marcado por avances, compromisos pendientes y desafíos para su implementación (Colprensa)

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La persistencia de la violencia y las dificultades para cumplir lo pactado en La Habana (Cuba) volvieron al centro del debate público cuando se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP. En un foro académico, representantes de Naciones Unidas y el expresidente Juan Manuel Santos expusieron sus preocupaciones sobre el rumbo del proceso y la situación de seguridad del país.

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ratificó el respaldo de la organización al acuerdo y destacó el compromiso que ha mantenido la comunidad internacional. Sin embargo, advirtió que el acompañamiento externo depende de los recursos disponibles y no reemplaza las obligaciones que corresponden al Estado colombiano.

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Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, participó en un foro de la Universidad del Rosario sobre los diez años del Acuerdo de Paz (Pablo Seco/ EFE)

Durante su intervención en la Universidad del Rosario, el diplomático llamó la atención sobre la necesidad de preservar los recursos destinados a la misión y evitar que los recortes afecten su funcionamiento. También recordó los aportes económicos que han permitido mantener el acompañamiento internacional al proceso de paz.

“Seguridad, los actores aquí que juegan un papel importante, que en lo que toca al presupuesto necesitamos preservar las oficinas y evitar el impacto negativo porque, al fin del día, pues es el presupuesto que define qué podemos hacer aquí”, señaló Jenča.

Y agregó en su intervención que: “Y yo pienso que hay entendimiento en el Consejo de Seguridad y hay que también recordar una cosa, que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, para sostener la misión aquí, ya gastaron más de 630 millones de dólares en estos años”.

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A esa inversión se suma el respaldo del Fondo Multidonante, que, según explicó Jenča, ha aportado más de 260 millones de dólares. El funcionario insistió en que la presencia de Naciones Unidas tiene como propósito acompañar y apoyar a Colombia, pero que la responsabilidad principal de cumplir lo acordado permanece en manos de las instituciones nacionales.

El Fondo Multidonante ha aportado más de 260 millones de dólares para respaldar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia (Colprensa)

“Pues aquí hay un apoyo consistente por parte de la comunidad internacional. Pero voy a terminar con una sola cosa: nosotros estamos aquí para acompañar, para apoyar, pero la responsabilidad está con ustedes, colombianos, colombianas, y claro, la mayor responsabilidad la tiene el Estado”, expresó.

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El respaldo internacional y las responsabilidades del Estado

El jefe de la Misión de Verificación destacó el entendimiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una muestra de que el Acuerdo de Paz de 2016 conserva respaldo internacional. La posición de ese organismo, según explicó, evidencia que el compromiso con lo firmado en La Habana continúa vigente.

No obstante, el acompañamiento de Naciones Unidas tiene un alcance distinto al de las responsabilidades que asumió Colombia con la firma del pacto. Jenča puso el énfasis en esa diferencia: aunque la organización ha aportado recursos y respaldo político, la tarea central de sacar adelante la implementación recae en el Estado.

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La discusión adquiere relevancia cuando el país revisa los resultados y las dificultades acumuladas durante una década. El aniversario del acuerdo ha puesto sobre la mesa tanto los avances como los asuntos pendientes, en medio de un escenario marcado por hechos recientes de violencia y cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno.

Miroslav Jenča recordó que Naciones Unidas está en Colombia para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz, pero enfatizó que la responsabilidad principal de cumplir lo pactado recae en el Estado colombiano (Presidencia)

En ese mismo foro participó Juan Manuel Santos, expresidente que recibió el premio Nobel de Paz por su papel en el proceso que condujo a la firma del acuerdo con las Farc. Su intervención se apartó del balance sobre el acompañamiento internacional y se concentró en las decisiones de seguridad adoptadas por el presidente Abelardo de la Espriella.

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Juan Manuel Santos cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno

Durante el foro, el expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella y describió el panorama de violencia con una frase contundente: el mandatario “se pasea entre cadáveres”.

La crítica se conoció después de la “Operación Noah”, que incluyó el séptimo bombardeo del actual Gobierno, dirigido contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Santos expresó su preocupación por la persistencia de la violencia cuando se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz.