Luis Carlos Reyes se desahogó y atacó a los miembros del gabinete de Gustavo Petro: “Está mal rodeado”

El exministro Luis Carlos Reyes señaló que los que acompañan al presidente Gustavo Petro lo están asesorando mal y se defendió de los señalamientos en su contra - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El exministro de Comercio y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, volvió a encender las redes sociales tras su más reciente aparición en los medios de comunicación: el domingo 16 de marzo de 2025, en las que explicó que su salida del Gobierno estuvo marcada por presiones políticas y dificultades para combatir irregularidades dentro de la entidad.

En entrevista concedida a Noticias RCN, el exfuncionario del Ejecutivo reiteró sus denuncias sobre las influencias desde el Congreso de la República para favorecer nombramientos de funcionarios estratégicos en zonas clave para el comercio exterior, como Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Y, del mismo modo, apuntó hacia el gabinete que acompaña al primer mandatario, a su juicio responsable de la crisis de credibilidad que registra en los medios de comunicación y la opinión pública.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el extitular de Comercio y Turismo y de la Dian, Luis Carlos Reyes, han protagonizado un duro enfrentamiento mediático en la última semana - crédito Presidencia - Colprensa

El exministro Reyes inició su relato que documentó estas situaciones y presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación en 2023, las cuales, según indicó, han comenzado a resonar públicamente en los últimos meses. “Estoy dándole a la justicia todo lo que requiere para avanzar en las investigaciones”, expresó el popular ‘Mr. Taxes’.

Luis Carlos Reyes denunció presiones desde altos círculos del gobierno y el Congreso

Uno de los puntos más alarmantes de las declaraciones del exministro giró en torno a las presiones recibidas para la asignación de puestos dentro de la Dian. Según explicó a Noticias RCN, estas demandas incluían designaciones dirigidas en zonas sensibles al contrabando, lo que, según él, podría haber facilitado la promoción de intereses particulares en lugar de frenar actividades irregulares. Al respecto.

“Las decisiones que tomamos buscaron blindar la entidad y evitar estas influencias”, aseguró el exmiembro del Gobierno. Sin embargo, reconoció que estas medidas acabaron contribuyendo a su destitución.

Esta fue la publicación con la que el exministro Luis Carlos Reyes respondió a Armando Benedetti, y reafirmó peticiones hechas por el ministro del Interior cuando estaba en la Dian - crédito @luiscrh/X

Sobre esta situación, Reyes mencionó directamente al actual ministro y exsenador Armando Benedetti, quien, según sus declaraciones consignadas por Noticias RCN, “tuvo un papel clave en estas presiones”. De hecho, conceptuó sobre el hoy miembro del gabinete, al que calificó como una persona “muy influyente” en el Ejecutivo. “Tanto que pone al funcionario en una situación muy difícil de manejar”, acotó.

Además, en sus declaraciones, involucró a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, a la que señaló como una de las figuras que influyó en su salida. Según mencionó, le solicitó su renuncia en nombre del presidente, sin que este último lo hubiera hecho directamente.

“Como lo he relatado, ella tuvo un papel bastante activo en mi salida. Laura me pidió la renuncia a nombre del presidente, sin que él la hubiera pedido. Simultáneamente, lo que me han explicado quienes estuvieron en esa situación, le estaba vendiendo al presidente la idea de que yo había aceptado o quizá pedido irme a Washington a renegociar la deuda del país desde el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, afirmó.

La canciller insinuó que las declaraciones de Luis Carlos Reyes en su contra serán aclaradas ante la justicia - crédito Cancillería/Colprensa

“El presidente está mal rodeado. Creo que él lo sabe”: Luis Carlos Reyes

Otro aspecto que slió a relucir en la entrevista fue en qué estado está la relación con el primer mandatario de los colombianos. El exministro expresó su decepción respecto a un mensaje reciente del mandatario, en el que este pareció cuestionar su gestión en la Dian. Al respecto, defendió sus acciones y enfatizó que “el presidente sabe muy bien que yo le reportaba en tiempo real todas las presiones que se ejercían”.

Además, el exministro no dudó en sugerir que Petro podría estar mal asesorado por individuos que fomentan un ambiente de desconfianza dentro de su gabinete.

“(A Petro) le diría que entiendo la profunda desconfianza que él siente de todos los que lo rodean. Que espero que tome decisiones correctas, quizá mejores, en cuanto a quienes él debe permitir que conformen su círculo cercano, porque es la única manera en que va a lograr esos fines sociales y responderle a ese movimiento, que es su verdadera pasión en la vida", puntualizó Reyes.

Luis Carlos Reyes entregó a la Fiscalía una lista de políticos implicados en presuntas recomendaciones para nombramientos en la Dian - crédito Colprensa

Palabras más, palabras menos, Reyes dijo estar convencido de que está mal rodeado. ”Creo que él lo sabe, y que nada vale seguir estándolo. Que incluso si lo vemos unas por otras, nos tragamos ese sapo para lograr estos fines para el pueblo… eso no funciona así. Tragarse ese sapo implica socavar las mismas soluciones que le pueblo necesita”, puntualizó el exministro que contó que presentó documentación a la Corte Suprema de Justicia, en la que se detallan las presiones recibidas y los intereses de ciertos sectores por influir en sus cargos.

Exdirector de la Dian pidió que avancen investigaciones

Por último, Reyes hizo un llamado durante la entrevista para que se avance en el escrutinio de estos hechos. En ese sentido, insistió en que es vital investigar a fondo el rol de altos funcionarios en su salida de la Dian y su relación con los problemas estructurales en la lucha contra la evasión y el contrabando. “Que se investiguen estos hechos y el papel de los involucrados”, enfatizó Reyes en su conversación con el medio, en el que remarcó que no siente ningún tipo de temor si resulta salpicado en el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo: considerado el zar del contrabando en Colombia.