La Toxicosteña se vengó de “Los Lavaplatos” y envió, por primera vez, a La Liendra a la placa: así quedaron los nominados

El episodio 48 de La casa de los famosos Colombia estuvo marcado por la tensión y las sorpresas, luego de que La Toxicosteña contestara la tercera y última llamada de la semana, obteniendo un poder decisivo en la competencia.

Siguiendo la dinámica del reality, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo fueron los encargados de explicarle a la creadora de contenido de qué se trataba el beneficio y la acción que tenía que realizar por la llamada del teléfono rojo.

De acuerdo con las indicaciones del Jefe, la tercera alternativa era que la persona que recibiera la llamada tendría la posibilidad de intercambiar a un nominado de la placa por alguien que aún no estuviera en riesgo de eliminación.

“La Toxi” podía elegir entre cualquiera de sus compañeros, pero había una excepción: el actor Fernando “El Flaco” Solórzano porque es el líder de la semana y hasta el domingo 16 de marzo goza de inmunidad. Esto quería decir que en la estrategia de juego Cindy (su nombre de pila) tenía que elegir entre los demás participantes para enviar a uno a que disputa la permanencia en el programa en la doble eliminación.

En el momento en el que los presentadores le indicaron las alternativas y lo que tenía que hacer, La Toxicosteña, con su característico estilo directo, no dudó en hacer su movimiento y decidió retirar a Lady Tabares de la placa para enviar a La Liendra en su lugar.

Ante la decisión que tomó, la creadora de contenido justificó su decisión con un fuerte comentario en el que aseguró que no le tiene miedo a las supuestas consecuencias que tendría “meterse” con el influenciador paisa.

“Saco a Lady y meto a La Liendra. Tomé la decisión porque él me ha nominado, se me ha posicionado, si por él fuera, yo ya estaría en mi casa. Por otra parte, por ahí escuché que el que se mete con La Liendra sale porque es intocable, que porque es muy fuerte. Para mí aquí todos somos fuertes y para mí aquí nadie es intocable. Quizá puede ser el primero que entre por esa puerta, pero no me importa”, dijo la participante.

En ese momento, Melissa Gate reaccionó y le dio la bienvenida a Mauricio Gómez a la placa de nominados, pues ella fue la primera en ingresar porque el último eliminado, Gonzalo Escobar “Coco”, la dejó en la cuerda floja cuando abandonó la competencia.

Ante la determinación y las palabras de broma de Melissa, La Liendra sonrió y aplaudió indicando que todo era un juego y comprendía los cambios que había hecho “La Toxi”. Sin embargo, él y sus amigos del equipo “Los Lavaplatos” después dijeron frente a cámaras que no estaban de acuerdo con la posición de la creadora de contenido y también insinuaron que a partir de ese momento se había partido el rumbo de un juego diferente.

Así quedó conformada la placa de eliminados

El reality ha estado lleno de estrategias y giros inesperados, más con las llamadas telefónicas. En esta ocasión. Esta semana también ocurrió que José Rodríguez usó el poder de salvación robado del líder para sacar a Camilo Trujillo de la nominación.

Además, tras contestar la primera llamada, Sebastián Arias tuvo que enviar a dos personas a la placa, razón por la cual Karina García y Yana Karpova quedaron en riesgo. Luego, el teléfono sonó por segunda vez y Lady Tabares respondió, teniendo la posibilidad de sacar a una persona de la placa de nominados, lo que permitió que Yina Calderón fuera salvada.

Finalmente, la tercera llamada fue la que contestó La Toxicosteña y tomó la decisión de intercambiar a Lady Taberes por La Liendra.

De esta manera, los nominados que se disputarán su permanencia en la competencia el domingo 15 de marzo son:

Sebastián Arias , nominado por la casa.

La Abuela , nominada por el público.

La Liendra , nominado por el intercambio de La Toxicosteña.

Melissa Gate , nominada por el reciente eliminado “Coco”.

Yana Karpova y Karina García, nominadas por Sebastián Arias tras contestar el teléfono.