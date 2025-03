Diseñador de Yina Calderón habló del impacto negativo que tuvo vestir a la ‘influencer’ para ‘La casa de los famosos’

Diseñador de Yina Calderón contó que se ha visto afectado por vestir a la influencer en 'La casa de los famosos Colombia 2025' y lo han amenazado - crédito cortesía Canal RCN y @abelandradedesigner/Instagram

Abel Andrade, diseñador que firmó exclusividad para vestir a Yina Calderón La casa de los famosos Colombia, 2025 rompió el silencio y confesó estar afectado por la ola de comentarios negativos que recibe en redes sociales pro su trabajo.

Además, el joven vestuarista también denunció que ha recibido amenazas en las que lo han intimidado haciéndole saber que conocen su lugar de residencia y que, incluso, lo dejarán sin su cuenta de Instagram. “Ya me empezó a afectar mucho el los comentarios”, confesó.

Abel Andrade, diseñador de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2025' denunció amenazas en su contra - crédito @construye_tumejorhistoria/Instagram

En conversación con el espacio digital Construyendo tu mejor historia, Abel Andrade, diseñador de modas y experto en estilismo contó a la periodista Natalia Henao que lo que en principio pensó que lo iba a beneficiar, terminó siendo una piedra en su carrera como profesional, ya que, en lugar de recibir halagos por su trabajo, esta enfrentándose a una serie de burlas, críticas e incluso ataques que han ido más allá de lo verbal.

“Me dicen que me busque otra carrera, que me eche mi carrera a la basura, entonces mi cabeza empieza a pensar que van a decir, “Ya me llegaron amenazas por por redes sociales”, mencionó.

No obstante, el artista que en un inició aseguró no haberse dejado contaminar por el negativismo y rechazo a sus diseños, de un tiempo para acá se ha empezado a ver estresado, ya que, no duerme bien y ahora está prevenido cada vez que va diseñar un nuevo traje, pues solo piensa en las críticas que tendrá luego de que Yina lo luzca al aire.

Looks de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia' causan controversia - crédito @colombianodicee/X

“O sea, que que ya sé dónde dónde estás, ya sabemos tú dónde vives, o sea, sé cómo, ¿Cuáles son tus claves y te podemos cerrar tus redes sociales que me han costado muchísimos años”, afirmó.

“En qué mundo vivimos que las opiniones puedan destruir tanto. Todos somos iguales. Toda mi solidaridad con él, un abrazooooo”, “Wowww increíble esto… gracias por contar estas historias”, “No puedo creer que a un diseñador por hacer diseños pedidos al gusto del cliente sea amenazado”, “Con toda mi Abel siempre arriba👏🙌 los que sabemos y te conocemos eres grandioso”, “Dios mío… nunca podremos saber la verdad”, “hay mucha violencia y agresividad en las redes sociales. En serio es preocupante”, son algunas de las reacciones de los internautas a la entrevista.

Esta es la millonada que cuesta uno de los traje que luce Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

Uno de los aspectos más comentados de la participación de Yina Calderón en el reality La Casa de los Famosos ha sido su elección de vestuario, que no solo ha captado la atención del público, sino que ha desatado debates sobre su estilo y el costo de sus atuendos.

La participante sorprendió con un atuendo de cuero negro complementado con guantes y zapatos altos - crédito cortesía Canal RCN

En este caso, los diseñadores de moda Abel Andrade y Alejandro Mastrangelo, responsables de varias de las piezas que ha lucido Calderón, ofrecieron detalles sobre el proceso creativo y los valores detrás de estas prendas durante su participación en el programa El After, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Uno de los momentos más llamativos de la conversación ocurrió fuera del aire, cuando las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrío abordaron el tema del presupuesto de los vestidos de Calderón. Este tema surgió a raíz de una discusión previa entre Calderón y su compañera de reality, Melissa Gate, que insinuó que Calderón no tenía los recursos económicos para vestir como ella.

En este contexto, Sevillano preguntó directamente cuánto cuesta un vestido diseñado para Calderón. Andrade explicó que para adquirir una de estas piezas es necesario firmar un contrato, lo que sugiere que no se trata de prendas de fácil acceso. Cuando se le pidió una estimación del costo, Andrade desmintió que los vestidos pudieran valer $15.000, como sugirió Sevillano, y posteriormente aclaró que el precio real ronda los $15.000.000.

Los atuendos de Calderón han sido objeto de múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios han comentado tanto su originalidad como su extravagancia. Uno de los vestidos más recordados fue el que utilizó durante una nominación, un diseño en color amarillo que provocó comparaciones con un personaje de la serie infantil Plaza Sésamo.