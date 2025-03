Netflix confirmó la segunda temporada de ‘Medusa’, gracias al éxito que tuvo en la plataforma: “Amerita butifarra”

La encargada de dar la noticia fue la actriz Juana Acosta junto a sus compañeros en un hilarante video - crédito @netflixcolombia/IG

Medusa se convirtió en una de las series más vistas de Netflix, tras el éxito que tuvo a pesar de las críticas a los actores por no saber imitar a la perfección al acento barranquillero.

La producción, que relata la historia de una familia adinerada de Barranquilla, confirmó la segunda temporada con un video que generó todo tipo de reacciones. En la pieza audiovisual, mientras algunos actores graban cortos para las redes sociales en un estudio, son interrumpidos por Juana Acosta, quien interpreta a Bárbara Hidalgo. La actriz caleña pregunta por sus compañeros Sebastián Martínez y Manolo Cardona, con quienes comparte gran parte de la trama, para darles la noticia.

Al no encontrar a sus compañeros, Acosta le comenta a Diego Trujillo y Mabel Moreno que tiene “buenas no-ti-cias”. Sin embargo, cuando se dirige hacia sus parejas en la trama, les dice que tiene algo importante que contarles, pero no logra recordarlo, haciendo referencia a la pérdida de memoria que sufrió su personaje en la misteriosa historia.

“¿Qué era lo que les iba a contar? Espérate… No, ¿qué es esta memoria selectiva?”, le dice Juana a Mabel. Algo similar ocurre cuando intenta compartir la noticia con Manolo Cardona y Sebastián Martínez, y se disculpa diciendo: “Se me acaba de borrar de la cabeza”. Entre risas, sus colegas le preguntan si lo que tenía que decirles era bueno o malo, pero ella sigue actuando como si no pudiera recordar nada.

Sentada en una de las sillas dispuestas para la producción, mientras revisa el celular, Juana Acosta confirmó la noticia de que está en marcha la segunda temporada de la serie: “Confirmada segunda temporada de Medusa”, provocando varias reacciones en la publicación que reposa en la cuenta de Instagram de Netflix Colombia.

Los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer, de los cuales destacan los de los actores de la producción con mensajes como: “Qué es esto tan emocionante amerita butifarra”, escribió Mabel Moreno; por su parte, el actor Carlos Torres mencionó que Qué notición!!!!👏👏👏👏“; “pero que en esta ocasión los profesores les enseñen bien cómo es que se habla, porque mondá”; “jajaja ya queremos saber quién es el demonio Hidalgo”; “qué mondá de alegría mi llave, vamos es pa’lante”, entre otros.

La historia detrás de Medusa

Sebastián Martínez describe el reto de interpretar un personaje con múltiples capas en un thriller lleno de giros.

Mucho se ha dicho sobre la verdadera historia que hay detrás de la familia Hidalgo, pues en redes sociales se tejieron una serie de marañas y teorías conspirativas sobre la inspiración de su creador, incluso, llegando a salpicar a una reconocida familia de políticos en Barranquilla.

La serie explora temas como la traición, la ambición y las complejas dinámicas familiares, mientras la protagonista se enfrenta a la posibilidad de que quienes intentaron acabar con su vida sean las mismas personas que deberían protegerla.

De acuerdo con la información publicada, Medusa logró posicionarse en el primer lugar del Top 10 global de Netflix en la categoría de series de habla no inglesa. Este logro la coloca por encima de otras producciones internacionales de gran impacto.

Diego Trujillo resalta las diferencias entre los acentos costeños y el desafío de adaptarse a ellos.

Además, la serie ingresó al Top 10 de 65 países, entre los que se encuentran España, Francia, Chile, México, Nigeria, Sudáfrica, Rumania, Qatar y Pakistán, y alcanzó el primer lugar en 15 de ellos. Este fenómeno global ha convertido a la producción en un referente de éxito para las series de habla hispana.

Sebastián Martínez respondió a las críticas

Debido a los constantes comentarios que recibió la serie por la manera en la que abordaron el acento costeño, el actor Sebastián Martínez se pronunció en sus redes sociales.

“Ni siquiera había hablado costeño, fue un reto grande como actor, porque ni siquiera lo había jugado, no le había entrado porque me parecía como difícil… si tú eres del interior no es sencillo, la cadencia no es fácil, las letras que se cortan, donde quitar las S, donde no", dijo Sebastián Martínez.

El actor confesó que aunque le parecía un reto muy grande, se motivó al ver al resto de actores y colegas haciéndolo ante las cámaras. “Tocó trabajar porque todo el mundo lo tenía perfecto”, añadió.