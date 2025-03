Conductor del Mio contó cómo delincuentes le quemaron el vehículo: “Un encapuchado me pone el revolver y me obliga a abrir las puertas”

Conductor del vehículo contó como encapuchados le incineraron el vehículo frente a la Universidad del Valle - crédito @Debatestv/X

En la jornada del 18 de marzo de 2025, un conductor del sistema de transporte MÍO, de Cali, fue víctima de delincuentes que lo interceptaron en su ruta, lo obligaron a descender del vehículo junto a los pasajeros que transportaba y luego incendiaron el bus.

Este acto de vandalismo ocurrió en medio de la jornada de movilizaciones convocada por el presidente Gustavo Petro para apoyar la reforma laboral que se discutía en el Senado.

Antonio Gil, conductor del vehículo afectado, narró a un medio local cómo, junto con el grupo de personas, vivió el angustiante momento, que tuvo lugar en inmediaciones de la Universidad del Valle a mediodía del martes.

En medio del panorama de las manifestaciones, el conductor de la empresa Grupo Integrado de Transportes se desplazaba por la línea Troncal 51.

Al momento de esperar instrucciones desde el mando de control, le informaron que debía continuar su ruta con normalidad. Se trataba de dos flotas que circulaban por la calle Quinta y la calle 16.

Sin embargo, cuando se encontraba frente a las instalaciones de la universidad, ocurrió el desafortunado incidente: “Al llegar a la calle 13A, frente a la puerta principal de la Universidad del Valle, aproximadamente 20 personas encapuchadas, con gasolina y mechones en las manos, me obligaron a detener la marcha del vehículo. Detuve el vehículo y recorrí unos 10 metros. Luego me ordenaron detener el vehículo completamente, con personas en la parte trasera del mismo. Me ordenaron que descendiera del vehículo, pero en un primer momento hice caso omiso”, comentó Gil.

En su negativa a obedecer las órdenes de estos hombres, le pidió a sus pasajeros que no se bajaran del automotor para evitar que lo quemaran. No obstante, el grupo de personas comenzó a alterarse y a pedir auxilio, por lo que Antonio se asomó por una de las ventanas y les preguntó a los delincuentes por qué se metían con la ciudadanía.

Esta pregunta no fue bien recibida, y de inmediato lo sometieron con un arma de fuego, obligándolo, junto a las personas que estaban en el bus, a descender.

“Un encapuchado con una gorra azul, careta y todo, me pone un revólver y me obliga a abrir las puertas. Me ordena descender del vehículo, lo hago y, cuando se baja el último usuario, entran al vehículo, riegan gasolina en el piso y en los asientos, y proceden a prenderle fuego”, narró la víctima de estos actos vandálicos.

En vista de lo sucedido, la Universidad del Valle emitió un comunicado oficial rechazando este tipo de acciones y condenando el aprovechamiento del derecho a la libre expresión, organización y movilización para recurrir a vías de hecho con violencia, que en este caso atentaron contra un servicio público.

“La Rectoria de la Universidad del Valle rechaza enfáticamente la quema de un bus del Sistema de Transporte Masivo Público que un grupo de encapuchados perpetró en las horas del mediodía en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria de Meléndez”, se puede leer en la primera parte del documento.

Además, rechazaron el ataque al sistema de transporte de la ciudad, que es el principal medio de desplazamiento para su comunidad universitaria a diario: “El Masivo Integrado de Occidente (MIO) es un sistema de transporte que brinda un servicio público muy importante a múltiples miembros de la comunidad universitaria, principalmente estudiantes, quienes deben movilizarse desde los lugares más alejados de la ciudad para llegar a las aulas de clase. Por ello, cualquier acto que atente contra la integridad de este bien de servicio público, como el ocurrido hoy, debe ser condenado y repudiado”.

Finalmente, pidieron a toda la comunidad que de manera masiva condene este tipo de violencia y que cualquier inconformidad en algún momento se resuelva por las vías del diálogo, para evitar episodios que pongan en riesgo a todas las personas, priorizando la construcción de paz.