Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

El cantautor se presentará en siete ciudades del país, durante ocho fechas, interpretando sus grandes éxitos - crédito @andrescepeda/Instagram

Guardar

Andrés Cepeda anunció Latitudes, su nueva gira por Colombia en 2027, que contempla ocho conciertos en siete ciudades del país. El recorrido iniciará el 16 de abril en Ibagué y cerrará el 4 de junio en Barranquilla, con paradas intermedias en Manizales, Bogotá, Cali, Pereira y Bucaramanga.

El cantante bogotano, con más de tres décadas de trayectoria, llevará a los escenarios un repertorio que combina sus mayores éxitos con algunos de sus lanzamientos más recientes, como Tengo Ganas 2.0, una reversión de su clásico tema de 2001 en el que sumó a Maluma como invitado especial.

PUBLICIDAD

El anuncio, realizado el 9 de noviembre, incluyó también los detalles sobre venta de boletería y los escenarios que recibirán al artista en cada ciudad.

“Recorrer nuestro país tiene algo que no se explica. Este viaje lo he hecho 1.000 veces en mi cabeza, canción por canción, y ahora lo más importante: ustedes vienen conmigo”, escribió Cepeda en su cuenta de Instagram al confirmar el recorrido.

El repertorio de la gira incluye éxitos de su trayectoria y algunos de sus más recientes lanzamientos discográficos - crédito Ticketmaster

La capital del país será la única ciudad con doble función dentro de la gira, con dos formatos distintos. El 14 de mayo de 2027, Cepeda ofrecerá un repaso por canciones como Día tras día, Besos usados y El Carpintero, entre otros temas que marcaron su carrera, junto con composiciones de su repertorio más reciente.

PUBLICIDAD

Un día después, el 15 de mayo, el cantautor se volverá a presentar, pero esta vez con su formato Big Band, mismo con el que el artista explora los sonidos de las grandes orquestas y con el que ya se presentó a lo largo de 2026. Esta propuesta combina elementos de jazz y bolero con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el mambo y el porro.

Cepeda brindará dos fechas en Bogotá: una con su formato habitual, y otra con su formato "big band" - crédito @andrescepeda/Instagram

El concierto se vincula con el álbum Andrés Cepeda Big Band 2, publicado en agosto de 2026, segunda entrega discográfica de ese proyecto musical. Ambas presentaciones se realizarán en El Corazón de Bogotá Arena, anteriormente conocido como el Movistar Arena.

PUBLICIDAD

Para los conciertos en Bogotá, la preventa comenzará el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre a las 9:59 a. m. Existen dos modalidades de preventa: una exclusiva para clientes con tarjetas World Legend y Black de Mastercard, válida para ambas fechas, y otra para tarjetahabientes Tuya con tarjetas Éxito y Carulla Mastercard, aplicable al concierto del 15 de mayo.

La venta general para las dos funciones en la capital se habilitará el viernes 13 de noviembre a las 10:00 a. m. a través de la plataforma Tuboleta.com, hasta agotar existencias. Para las presentaciones en las demás ciudades del recorrido, la venta general también comenzará el 13 de noviembre a las 10:00 a. m., pero a través de Ticketmaster.co.

PUBLICIDAD

En las redes sociales se celebró la noticia de la gira, pero hubo cierto malestar debido a que no aparecía Medellín entre las ciudades destino de la gira. Al respecto, el propio artista se encargó de aclarar que ya se anunció su presencia en el PortAmérica Medellín, festival que se celebrará en el Parque Norte los días 17 y 18 de abril. Allí, Cepeda compartirá tarima con Kapo, Molotov, Trueno, Esteman, Frente Cumbiero, Los Mirlos, Margarita siempre Viva y Laura Pérez, entre otros artistas.

Aunque Medellín no apareció en el listado oficial de la gira, el artista aclaró que estará en la capital antioqueña, pero como parte del festival PortAmérica en el Parque Norte - crédito @portamericamedellin/Instagram

Fechas y ciudades confirmadas de la gira ‘Latitudes’

Ibagué: viernes 16 de abril de 2027, Néctar Arena

Manizales: sábado 1 de mayo de 2027, Plaza de Toros

Bogotá: viernes 14 de mayo de 2027, El Corazón de Bogotá Arena

Bogotá: sábado 15 de mayo de 2027 (Big Band), El Corazón de Bogotá Arena

Cali: viernes 21 de mayo de 2027, Arena Cañaveralejo

Pereira: sábado 22 de mayo de 2027, Expofuturo

Bucaramanga: viernes 28 de mayo de 2027, Cenfer

Barranquilla: viernes 4 de junio de 2027, Puerta de Oro