Esta es la referencia a Cali que hicieron en Pokémon y dejó boquiabiertos a los fanáticos de la serie en Colombia

Los fanáticos del anime metaserial descubrieron tras dos décadas una referencia que habría pasado desapercibida en los años 2000 - crédito pantallazos de Pokémon

A 24 años de su estreno, los fanáticos colombianos de Pokémon descubrieron una referencia a Cali, en el episodio 192 de la temporada cuatro: Los Campeones de la Liga Johto.

En la usual presentación del equipo Rocket, al encontrarse con Ash y sus amigos, Jessie y James mencionaron a la capital del Valle del Cauca, hasta donde habrían intentado extender su reino del mal:

“Para proteger al mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la verdad y el amor y extender nuestro reino hasta Cali, Colombia”.

Los fanáticos de la serie habrían pasado por alto este detalle en los 2.000 - crédito technogames_ / Instagram

Entonces, los fanáticos de la serie, en su edad escolar, pasaron por alto la mención o creyeron que habían escuchado mal, pero, a dos décadas de la proyección del capítulo, entendieron que fue un guiño a los seguidores de la serie en Colombia:

"Cali es Cali y lo demás es pueblo Paleta", "Hasta el equipo Rocket sabía que Cali es tremendo peligro", "El actor de doblaje de James siempre hacía muy buenas referencias", "Después de la Cop16 esté es el momento más internacional de Cali", "Colombia es cannon en Pokémon porque hacen referencias a Cali, Bogotá y Bucaramanga".

¿De qué trataba el capítulo en el que se menciona a Cali?

Según el portal especializado pokemon.fandom.com en el capítulo 192 Ash, Misty y Brock se dirigían hacia Ciudad Olivo, por un camino rocoso, en el que conocen a los entrenadores de un grupo de Acranines (pokémon tipo fuego), Ramona y Keegan, que llevaban por encargo una bolsa de rocas fuego.

Pero, a mitad de camino, se cruzan con el equipo Rocket, que hurta las piedras y secuestra a Pikachu. Un retraso que obliga a ambos grupos (el equipo de Ash y los entrenadores de Acranines) a unir fuerzas para recuperar lo robado y darle su merecido a Jessie y James.

El universo Pokémon inspirado en Colombia: una propuesta visual que cautiva en redes sociales

Un equipo Rocket que oscurece las calles de Cartagena, un centro Pokémon ambientado en territorio colombiano y una pokédex personalizada, son algunos de los elementos que forman parte de una propuesta que capturó la atención de los fanáticos de Pokémon en redes sociales. Y es que la cuenta de TikTok @gurami_ia, especializada en la creación de imágenes mediante inteligencia artificial, compartió una serie de imágenes con las que responde cómo sería el universo Pokémon si hubiera sido desarrollado en Colombia.

El proyecto de @gurami_ia incluye una amplia variedad de elementos característicos de la franquicia Pokémon, adaptados al contexto colombiano. Entre ellos, destaca un mapa que presenta especies locales de fauna, como peces, aves y mamíferos, diseñados con el estilo visual característico del anime. Además, se han creado los tradicionales pokémon iniciales de fuego, agua y planta, inspirados en animales autóctonos: un zorro, una salamandra y un mono.

Este proyecto emocionó a fanáticos y gamers que no dudaron en pronunciarse en las redes - crédito @gurami_ia / TikTok

El proyecto también incorpora tres protagonistas humanos que representan la diversidad étnica de Colombia, un aspecto que fue destacado por los seguidores de la cuenta.

Pero el trabajo de @gurami_ia no se limita a los elementos básicos del universo Pokémon. También se diseñaron tres pokémon legendarios que representan aspectos únicos de la biodiversidad colombiana. Además, se creó un centro Pokémon y una arena de combate, ambos ambientados con detalles que evocan la arquitectura y los paisajes del país.

La pokédex y pokebolas personalizadas también forman parte del universo pokémon colombiano - crédito @gurami_ia / TikTok

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la creación de una pokebola personalizada y la representación del ganador de la primera liga Pokémon en este universo ficticio. E, incluso se diseñó una carátula para un videojuego, imaginando cómo sería si esta propuesta llegara a convertirse en un producto oficial; lo que generó una ola de reacciones en redes, donde los seguidores del anime pidieron a gritos que el proyecto se desarrollara:

"¿Cómo que los entrenadores no son Betty y Don Armando?", "Si eso fuera verdad, lo compararía, aunque no tenga el Nintendo", "El ataque característico del inicial de agua sería la gota fría, la madre que sí", "El tema es que podrían intervenir el centro Pokémon", "El pokémon legendario hecho de esmeraldas está brutal".