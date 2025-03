Prepárese para la Luna de Sangre, el primer eclipse del 2025, porque se verá en Colombia

El fenómeno astronómico de seis horas será protagonista en cielos de América, Europa, África y más, según reportes científicos recientes Crédito: NASA

El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo de 2025, cuando la Luna se tiña de un tono rojizo durante el primer eclipse lunar total del año.

Este fenómeno, conocido como Luna de sangre, será visible en amplias regiones del mundo, incluyendo América, Europa, África y partes de Asia, según informó la Nasa.

El evento astronómico, que se extenderá por más de seis horas, comenzará con el ingreso de la Luna en la penumbra de la Tierra a las 9:57 p.m. (hora local), seguido por la fase parcial a las 11:03 p.m. La totalidad del eclipse, momento en que el satélite terrestre se verá completamente rojo, se iniciará a las 12:26 a.m. del 14 de marzo y alcanzará su punto máximo a las 12:58 a.m. El fenómeno concluirá a las 4:00 a.m., detalló la agencia espacial.

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera que el satélite terrestre atraviesa la sombra proyectada por nuestro planeta.

En el caso de un eclipse total, la Luna pasa completamente por la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre.

Durante este proceso, la luz solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra se filtra, dispersando los colores de longitud de onda más corta, como el azul, y permitiendo que solo los tonos rojizos y anaranjados lleguen a la superficie lunar.

La Nasa explicó que este fenómeno es similar al que produce los colores rojizos en los amaneceres y atardeceres. “Los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, atraviesan la atmósfera terrestre, mientras que los colores de longitudes más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan. Esto hace que la Luna se vea anaranjada o rojiza durante un eclipse lunar”, señaló la agencia. Además, la intensidad del color puede variar dependiendo de la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.