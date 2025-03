Petro advirtió que impondrá decretos si se hunde la reforma a la salud: “Que nos ‘mamen gallo’ dos años más (…)”

El presidente Petro dijo que pasará si no aprueban la reforma a la salud - crédito Colprensa

El 25 de marzo del 2025 se transmitió por televisión un nuevo Consejo de Ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro. Durante su intervención, se refirió a la crisis de medicamentos en el país, que según el Gobierno, la responsabilidad recae en las Entidades Promotoras de Salud o EPS, aseguradoras públicas o privadas que están encargadas de contratar a los dispensarios.

Las demoras en la entrega y a escasez de fármacos fundamentales para tratar enfermedades de alto riesgo son motivo de preocupación para miles de colombianos que decidieron protestar por el mal servicio, buscando que el Gobierno nacional implemente soluciones inmediatas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El jefe de Estado aprovechó para destacar la importancia del trámite de la reforma a la salud, con la que busca cambiar el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y aumentar la incidencia del Estado en el sistema actual.

Ante una crisis que estalla, el presidente advirtió que en caso de que el Congreso de la República vuelva a tumbar el proyecto de ley, utilizará los mecanismos y herramientas que otorga la ley a la Rama Ejecutiva para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

Petro implementará varios artículos de la reforma a la salud vía decreto - crédito Presidencia

“Es la gran pelea. Entonces aquí van a tumbar la ley. Esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo. Porque ya. ¿Qué vamos a esperar?”, dijo

Incluso, señaló que si la reforma no pasa en el Legislativo no volverá a presentar un proyecto de ley, sino que implementará vía decreto varios artículos para consolidar su visión del sistema de salud colombiano.

“Yo no voy a presentar otro proyecto porque. No mamen, Gallo. Dos años más. Eso no lo voy a hacer. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar lo salvable. Lo demás se liquida de acuerdo a la ley. Sí señor”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro advirtió que el Gobierno no pagará las deudas de las EPS - crédito Presidencia

Siguiendo con la línea de las aseguradoras, el gobernante de los colombianos aseguró que no tiene intención alguna de pagar sus deudas, ya que el Estado no tiene ningún tipo de vinculación con las empresas privadas. En ese sentido, sostuvo que si no cuentan con los recursos para mantenerse a flote y cancelar su deuda tendrán que ser liquidadas.

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores”, advirtió.

Según Petro, la reforma a la salud que impulsa su Gobierno se enfoca en rescatar a las EPS cambiando su rol en el sistema, pero, en su opinión, las aseguradoras han traicionado al Estado.

“Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Es lo único que les hemos dicho. Es dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve y pasen a ser gestores a las cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Entonces nos han metido la puñalada trapera”, resaltó.

El jefe de Estado habló sobre las multimillonarias deudas que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y su mala gestión que deriva en las complicaciones en la atención a los pacientes. - crédito Colprensa

Y agregó: “En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado. Fíjense ustedes. ¿Y acaso no estamos es con déficit fiscal? Y acaso no estamos es pagándole la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así”.