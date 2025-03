Sebastián González dio su opinión sobre por qué Mauricio Figueroa continúa en ‘La casa de los famosos Colombia’, a pesar de haber revelado que quiere retirarse

El presentador desmintió rumores de penalizaciones económicas a quienes abandonan por salud - crédito cortesía del Canal RCN - @rastreandofamosos /Threads

Mauricio Figueroa, participante de 75 años en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pidió públicamente su salida del reality debido al deterioro de su estado físico y emocional.

Durante una dinámica reciente en el programa, el actor expresó su deseo de abandonar la competencia, argumentando que su salud se ha visto comprometida. “No soporto más, me quiero ir… me estoy enfermando”, declaró Figueroa, que además solicitó a sus compañeros y al público que voten para que sea eliminado.

Esta no es la primera vez que el actor manifiesta su intención de abandonar el programa. En varias ocasiones, ha indicado que su participación en el reality le ha generado un desgaste importante, tanto físico como mental.

El exparticipante y actual presentador de Noticias RCN explicó que la producción del reality cuenta con un equipo médico disponible las 24 horas y que, en caso de ser necesario, tomarían la decisión de retirarlo - crédito @rastreandofamosos/Threads

El actor, que padece una afección en su rodilla derecha, explicó que necesita tratamientos médicos específicos, como infiltraciones y terapia, que no puede realizar dentro de la casa: “Mi pierna necesita infiltraciones y terapia en un proceso de ocho semanas, y yo no lo puedo hacer aquí. Necesito estar en mi casa, acostado y asistiendo a las citas médicas que me indiquen (…) Yo no me voy a quedar aquí en este estado, no y no”.

El estado de salud del paisa ha generado diversas reacciones entre sus compañeros y el público. Durante una actividad en la que los participantes debían escribir críticas anónimas hacia sus compañeros, varios señalaron la “bipolaridad” del actor, refiriéndose a su aparente indecisión entre quedarse o abandonar el programa. Sin embargo, también ha recibido apoyo de algunos de sus compañeros, que han manifestado su preocupación por su bienestar.

El manejo de la salud del concursante ha sido un tema de preocupación en las redes sociales. Según explicó Sebastián González, exparticipante de la primera edición del reality y actual presentador de entretenimiento en Noticias RCN, la producción del programa cuenta con un equipo médico y psicológico disponible las 24 horas para atender cualquier eventualidad.

El actor Mauricio Figueroa expresó sentirse agotado en 'La casa de los famosos Colombia 2' y afirmó que ha visto comprometida su salud - crédito cortesía Canal RCN

“Por ahí he visto algunos comentarios hablando de la situación de Don Mauricio y de por qué la producción de La casa de los famosos, digamos, no toma la decisión de sacarlo por temas médicos. Estoy seguro de que si no lo han sacado es porque no es tan necesario, digamos, depende mucho también del participante decir: ‘Oigan, de verdad, es que no puedo más, me tengo que ir por un tema físico’. Si no lo han sacado, es porque seguramente Mauricio ha preferido esperar a que el público, en últimas, lo saque”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

González indicó que, en casos de gravedad, la producción toma decisiones inmediatas para garantizar el bienestar de los participantes: “¿Por qué le digo esto? Porque dentro de la casa hay un acompañamiento médico tanto a nivel físico como a nivel mental, con psicólogos y médicos de todo tipo, gente que está ahí 24/7 en función de cuidar a los participantes. Y cuando hay una situación de gravedad, obviamente se toma la decisión. Entonces, yo creo que si no lo han sacado es porque don Mauricio tampoco ha pedido que lo saquen de la producción, porque si lo hubiera hecho, seguramente, y con la valoración médica, lo habrían sacado (...) Nunca van a poner en una condición crítica a un participante, no lo van a exponer, no lo van a poner a que sufra. Obviamente lo van a cuidar ante todo, sea el participante que sea; si hay una situación, lo van a proteger”.

Sebastián también desmintió los rumores de que los participantes que abandonan el programa por motivos médicos deben pagar una penalización económica. Según explicó, si un concursante solicita salir por razones de salud y esto es avalado por el equipo médico, no se le exige ningún tipo de compensación. Como ejemplo, mencionó el caso de un participante de la primera temporada que abandonó el programa debido a problemas psicológicos, decisión que fue respaldada por la producción.

Sebastián González aseguró que, si un concursante abandona el programa por razones médicas, no debe pagar ninguna compensación - crédito cortesía Canal RCN

“Muchos dicen: ‘Es que, eh, si él pide salir, tiene que pagar una deuda’. No. No, él no tendría que pagar absolutamente nada porque es un tema médico. Si ustedes se acuerdan, en la primera temporada Sebastián Gutiérrez, creo que se llama, eh, pidió salir por un tema de, de, de estrés y, digamos, como un tema psicológico, y como se dieron cuenta de que sí estaba pasando por algunas cosas... No me imagino, no sé qué, porque no conozco bien el caso, pero sé que salió por eso”, expresó el presentador.