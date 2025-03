Habla familiar de la joven que murió tras el accidente de tránsito después del concierto de Shakira en Bogotá

La mujer habría perdido una de sus piernas por la gravedad de las heridas. Permaneció 20 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Simón Bolívar - crédito Redes sociales y captura de pantalla City Tv

Deyanira Ordóñez, una mujer de 34 años y nacionalidad venezolana, falleció tras varios días de lucha a raíz de un grave accidente ocurrido la madrugada del jueves 27 de febrero, cuando un vehículo particular colisionó con un articulado de Transmilenio tras el concierto de Shakira en Bogotá.

Luego de su deceso, su prima Anays Velásquez relató los últimos momentos de Deyanira y dio detalles sobre el proceso judicial que busca que el presunto responsable del accidente enfrente las consecuencias.

Su familiar, que se encontraba en Venezuela, explicó que inicialmente vio reportes en redes sociales sobre un choque entre un vehículo particular y un bus de Transmilenio, pero no les prestó mayor atención.

Pero fue cuando recibió un mensaje de su hermano desde Chile que comenzó a atar cabos y a sospechar que su prima podría estar involucrada.

El mensaje que recibió Velásquez contenía una inquietante pregunta: “¿Has tenido contacto con Dubraska? Porque me está escribiendo una amiga de ella por Facebook y dice que tuvo un accidente en un autobús”. Este breve texto fue suficiente para que Anays recordara que, la tarde del 26 de febrero, su prima había salido emocionada hacia el concierto de Shakira.

En diálogos para el diario El Tiempo, Deyanira calculó la hora que debía estar regresando a casa justo a la hora en que ocurrió el accidente en Bogotá. Con esta información en mente, Velásquez decidió buscar más detalles en redes sociales.

Fue entonces cuando encontró un video que confirmaría sus peores temores. En las imágenes se veía a una mujer atrapada entre las llantas del bus articulado, pidiendo ayuda a gritos. Se trataba de su prima Deyanira.

Detalles sobre sus últimos momentos

Dubraska Deyanira Ordóñez había estado buscando entradas para el concierto de Shakira en Bogotá desde meses antes, pero las boletas ya estaban agotadas. En los últimos mensajes que intercambió con su prima le mencionó que había muchos delincuentes intentando estafar a los interesados con entradas falsas.

“Pero ella me dijo: ’Prima, yo me voy a escuchar a Shakira así sea desde afuera del estadio, pero yo la quiero escuchar‘”, relató Anays.

La mujer venezolana le comentó que había escuchado sobre la venta de entradas fuera del estadio, por lo que se preparó para salir hacia el lugar con la esperanza de conseguir una de las boletas de los revendedores. Sin embargo, una fuerte lluvia en la tarde retrasó sus planes durante varias horas.

Durante esa noche, ambas se mantuvieron en contacto. Deyanira informó a su prima que Shakira saldría a las 10 p. m. y que, a pesar de sus esfuerzos, no logró conseguir entradas.

“Ella llegó. Me envió fotos del estadio. Me contó que había intentado entrar por una de las puertas, en la zona oriental, para ver si encontraba algo, pero me dijo que no pudo conseguirlas porque las vendían a sobreprecio, así que decidió quedarse afuera”, agregó Velásquez.

Más sobre el accidente

Deyanira Ordóñez perdió la vida el lunes 17 de marzo después de luchar durante 20 días en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Engativá.

Ante la gravedad de las heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el 27 de febrero, que incluyó la amputación de una de sus extremidades. Ordóñez formaba parte de un grupo de 11 personas que viajaban en un bus articulado del sistema de transporte público Transmilenio cuando ocurrió el siniestro.

El siniestro tuvo lugar alrededor de la 1:00 a. m. en la calle 80 con carrera 90, en Bogotá. Una camioneta particular impactó contra el bus de Transmilenio, lo que llevó al conductor del articulado a realizar una maniobra evasiva que terminó con el vehículo estrellándose contra un poste y un semáforo.

La fuerza del impacto fue tal que Deyanira Ordóñez salió expulsada por el vidrio panorámico del bus y quedó atrapada bajo una de las llantas del vehículo.

Las imágenes del accidente, que circularon ampliamente en redes sociales, mostraron a la mujer pidiendo ayuda mientras se quejaba de un intenso dolor.

El caso identificó al conductor de la camioneta como Mateo Murillo Sánchez, un joven de 19 años que, según los informes, conducía en estado de embriaguez al momento del accidente. Tras el choque, Murillo Sánchez fue trasladado a la Clínica Alcalá, donde se confirmó que presentaba niveles de alcohol en la sangre.