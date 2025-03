Padre de Emily Villalba, menor asesinada en Chocontá, reveló detalles inéditos del atroz crimen: “Cómo le pudo hacer eso”

Emily Villalba fue encontrada muerta en Chocontá, Cundinamarca - crédito X

El 12 de marzo de 2025 fue encontrado el cadáver de Emily Villalba, una joven de 15 años que residía en Chocontá (Cundinamarca). La niña presentaba evidentes signos de agresión y violencia. De inmediato, fue trasladada al hospital local San Martín de Porres con la esperanza de poder salvarla, pero llegó sin signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, Emily fue vista por última vez alrededor de las 6:00 p. m. de ese mismo día, cuando una cámara de seguridad la captó caminando junto a un hombre en dirección a su casa, ubicada en la vereda Pueblo Viejo Alto. La desaparición de la joven fue reportada a las 7:15 p. m., lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que culminó con el trágico descubrimiento.

Emily Villalba fue captada por última vez por una cámara de seguridad mientras caminaba junto a su presunto asesino, Marco Antonio Parra Rodríguez, en la noche del 12 de marzo, en Chocontá, Cundinamarca - crédito redes sociales

Con las imágenes de los videos lograron determinar que el principal sospechoso del crimen era Marco Antonio Parra Rodríguez, un vecino de 44 años, que se había ganado la confianza de la familia. Según informó la Gobernación de Cundinamarca, Parra Rodríguez era un hombre confiable en la comunidad, lo que generó más indignación.

Tras su captura, Parra Rodríguez fue puesto a disposición ante la Fiscalía General de la Nación para que responda por sus crímenes. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal encargado mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron su rostro junto a Emily antes de su desaparición, además en la escena del crimen encontraron una prenda de ropa con el material genético de Parra, un bolso y un celular que le pertenece.

Marco Antonio Parra en la audiencia de legalización de captura - crédito Fiscalía Seccional Bogotá

Así mismo, en la diligencia negó ser el responsable de la muerte de la niña y no aceptó los cargos en su contra. A pesar de rechazar su implicación en el asesinato de la menor de 15 años, las autoridades decidieron enviarlo a un centro penitenciario como medida preventiva mientras avanza el proceso legal en su contra.

Luego de conocerse que no aceptó los cargos, Milton Villalba, papá de Emily, reveló detalles inéditos de las señales de violencia en el cuerpo de la menor. Según relató, las autoridades llegaron a la zona boscosa e identificaron que la menor tenía graves lesiones en el cuello, que fueron las que provocaron su muerte.

“Qué más se le puede decir a un animal que coge a un angelito y lo acaba, le daña su cara, le daña su cuello. Qué no le hizo a esa criaturita”, narró a Noticias Caracol.

A su testimonio se unió la madre de la niña, que pidió a la justicia colombiana aplicar la sanción más dura a Marco Antonio Parra, a quien considera que es un peligro para la sociedad.

Marco Antonio Parra, presunto responsable del delito, se declaró inocente durante la audiencia de imputación de cargos, pese a que hay pruebas sólidas en su contra - crédito Policía de Cundinamarca y redes sociales

“Lo que yo pido a las autoridades es que a ese tipo le caiga todo el peso de la ley, que se le condene a cadena perpetua, porque ese tipo es un peligro para la sociedad, para las mujeres, para las niñas”, aseguró a CityTV.

Y agregó: “Tengo mi corazón destrozado, esto ha sido muy duro para mí, perder a mi única niña. Necesito que la ley opere y que le caiga todo el peso de la ley y todo el rigor de la ley a este maldito que le hizo daño a mi niña. Clamo por justicia, que se haga justicia”.

La mujer también contó cómo fue la última vez que habló con la niña con la que habían acordado hablar luego de que terminara la jornada escolar. Asimismo, explicó que no sabe qué tipo de engaños usó el sujeto para ganarse su confianza y matarla.

“Habíamos quedado que ella me llamaba cuando saliera de clases para que la recogiera en la carretera, pero la niña no me llamó porque el tipo la abordó saliendo del pueblo. No sé cómo hizo para ganarse su confianza”, relató con dolor.