Hincha de América aseguró que no le permitieron su ingreso al Pascual por su tatuaje: esto dijeron las autoridades

Según denuncia del aficionado, le negaron el ingreso al estadio por tener un tatuaje alusivo a su equipo - crédito Colprensa/@clandestino82/X

En el primer partido con público tras la sanción impuesta al estadio Pascual Guerrero, se conoció una denuncias sobre restricciones en el ingreso de hinchas del América de Cali.

En el encuentro de la séptima jornada, el club Escarlata venció 2-0 al Deportivo Pereira, y a través de las redes sociales algunos aficionados afirmaron que se les negó la entrada debido a tatuajes relacionados con el equipo vallecaucano.

Este hecho se produce tras las estrictas medidas de seguridad implementadas luego de los disturbios ocurridos en la final de la Copa Betplay, donde el América perdió ante el Atlético Nacional y se registró una invasión de campo

Una publicación viral en X relató el caso de un hombre que aseguró que, pese a no haber estado en la tribuna sur durante la final, la Policía le impidió su ingreso al confundir su tatuaje de Jesús con uno del exjugador Ricardo “Tigre” Gareca.

El aficionado señaló que no le dieron ingreso por su tatuaje - crédito @clandestino82/X

De esta manera, fue como un hincha expresó el siguiente mensaje: “No estuve en Sur aquel día en la final. No tengo cuentas pendientes con la justicia. Pago mis impuestos y soy un ciudadano de bien, pero no me dejaron entrar porque tengo un tatuaje de Jesús que la policía confundió con el Tigre Gareca”.

¿Qué dijeron las autoridades?

Por su parte, Álvaro Pretel, subsecretario de seguridad de Cali, explicó que las restricciones no se aplicaron por los tatuajes en sí, sino porque las personas afectadas eran identificadas como miembros de barras bravas por parte de la Policía.

“Tuvimos una reapertura parcial como habíamos comentado para el Pascual Guerrero, aproximadamente 6000 personas ingresaron al estadio, pudimos ver que en la tribuna Norte volvieron familias, jóvenes. Por supuesto, como toda prueba piloto, hay bastantes temas para ajustar, pero tuvimos un resultado positivo con una buena convivencia dentro del estadio e incluso en la parte externa”, indicó el funcionario en entrevista para Super Combo del Deporte.

Además, el funcionario enfatizó que “nuestro objetivo es que siempre Cali se vuelva un referente y un modelo de cómo hacer seguridad o de cómo fortalecer la seguridad en los escenarios deportivos. Nuestra serie de medidas incluyen un registro biométrico y también la compra individualizada de las cédulas”.

Este es el tatuaje que el aficionado aseguró que no le dieron ingreso por la Policía - crédito @clandestino82/X

De esta manera, Pretel explicó que aproximadamente 26 personas fueron devueltas en los controles de ingreso al estadio, aclarando que estas medidas forman parte de las estrategias para garantizar la seguridad en los eventos deportivos.

“El equipo de barras de la Policía estuvo en los filtros de ingreso, el equipo conoce muy bien a los barristas porque trabajan con ellos desde hace varios años, se regresaron aproximadamente 26 personas. No es algo referido a un estigma de un tatuaje, sino más bien al conocimiento que tiene el equipo de policía de quienes eran de la barra y pretendían ingresar al estadio, a pesar de la sanción que se había impuesto”, declaró el subsecretario de Cali.

Juan Fernando Quintero sobre el público

El encuentro fue el primero con público en casa para Juan Fernando Quintero, quien se destacó como la figura del partido al participar en ambas anotaciones de su equipo. Sin embargo, el volante expresó su inconformidad con la asistencia, ya que solo 6.302 espectadores estuvieron presentes en el estadio, a pesar de que las tribunas de oriental y occidental estaban habilitadas.

Juan Fernando Quintero acumula tres partidos con América de Cali y ha dado dos asistencias de gol - crédito América de Cali

“Para nosotros es muy importante que venga nuestro público. Sabemos que esa voz de aliento, en los momentos difíciles, nos ayuda”, expresó Quintero tras el partido. Además, hizo un llamado a los hinchas para llenar el aforo disponible en los próximos encuentros. “Este espectáculo es para que el estadio esté lleno. Esperemos que para el próximo partido venga más gente y nos acompañen”, expresó en declaraciones a Win Sports.