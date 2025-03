Andy Rivera confesó su temor a los espejos y contó cómo avanza su estado emocional: “Ya puedo estar en público”

Andy Rivera contó cómo avanza su salud mental - crédito @andyrivera/Instagram

Andy Rivera conversó con sus seguidores a través de las redes sociales donde respondió preguntar acerca de su vida personal. En la dinámica, el artista de música urbana confesó el miedo que desarrollo con los espejos y habló del estado actual de sus emociones.

De acuerdo con lo que compartió el hijo del cantante Jhonny Rivera, su salud mental se está recuperando y ya empezó a salir de nuevo. “Por lo menos ya puedo estar tranquilo en un restaurante”, explicó.

Por otra parte, Andy reveló que se está reconciliando con su parte sensible, aquella que lo acercó a la música y que le permitió volver a escribir canciones que estrenará pronto, algo que dejó a un lado por sus problemas de depresión.

“Hace rato quería contarles que me siento muy bien, estoy contento, gozando de una paz, de una estabilidad que de verdad extrañaba. Estoy volviendo a disfrutar la música, eso que uno escucha una canción y la siente la letra, percibir un atardecer, darse cuenta de los colores y poder disfrutarlos. Eh, yo había perdido mucho esa sensibilidad y extrañaba eso de mí, del Andy que no estaba en esa situación”, relató desde las historias de su cuenta de Instagram.

Tras abrir su corazón al público, Andy habló libremente del proceso que siguió que aseguró ya está superando, luego de haber caído en una fuerte crisis de depresión, razón por la estuvo un tiempo fuera de los escenarios. Según el artista, poco a poco ha recuperado la confianza y se ha vuelto a sentir tranquilo en espacios con demás personas.

“Pero bueno, estoy recuperando todo eso, toda esa sensibilidad que hacía parte de mí que me ayuda también mucho a crear, a disfrutar la vida. Y bueno, también muy contento de esta nueva versión de mí eh que también ve la vida muy diferente. Ya, por ejemplo, puedo ir a los restaurantes, ya sostengo mi presencia en esos lugares con más tranquilidad, viajo más tranquilo. Lo estamos logrando. Hay mucho que trabajar todavía en mí, en muchas cosas de mi forma de ser, pero seguimos”, agregó.

Esta es la razón por la que Andy Rivera le tuvo miedo a los espejos

En medio de la misma conversación con sus seguidores, el intérprete del clásico Te pintaron pajaritos explicó por qué empezó a sentirse inconforme tanto con su cuerpo como su apariencia física, inseguridades que le desencadenaron en un problema con su reflejo.

“Mira que yo desde muy joven, he tenido problemas con el espejo, de costarme mucho aceptar lo que veo en el reflejo. Entonces, he subido de peso, he bajado de peso, un día más musculoso, un día más flaco, un día más gordo. Tratando de perseguir una tonta idea de llenar las expectativas de ni siquiera sé quién por el mundo en el que me muevo desde muy joven, estás flaco, estás gordo, los un artista se debería ver así, mira este como se está viendo de top, es que si te vieras así tendrías más éxito”, reveló.

Rivera también dio espacio a la reflexión y reconoció que aunque calló en falsos estereotipos en su carrera musical que luego se dio cuenta de que nada tenían que ver con el talento, invitó a quienes que quienes lo estaban viendo no se dejaran llevar por modelos de perfección.

“Y luego llegas a esos puntos y te lo aplauden, pero a costa de qué? De tu salud, de tu paz, de tu tranquilidad. Unos estándares insostenibles. Entonces, yo te digo, por favor, que tengas autocompasión, que tengas en cuenta que somos más que el físico y la cara, somos alma, somos corazón, somos la capacidad de crear, de servir. Llénate de seguridad, como tú te sientas de bien, eso lo va a percibir el mundo. O sea, que lo primero es que te ames mucho, por favor”, fue el mensaje sobre amor propio que dio Andy Rivera.