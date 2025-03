Shakira celebró el primer aniversario de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ con el estreno del videoclip de ‘Última’

Shakira celebró el primer aniversario de su álbum con el estreno del videoclip de ‘Última’ - crédito Shakira/YouTube

La cantante barranquillera Shakira, durante su gira mundial Las mujeres ya no lloran, que celebra el éxito de su duodécimo álbum de estudio, la artista sorprendió a sus seguidores al estrenar el videoclip de su canción Última durante la segunda noche de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El video fue proyectado como un regalo especial para sus fans, con motivo del primer aniversario del disco que da nombre a la gira.

El videoclip de Última, dirigido por el reconocido Jaume de Laiguana, muestra a una Shakira reflexiva recorriendo las calles y el metro de Nueva York, vestida de negro, en una representación de duelo y soledad.

La artista barranquillera celebró el primer aniversario de su álbum Las mujeres ya no lloran con un regalo audiovisual para sus seguidores - crédito Shakira/YouTube

La canción aborda los sentimientos de pérdida y resiliencia tras el fin de una relación. En palabras de la propia cantante, compartidas en sus redes sociales: “Hoy que cumple un año nuestro álbum, les tengo este regalo, mi video de Última, que ya saben que es una canción muy personal. Espero que les guste”.

Última no solo destaca por su melancólica melodía acompañada de piano, también por su profunda letra, que refleja el proceso emocional de la artista tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

La artista confesó que esta canción fue escrita, grabada y producida en un solo día, y que representa la última pieza que dedicará a esa etapa de su vida. En una entrevista con The New York Times, Shakira explicó que el título de la canción no solo alude a su posición final en el álbum, sino a su deseo de cerrar definitivamente ese capítulo.

La proyección del videoclip de ‘Última’ fue un momento especial que emocionó a los más de 65.000 asistentes que llenaron el estadio en la segunda noche de los siete conciertos programados en la Ciudad de México - crédito @ShakOnChart/X

La letra de Última incluye frases como: “Se nos perdió el amor a mitad de camino” y “seguramente con el tiempo te arrepientas, y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora, he decidido estar sola”. Estas palabras, según detalló la cantante, resumen su decisión de avanzar y encontrar fortaleza en la soledad.

Durante la promoción del álbum, la barranquillera reveló que la inclusión de esta canción en el disco fue un desafío, ya que los plazos de entrega habían expirado. Sin embargo, insistió en terminarla, describiéndola como una pieza “enquistada” que necesitaba liberar.

“Es otra balada en este álbum, además de Acróstico, que es la canción que le hice a mis hijos, Milan y Sasha. Esta es una canción que tenía ahí enquistada, que la tenía que sacar como sea y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum y un poco contra la voluntad de todos”, contó la artista a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Shakira estrena videoclip dirigido por Jaume de Laiguana en homenaje a ‘Las mujeres ya no lloran’ - crédito @Shakira/X

El videoclip de la canción generó cientos de comentarios positivos por parte de los fanáticos de la barranquillera en las redes sociales: “Que bello video Shaki”; “Hermoso regalos que nos diste”; “Esperaba tanto este video ❤️ Gracias Shak 🥹”; “Lo amamos de inicio a fin”; “Un video que necesitábamos 😢❤️”; “Que gran sorpresa 👏❤️ hermoso video”; “Gracias por este video ❤️”; “No me gusta, me encanta mi Shaki”; “Te lo tenías bien guardado reina ❤️”.

Letra de la canción ‘Última’ de Shakira

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

-

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

-

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

-

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

-

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola

-

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido