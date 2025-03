José Rodríguez y La Liendra discutieron durante la nominación en ‘La casa de los famosos Colombia’

La amistad entre La Liendra y José Rodríguez se puso a prueba en una decisión importante en la competencia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN - captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

En la octava semana de La casa de los famosos Colombia, una dinámica sorpresiva sacudió la convivencia y puso a prueba las relaciones entre los participantes.

Los presentadores del reality Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron un cambio radical en el sistema de nominaciones. En lugar de las habituales votaciones individuales, los concursantes debían formar parejas y llegar a un acuerdo sobre quién sería nominado y quién se salvaría. Esta decisión debía tomarse sin recurrir al azar, lo que añadió un nivel de complejidad que generó tensiones y momentos de alta emoción en el concurso.

La dinámica alcanzó su punto más crítico cuando llegó el turno de La Liendra y José Rodríguez, dos participantes que han demostrado una gran amistad dentro del programa. Ambos se enfrentaron a una difícil decisión que casi los lleva a quedar juntos en la placa de nominados. La falta de acuerdo entre ellos generó una discusión en vivo que se robó la atención de los televidentes del programa y generó impaciencia entre los presentadores.

La falta de acuerdo entre los participantes casi los lleva a quedar nominados juntos - crédito @Iamjoseperez/TikTok

El conflicto entre el influencer La Liendra y el entrenador personal José Rodríguez surgió de su negativa a nominar al otro. José argumentó que debía ser él quien enfrentara la nominación, ya que no había estado en esa situación recientemente. Por su parte, La Liendra insistió en que ya tenía experiencia en la placa de nominados y que prefería asumir el riesgo nuevamente.

La discusión escaló rápidamente, con ambos participantes negándose a ceder. “No seas inmaduro, que fuiste la semana pasada”, le dijo José a La Liendra, en un intento por convencerlo.

Sin embargo, el creador de contenido se mantuvo firme en su postura, lo que llevó a los presentadores a intervenir. Carla Giraldo advirtió: “Famosos, si no toman la decisión ya, los dos quedan nominados”.

La Liendra y José Rodríguez enfrentan una difícil decisión durante la octava semana de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

Tras varios minutos de tensión, José Rodríguez tomó la iniciativa para resolver el conflicto. José recurrió a la amistad y al sentido de justicia para convencer a La Liendra de que debía salvarse.

“Desde la madurez y lo justo, aquí no somos amigos por los seguidores ni por nada, ponte ahí (en los salvados) si me quieres de verdad... No vas a ir tú a castigarte otra vez. Ya está, es así la decisión”, le dijo Rodríguez para finalizar de la discusión.

Con esta declaración, José aceptó ser el nominado de la semana, mientras que La Liendra quedó fuera de la placa. Esta decisión no solo evitó que ambos quedaran en riesgo de eliminación, también demostró la fortaleza de su amistad dentro del reality.

José Rodríguez cede y se nomina a sí mismo para salvar a La Liendra - crédito cortesía del Canal RCN

La amistad entre La Liendra y José Rodríguez ha sido destacada en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Ambos forman parte de un grupo conocido como “Los Lavaplatos”, una alianza estratégica dentro del programa.

Este grupo, que también incluye a otros participantes como Mateo Varela “Peluche”, ha destacado por su capacidad para influir en las dinámicas de la casa. Sin embargo, no todo ha sido armonía. Las tensiones internas han surgido en varias ocasiones, como cuando La Toxi Costeña decidió vengarse de La Liendra por comentarios que la afectaron, enviándolo a la placa de nominados en una gala anterior.

La discusión entre La Liendra y José Rodríguez se robó la atención en las redes sociales. Algunos internautas destacaron que todo había sido un “show” por parte de los participantes y otros alegaron que debieron nominar a ambos.

En redes sociales, los internautas reaccionan a la intensa discusión entre La Liendra y José Rodríguez - crédito cortesía del Canal RCN

“Liendra jura que la dio toda con ese show😒; “José es un amigo leal, es lo mismo que lo que hizo con alerta. mi voto va por él. 🔥”; “Eso es trampa y los debieron dejar nominados a los dos”; “Ay hubiesen dejado a los dos 😂”; “ahora sí vamos a sacar a José 😂”; “se hace el rogado 🤣Liendra”; “eso lo hizo para no quedar mal”; “que risa como se peleaban 🤣🤣”; “La noche hubiera terminado perfecta si dejaban a José y la liendra los 2 en placa”; “El Jefe es el peor enemigo del público y del programa. Ya habían dicho que José y La Liendra iban a placa y echaron la decisión para atrás. Salvaron a la Liendra ¡Que rabia!”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.