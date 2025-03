“Está siendo tratado como un tema de trata de personas”: hermana de María Camila Díaz Grajales, joven colombiana desaparecida en México

Familia de la joven paisa la busca desesperadamente luego de que hace unos meses viajara a México y no se tuviera más información sobre ella - crédito Fiscalía

Una supuesta propuesta laboral llevó a María Camila Díaz Grajales a viajar a México hace un par de meses desde Medellín, Antioquia, con el fin de conseguir un mejor futuro para ella y su familia. Sin embargo, desde el 26 de febrero se desconoce su paradero y sus allegados no han vuelto a tener comunicación con ella.

En vista del incierto panorama, decidieron poner en conocimiento la desaparición de la joven ante la Fiscalía del departamento. Por esa razón, desde ese momento circula un cartel con su fotografía, datos personales y características físicas que permitan su identificación con mayor facilidad.

Su hermana, Cristina Grajales, conversó con Noticias Caracol sobre la motivación que llevó a Camila a aceptar la propuesta de trabajo en un supuesto restaurante y los cuestionamientos que ella le hizo para prevenir una situación como esta: “Le insistí mucho en que no creía en esa oferta laboral y le pregunté si estaba amenazada o con un compromiso económico adquirido. Me insistió en que no, en que varias compañeras lo habían hecho, que iban a trabajar en su periodo de vacaciones, tenían unos ahorros y regresaban a terminar sus estudios”.

Colombiana desaparecida en México- crédito redes sociales

La joven les comentó que, al llegar a México, viviría con otra colombiana. Sin embargo, cuando fue interrogada por sus familiares tiempo después, no reveló mayores detalles de las condiciones en las que se encontraba, por lo que María Cristina empezó a sentir un sentimiento de zozobra, sabiendo que algo andaba mal.

“Sospechaba que algo no estaba bien, porque Camila no mostraba nunca el registro de su casa ni el apartamento. Era muy hermética, ella aquí también era muy reservada en sus cosas, pero yo sí tenía la sensación de que lo que nos mostraba de su casa siempre era un plano muy cerrado”, añadió la hermana de la joven.

La mujer cuenta que, cuando parecía que iba a regresar, pues era momento de matricularse de nuevo en la Fundación Universitaria Esumer, en la capital de Antioquia, donde estaba estudiando Mercadeo, la situación se tornaba nuevamente complicada. María Camila les avisó que se quedaría unos meses más, por lo que volvería a reanudar el año que le queda de carrera a mediados de 2025.

la desaparición se puso en conocimiento de la Fiscalía de Colombia y México - crédito Fiscalía

En medio de la incertidumbre, las sospechas son las peores, y Cristina asegura que su hermana podría ser víctima de una red de trata de personas, por lo que ya pusieron en conocimiento del caso a la Fiscalía colombiana, la Fiscalía mexicana y la embajada colombiana. Sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta de las instituciones.

“Está siendo tratado como un tema de trata de personas, es algo muy delicado, pero no nos dan respuesta, nadie nos da respuesta. Uno llama a preguntar como familiar y lo que dicen es: ‘Ahí vamos, no le podemos dar información porque es clasificada’, pero nosotros como familia sabemos que hay mucha herramienta”, aseveró.

La joven de 24 años está desaparecida en México y su familia teme porque haya sido retenida por una red de trata de personas por medio de engaños. Piden a las entidades que les ayuden con su búsqueda - crédito @MeMuevoCol/X

Su familia está considerando viajar hasta México para que ellos mismos comiencen una búsqueda exhaustiva. De acuerdo con información suministrada por personas que han logrado escapar de esas redes de trata de personas, planean organizar una ruta de trabajo para indicar labores en ese país.

Finalmente, en la conversación, hizo un llamado a las diferentes entidades para que se contribuyan con el proceso, y su deseo más grande es que el caso llegue al conocimiento de la Presidencia de la República y la Cancillería, para que no sea un caso más de personas a las que no buscan o cuyo caso es archivado. Esto teniendo en cuenta que es un caso en el que hay muchas pistas y mucha información, que por razones de seguridad y para no entorpecer el proceso no se puede revelar, pero que constituye una base sólida para dar con el paradero de María Camila.