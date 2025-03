Participantes de ‘Yo me llamo’ desatan erizadas extremas: hubo lágrimas, discusiones y hasta despecho

Las discusiones no faltaron en la jornada - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yo me llamo llegó con una nueva gala de conciertos el martes 11 de marzo de 2025, en la que algunos de los participantes se destacaron por sus presentaciones, pues han mostrado su disciplina y progreso, por lo que uno de ellos fue el elegido de la noche para llevarse un millonario premio, lo que emocionó a sus compañeros y a los jurados que reconocieron su evolución.

Sin embargo, no todo fue bueno, pues ocurrieron varios desacuerdos entre los jurados que no dudaron en defender sus puntos de vista y criticarse entre sí, lo que desató la conversación en redes sociales, pues no es la primera vez que ocurre.

