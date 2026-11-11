Colombia

Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia: De la Espriella celebró y lanzó dura advertencia

El presidente aseguró que su política de seguridad está dando frutos en los primeros tres meses de su gobierno por los distintos operativos contra las organizaciones criminales

Abelardo de la Espriella y Alias Chapolo
Abelardo de la Espriella celebró el sometimiento a la justicia de Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X / Policía Nacional
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La política de seguridad es uno de los proyectos bandera del presidente Abelardo de la Espriella desde el inicio de su gobierno, el 7 de agosto de 2026, con el objetivo de desarticular a las bandas criminales y organizaciones armadas que se encuentran en el país, sobre todo las disidencias de las Farc.

Es por eso que el presidente celebró el sometimiento a la justicia de alias Chapolo, uno de los cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco, lo que significó un nuevo golpe a esta organización criminal que, en los últimos días, también tuvo enfrentamientos con el Ejército Nacional.

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De otro lado, el mandatario también entregó un informe sobre la operación Noah, que se realizó en Tibú, Norte de Santander, contra una de las estructuras de las disidencias de las Farc y dejó, de manera inicial, cuatro personas dadas de bajas y el mensaje del jefe de Estado contra sus líderes: “No tendrán escondite”.

“No he retrocedido ni voy a hacerlo”

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano entregó detalles sobre la captura del cabecilla principal de la estructura Ismael Ruiz, quien se sometió a la justicia junto con otros cuatro integrantes de la organización.

De la Espriella atribuyó el resultado a la presión de su política de seguridad contra las organizaciones narcoterroristas en el país: “A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública”.

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Según la declaración del presidente, alias Chapolo sería el principal jefe de la estructura Ismael Ruiz, que hace parte del Bloque Central Isaías Pardo. Medios colombianos identificaron al hombre como Jhan Carlos Rodríguez Mandela y lo relacionaron con las disidencias de las Farc que responden a Iván Mordisco.

De acuerdo con el presidente, las autoridades incautaron cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y munición durante el procedimiento, los cuales se mostraron en un aparte de un video que publicó en sus redes sociales, durante un discurso, en el que mencionó lo siguiente: “A los bandidos de la facción de alias Iván Mordisco, Giancarlo Rodríguez Masmela, alias Chapolo, voy a ir por ti y voy a hacer caer todo el peso del Estado sobre ti”.

De la Espriella también comunicó que el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó una operación en Pacarní, en el municipio de Tesalia, Huila, y sostuvo que su administración mantendrá las operaciones contra los grupos armados ilegales. “No he retrocedido ni voy a hacerlo”.

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