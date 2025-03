Christian Huérfano rompió el silencio: esta fue la razón por la que salió de Millonarios y cómo ha sido su renacer en el fútbol

A pesar de su prometedor inicio, la carrera de Huérfano en Millonarios terminó abruptamente, desapareciendo del radar mediático - crédito Colprensa

A finales de 2017, Millonarios puso fin a una sequía de cinco años sin conquistar títulos. En aquel campeonato, bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, irrumpió con fuerza el nombre de Christian Huérfano.

El bogotano, que para mayo de ese mismo año era prácticamente un desconocido, se ganó la confianza del cuerpo técnico y tuvo momentos cruciales en el once inicial.

Entre sus aportes más recordados figura un pase magistral al capitán Silva, el 11 de diciembre de 2017, que resultó determinante para sellar un triunfo por dos goles a uno ante el América de Cali en la ida de la semifinal, por lo que aquella campaña, el volante acumuló 11 partidos y 297 minutos.

Este repunte en su carrera le permitió alzarse con el título de Liga justo antes de cerrar el año, por lo que su nombre empezó a sonar con fuerza entre la afición embajadora, que veía en él a una de las próximas estrellas del plantel.

Sin embargo, el éxito fue tan vertiginoso como breve y lo que prometía ser la consolidación de una figura bogotana en Millonarios terminó de manera abrupta, y el futbolista desapareció del radar mediático.

Huérfano, un desconocido en mayo de 2017, se consolidó en el once inicial de Millonarios, destacando con un pase crucial en la semifinal contra América de Cali - crédito christian_huerfano/Instagram

El éxito fugaz y la ruptura con Millonarios

En 2018, Huérfano volvió a ser parte del equipo que disputó la Superliga y se coronó campeón en febrero de ese año, sumando así un segundo título en su currículo.

Poco después, tuvo la oportunidad de debutar en la Copa Libertadores, un torneo que muchos jugadores sueñan con disputar a lo largo de toda su trayectoria.

Sin embargo, en medio de esos logros, la relación entre el jugador y el club se deterioró de forma inesperada, pues, según se rumoraba, la exigencia de un salario mayor y la creencia de que se había “subido la fama a la cabeza” precipitaron su salida.

La versión más difundida entre la prensa y la afición señalaba que Huérfano tuvo pretensiones económicas desproporcionadas para un futbolista que recién se afianzaba en la plantilla.

Una salida rodeada de rumores

Tras años de silencio, el propio Huérfano dio su versión en una entrevista concedida al programa La Red de Caracol Televisión, en la que negó que su ego fuera el detonante para abandonar Millonarios y aclaró que no fue él quien tomó la decisión de no continuar:

“Yo nunca salí a dar declaraciones ni salí a decir nada porque yo estaba tranquilo y todavía estoy tranquilo con que eso no fue mi salida del club. Simplemente, se dio que el club no quería contar más conmigo, sentían que ya había sido un ciclo cumplido, entonces ellos se contactaron conmigo y me dijeron: ‘No estás en los planes para el club, queremos llegar a un acuerdo para rescindir el contrato y que busques otro equipo’”.

En 2018, Huérfano ganó la Superliga y debutó en la Copa Libertadores, pero su relación con el club se deterioró por rumores de exigencias económicas - crédito christian_huerfano/Instagram

Pese a que Huérfano no descartó desaciertos de su parte, reconoció que hubo malas gestiones por parte de su representante y afirmó que, por su inexperiencia, confió en exceso en terceras personas para manejar asuntos contractuales:

“Mi representante de pronto no tenía una muy buena relación con Millonarios, yo debí tomar más decisiones, dejé muchas cosas en manos de él y no debió ser así, pero también era un pelado que apenas llegaba al fútbol profesional”.

El choque con la fama y la incomprensión de la afición

Uno de los factores que podría haber incidido en este desenlace es la velocidad con la que Huérfano pasó de ser un jugador desconocido a ocupar las portadas de los diarios deportivos.

De mayo a diciembre de 2017, se estrenó en el equipo principal de Millonarios y levantó un título de Liga; para febrero de 2018, repitió campeonato y debutó en la Copa Libertadores.

Ese ascenso inusual lo llevó a experimentar situaciones para las que no se sentía preparado, por lo que el joven volante se vio desbordado por la repercusión mediática y el trato cambiante del público.

“Pasé del anonimato a ser una figura muy reconocida. De un día para otro, salir a la calle, ir a un centro comercial o subirme a un TransMilenio dejó de ser algo normal, cuando tú juegas bien y estás bien, todo el mundo te ama, pero si tienes un partido malo, te tratan como lo peor, eso me afectó”.

Ante quienes lo acusaban de haberse creído una estrella, Huérfano se defendió: “Hubo momentos en que sentí que la gente me trató distinto, y eso me dio rabia, pero el ego jamás se me subió”.

El regreso triunfal: su nueva oportunidad en Bogotá FC

El verdadero punto de quiebre llegó a principios de 2023, cuando el tradicional torneo del barrio Olaya de Bogotá le permitió volver a brillar.

En 2023, Huérfano brilló en el torneo del barrio Olaya y se unió al Bogotá Fútbol Club, buscando recuperar su nivel y crecer profesionalmente - crédito @mundomillos/X

Huérfano salió campeón y fue la gran figura de la competición, demostrando que aún conservaba parte de ese talento que lo catapultó en Millonarios.

Su desempeño llamó la atención de algunos clubes de segunda división en Colombia, y así surgió la propuesta de vincularse al Bogotá Fútbol Club.

Con esta nueva oportunidad, Huérfano asumió el reto con la madurez adquirida tras varias experiencias frustradas, hoy se propone recuperar el nivel que lo llevó a debutar en Copa Libertadores y seguir creciendo en un entorno con menos presión mediática, pero con grandes desafíos para su futuro profesional.