La rusa Yana Karpova, de ‘La casa de los famosos’, tuvo que salir de Colombia por violar las condiciones de migración: “Estoy buscando a donde irme”

Así quedó expuesto en redes sociales con una grabación que circuló - crédito @tlocuentoficial/IG

Yana Karpova abandonó la competencia de La casa de los famosos Colombia en medio de una dinámica de congelados, donde su pareja, el reguetonero Cris Valencia, ingresó para decirle que debían cumplir unos compromisos urgentes fuera de la casa estudio.

Sobre su salida mucho se dijo el día en que ocurrieron los hechos, pues, de acuerdo con el periodista Carlos Ochoa, la joven promesa del género urbano le habría pagado a la producción por su participación estas semanas. Sin embargo, una de las versiones que corrió por redes sociales tenía que ver con su condición migratoria en el país.

La rusa de 'La casa de los famosos Colombia' debió salir del país - crédito @rcnc_casadelosfamososcolombia/Tiktok

Aunque esa versión se generó debido a una fotografía en la que se veía a las afueras del canal una camioneta de Migración Colombia, la joven novia de Cris Valencia no se había pronunciado hasta hora, que se conoció un video en el que habla de su inminente salida del país.

Según dice Karpova en el video, se quedó de manera irregular en el país y tuvo que pagar una sanción por su mal actuar con las autoridades.

La rusa Yana Karpova emitió un comunicado sobre la salida de la cantante de la competencia - crédito @la_rusayana/IG

“Tengo que salir de Colombia y ojalá que me dejen entrar, porque si no, yo no sé que hacer, va a ser un shock para mí … Me dicen que me dejan entrar por tres meses, estoy buscando el país a donde irme porque eso tiene que ser ya. Pensando irme a Panamá, por lo menos unos cinco días”, expone la también cantante en la publicación que le ha dado la vuelta a redes sociales.

Esta versión concuerda con la entregada por la revista Vea, que aseguró en redes sociales tuvo contacto con un supuesto colaborador del Canal RCN que habría revelado que el mánager de la artista llegó a las instalaciones donde se desarrolla el reality para hablar con la producción.

Según dijo el informante anónimo: “Para informarles que la rusa había sido requerida por el departamento de Migración Colombia. Por esta razón solicitaba que la participante pudiera salir de la casa estudio”.

La tensión entre Karina García y Yana Karpova continúa en 'La casa de los famosos Colombia 2025', pues ahora la moldeo paisa arremetió contra "la rusa" - crédito cortesía Canal RCN

Otro de los argumentos que expuso el medio de comunicación anterior, tiene que ver con la negociación que el encargado de la imagen de la joven y la producción para que pudiera salir de la casa y resolver sus problemas con la autoridad migratoria; sin embargo, la propuesta no fue convincente para el Jefe de la casa estudio “pero luego establecieron que de salir, no podría regresar”.

Agregaron que, se evaluaron todas las posibilidades y al estar nominada, pensaron que podría ser la manera de abandonar la casa estudio y hasta el domingo al cierre de las votaciones, contaba con más del 7% de apoyo.

“En vista de que estaba nominada, RCN quiso esperar resultados de las votaciones en la noche del domingo. Hasta antes de las 10 de la noche, realmente no se sabía si Yana sería apoyada o no por el público, pero al cerrar las votaciones, el equipo de producción se dio cuenta de que ‘la rusa’ permanecería en la casa, ya que fue la tercera más votada”.

La Jesuu fue la cuarta eliminada del público en 'La casa de los famosos Colombia 2025' y Yana Karpova, "la rusa" obtuvo una segunda oportunidad en la competencia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Finalmente, la misma fuente que conversó con la revista de entretenimiento les dijo que las fotografías de las camionetas de migración a las afueras del canal eran completamente falsas, pero que sí tenía una cita con la entidad para organizar su situación de permanencia en el país.

Cabe aclarar que, hasta el momento el Canal RCN no se ha pronunciado confirmando o desmintiendo, pues durante la transmisión en la gala de eliminación solamente dijeron que eran “motivos personales”. Se espera que en los próximos días se conozca más información sobre lo que está pasando con la joven promesa de la música urbana en el país.