Dos estudiantes resultaron heridos durante un experimento en reconocido colegio de Bogotá: la Secretaría de Educación se pronunció

Se completan once días desde que dos estudiantes de último año del colegio Agustiniano Norte resultaron con quemaduras en el 35% y 20% de su cuerpo, luego de que un mechero con el que trabajaban en el laboratorio de física explotara al agregarle alcohol.

Las menores de 16 y 17 años tuvieron que rodar en el suelo, por instrucción de su profesor, y luego fueron llevadas de emergencia a la clínica Shaio que, por su estado de salud, autorizó el traslado al Hospital Simón Bolívar, donde permanecen en UCI, desde el pasado 27 de febrero.

De acuerdo con las familias afectadas, en el laboratorio no había un extintor y la ducha de emergencia no funcionaba. Lo que, eventualmente, habría extendido el tiempo en el que ambas adolescentes lucharon por apagar el fuego.

Así lo habría confirmado en diálogo con revista Semana Yamile Romero, madre de una de las estudiantes afectadas: “Los compañeros, al verlas así prendidas en fuego, corrían a buscar un extintor para ver cómo podían ayudarlas a apagar, pero no había extintor dentro del laboratorio. El profesor les dijo que dieran botes en el piso para que se apagaran, hasta que finalmente las niñas lograron apagarse solas, dando botes en el piso”.

De momento, “su pronóstico es reservado, las quemaduras no han evolucionado realmente bien, tiene comprometido parte del tórax, el abdomen, las extremidades superiores y parte del cuello y la quijada. La cara, gracias a Dios, ha ido evolucionando bien”, según Carlos Giraldo, padre de la otra menor.

Ambas familias han vivido un drama con la póliza o seguro estudiantil que ofrece el Agustiniano a sus estudiantes y es que, como explicó Giraldo “hoy en día ni siquiera sabemos quién es la aseguradora para la póliza de responsabilidad civil. No nos han entregado ni siquiera la copia para poder compulsar todo lo que se viene. Esto es un tema grave. Según las averiguaciones, el colegio ni siquiera reportó ese accidente al 123 ni a los bomberos. La emergencia no ha sido reportada tampoco a la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Salud no tienen conocimiento de esto. Hoy, nuestras hijas son invisibles para el colegio, para ellos no ha pasado nada”.

Sugieren que serían varias las inconsistencias registradas desde el momento en el que sus hijas resultaron afectadas por la explosión y que lo ocurrido no fue reportado de manera inmediata a las autoridades:

“El seguro estudiantil no cubrió, que porque no tiene convenio con el Hospital Simón Bolívar. Además, que porque el monto de la cobertura es muy bajo para gastos médicos. Le estamos solicitando al colegio que nos dé información del reporte que ellos entregaron a las autoridades competentes. Ellos debieron reportar el accidente. Y que nos regalen copia de ese reporte, así como el dato de la póliza de responsabilidad civil que tiene el colegio”, insistió Romero.

¿Qué dice la Secretaría de Educación al respecto?

En un comunicado publicado el sábado, 8 de marzo, la Secretaría de Educación informó que está haciendo el debido seguimiento a lo ocurrido en la Institución:

“En relación con el incidente registrado durante una práctica de laboratorio en un colegio privado ubicado en la localidad de Suba, desde la Secretaría de Educación del Distrito informamos que desde el momento en el que se conoció la situación, iniciamos las acciones establecidas para este tipo de casos a través de nuestro Equipo local de inspección y vigilancia, y se reportó a la Dirección Local de Educación”.

Además, la cartera distrital ya se puso en contacto con el colegio Agustiniano para establecer si el accidente ocurrió por la posible negligencia de la institución en su área de laboratorios:

“En desarrollo de las acciones de seguimiento, se requirió a la institución para que informara lo sucedido, incluyendo las acciones correspondientes frente al uso de los elementos de laboratorios y el protocolo de atención en caso de accidente. Continuaremos adelantando las investigaciones correspondientes con la información reportada por el colegio. La Secretaría lamenta este suceso en el que se vieron involucradas dos estudiantes, se solidariza con sus familias y reitera su compromiso con garantizar a las niñas, niños y jóvenes las mejores condiciones de bienestar y seguridad”.