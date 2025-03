Sebastián, eliminado de ‘La casa de los famosos’, reveló cómo tuvo que ocultarle a Yina lo que pasó con Epa Colombia: “Me dio nostalgia”

Sebastián habló de lo difícil que fue no decirle a Yina lo que está pasando con su amiga Epa Colombia - crédito @ariasebas_____/ Instagram - cortesía Canal RCN

El modelo Sebastián Arias fue eliminado de La casa de los famosos Colombia en la noche del domingo 16 de marzo por decisión del público, después de haber permanecido solo siete días dentro del reality.

Al momento de la entrada del modelo, la empresaria Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, ya había sido condenada por las acciones vandálicas que cometió contra una estación de Transmilenio en 2019, por lo que Arias entró el programa con la condición de no revelar nada de lo que estaba pasando en el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Después de su salida en la reciente gala de eliminación, Sebastián estuvo en el programa XYZ, de RCN Radio, donde se refirió a lo complicado que fue haber mantenido oculta la información de la empresaria de keratinas aun cuando Yina Calderón, amiga de Epa, le habló de ella.

Sebastián Arias habló de la información de Epa Colombia que tuvo que ocultar - crédito cortesía Canal RCN y @ariasebas_____/Instagram

“Yo sabía lo de Epa antes de entrar… la verdad me dio como nostalgia ver a Yina hablar de su amiga y dentro de mí yo decía: “Si ella supiera lo que está pasando allá afuera”, porque ella me decía que cuando saliéramos de allá nos íbamos a ir a unas carrozas y que nos íbamos a llevar a su amiga”, dijo Sebastián.

El exparticipante además confesó que dentro de sus planes nunca estuvo revelar la información, pues sabía que eso podía dejarlo por fuera de la competencia, por lo que decidió no opinar del tema dentro de la casa.

Incluso, el momento al que se refiere Sebastián en la entrevista se hizo viral en redes sociales, y se logra ver que la conversación sobre Epa empezó después de que la Liendra y La Abuela le preguntaran a Yina la razón por la que no había ido a gritarle afuera de la casa para apoyarla tal como se habían prometido antes de iniciar el reality.

“Ole, ¿qué ha pasado con Epa Colombia?”, le preguntó La Abuela a Yina en presencia de Sebastián, a lo que La liendra insistió: “Por qué no han venido tus hermanas o Epa Colombia… muy raro”, dijo el creador de contenido. “No sé, han venido mis seguidores, pero mis hermanas no”, dijo Yina mientras Sebastián guardaba silencio.

Yina Calderón sigue sin saber lo sucedido con Epa Colombia durante su ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yinacalderontv/Instagram y captura de pantalla Noticias Caracol

Camilo Trujillo estaría enterado de lo que pasó con Epa Colombia

En un video que circuló en redes sociales desde hace un par de días, internautas especularon que el participante Camilo Trujillo al parecer sabe sobre lo que está pasando con la empresaria de keratinas, esto después de que tuviera una conversación sospechosa con su grupo de amigos.

“Es que me enteré de algo que está pasando en el presente”, dijo Camilo a sus compañeros, “¿Tiene que ver con nominación o algo del posicionamiento?“, la preguntó La Liendra, por lo que Trujillo les explicó que no tenía nada que ver con la competencia dentro de la casa.

“No puedo decir como me enteré, pero no tiene nada que ver con nosotros, es que no sé como decirlo y es algo que ya pasó, pero no tiene nada que ver con la competencia, pero es grave”, dijo el participante.

En medio de la conversación, Camilo confesó sentirse preocupado, pues consideraba que revelarlo podría afectar su estadía en el programa. “Es muy grave la verdad, pero es que no sé cómo decirlo, es que me puedo meter en un problema, no es del juego, pero creo que no les puedo decir nada y es que creo que tampoco puedo decirles cómo me enteré”, dijo Camilo.

El participante al parecer recibió información de Sebastián - crédito @ casa.famosos.colombia/ TikTok

Aunque en la conversación que quedó grabada por las cámaras, los internautas y seguidores del show aseguran que Camilo se refería al caso de Epa Colombia, pues es un tema que no afecta directamente la competencia, pero si es grave.

“El nuevo le dio esa información”, “yo pienso que habló con Sebastián”, “es obvio que el nuevo le dijo algo, pero Camilo muy fuerte porque no dijo nada”, si no podía decir nada, para qué habla", fueron algunas de las reacciones en redes.