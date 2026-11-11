Médico colombiano dio la solución definitiva sobre las medidas que debe tomar si su hijo tiene fiebre

Un profesional de la salud realiza una demostración práctica con un maniquí infantil sobre las medidas iniciales ante un cuadro febril en niños pequeños (Dr. Rawdy/TikTok)

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Un niño con fiebre no necesita ser cubierto con más mantas ni recibir medicamentos sin una indicación ajustada a su peso y condiciones de salud.

Esa es una de las recomendaciones difundidas por el médico colombiano Rawdy Reales Rois, especialista en medicina interna y endocrinología, que se refirió a los primeros cuidados que las familias pueden adoptar ante este síntoma.

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La fiebre es una reacción frecuente del organismo frente a infecciones, sobre todo respiratorias y virales. En niños pequeños puede despertar preocupación por el riesgo de deshidratación, por el malestar y por las convulsiones febriles.

Aun así, la temperatura por sí sola no determina la gravedad de un cuadro: la edad, la forma de respirar, la hidratación, la respuesta del niño y la duración de los síntomas resultan determinantes.

El contenido difundido por un especialista pone el foco en evitar la automedicación, aunque los protocolos médicos establecen criterios específicos para acudir a un centro de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura debe confirmarse con un termómetro digital

Reales Rois recomendó no guiarse únicamente por el tacto de la frente: “Muchas veces tocamos, ‘tiene fiebre’, pero quizás es nuestra mano que está caliente”. Así que antes de medir la temperatura, sugirió retirar el exceso de abrigo y esperar entre tres y cinco minutos para que el cuerpo se regule y el resultado no esté condicionado.

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El uso de un termómetro digital es la alternativa más segura en casa, pues los termómetros de mercurio no se aconsejan por el peligro de exposición al metal si se rompen. La Asociación Española de Pediatría señala que la medición axilar con termómetro digital suele ser práctica para el hogar, aunque una cifra alta o dudosa debe interpretarse según el método de medición y con orientación profesional.

En términos generales, se considera fiebre una temperatura de 38 ℃ o más, aunque el umbral puede variar según la zona del cuerpo donde se tome la medición. En bebés pequeños, una lectura precisa cobra mayor importancia. La Academia Americana de Pediatría indica que un menor de tres meses con una temperatura de 38 ℃ o superior debe recibir atención médica inmediata.

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Evitar el exceso de ropa ayuda a que el niño esté cómodo

Uno de los puntos centrales del video es no sobreabrigar al niño: “Como tiene fiebre y de pronto está haciendo frío, ellos no quieren que su niño tiemble, que la quijadita se le mueva, entonces lo sobreabrigan. Pero ojo, al sobreabrigarlo, tú vas a hacer que el cuerpo no pierda temperatura y que incluso se torne un poco más febril. Por eso es importante que si el niño tiene fiebre, nosotros le quitemos ese montón o exceso de ropa que lo está cubriendo”, dijo el especialista Rawdy Reales Rois.

La recomendación coincide con las guías pediátricas que indican que el niño debe llevar ropa ligera y permanecer en una habitación con una temperatura confortable. Aunque no hace falta dejarlo completamente descubierto ni exponerlo al frío, pues el objetivo es mantenerlo cómodo, sin exceso de calor y sin provocar temblores.

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Las compresas frías, los baños helados, el hielo y el alcohol no son alternativas recomendadas, debido a que pueden causar escalofríos o efectos adversos. Algunas guías admiten un baño tibio si el niño lo tolera, pero no como un recurso obligatorio para reducir la cifra del termómetro.

La Asociación Española de Pediatría aconseja centrarse en ropa ligera, líquidos y bienestar general, más que en bajar la temperatura a toda costa.

Ropa ligera, líquidos y una medición fiable ayudan a manejar el malestar, pero la edad del menor y ciertas señales obligan a buscar valoración profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación es una prioridad durante la fiebre

El médico colombiano insistió en ofrecer líquidos de forma constante. En el caso de los bebés que reciben lactancia materna, la indicación es mantener y aumentar la frecuencia de las tomas si lo requieren, para quienes toman fórmula, deben continuarse sus tomas habituales y vigilar que acepten líquidos.

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En niños mayores de seis meses, se puede ofrecer agua en pequeñas cantidades y con frecuencia, además de los líquidos adecuados para su edad. La fiebre puede acelerar la pérdida de líquidos y elevar el riesgo de deshidratación.

Los padres deben observar si hay boca seca, ausencia de lágrimas al llorar, ojos hundidos, menos pañales mojados o menor cantidad de orina. También es importante consultar si el niño rechaza los líquidos, está decaído o tiene vómitos persistentes, según la Academia Americana de Pediatría este es uno de los principales motivos para comunicarse con el pediatra.

La aspirina está contraindicada y la dosis de otros fármacos requiere orientación

Reales Rois advirtió que no debe administrarse aspirina o ácido acetilsalicílico a niños con fiebre. El uso de salicilatos durante enfermedades virales se ha asociado con el síndrome de Reye, una afección poco frecuente pero grave que puede comprometer el cerebro y el hígado. La advertencia también alcanza a productos que contengan salicilatos, por lo que conviene revisar las etiquetas y consultar antes de usarlos.

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El acetaminofén, también llamado paracetamol, y el ibuprofeno pueden utilizarse para aliviar malestar o dolor, pero no deben administrarse sin fórmula médica. La dosis depende del peso, la edad, la presentación del medicamento y los antecedentes clínicos del menor. El ibuprofeno, además, no se recomienda en bebés menores de seis meses salvo indicación médica.

Rawdy Reales Rois explicó qué medidas pueden adoptar las familias en casa, mientras las guías pediátricas piden vigilar la hidratación y los síntomas que requieren atención inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio de consulta no debe limitarse al tiempo que lleva la fiebre. Un bebé menor de tres meses con 38 ℃ o más requiere una valoración médica urgente.

La guía del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomienda consultar si el niño tiene problemas para respirar, no responde como de costumbre, desarrolla un sarpullido preocupante o muestra signos de deshidratación.

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