Desborde de emociones en concierto de Juan Luis Guerra: ni Ricardo Orrego se aguantó las lágrimas

La emoción no se hizo esperar y hasta el periodista se le aguaron los ojos - crédito Ricardo Orrego / Instagram

Un momento cargado de emoción ocurrió en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2025, cuando una mesera, visiblemente conmovida, rompió en llanto al escuchar a Juan Luis Guerra interpretar una de sus icónicas canciones. En un video que se difundió en redes sociales se puede ver a una mujer muy feliz al ver al artista en el escenario. Este conmovedor instante fue presenciado por el periodista deportivo Ricardo Orrego, que estuvo en el evento y no solo consoló a la emocionada espectadora, sino que se vio bastante conmovido.

A inicios de marzo, el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla se convirtió en el escenario de Metroconcierto, uno de los eventos más destacados del Carnaval. Este espectáculo reunió a artistas de renombre internacional, entre los que se destacó Juan Luis Guerra y Marc Anthony, que ofrecieron actuaciones memorables y dejaron clips que se viralizaron en redes sociales.

El famoso cantautor dominicano Juan Luis Guerra fue uno de los protagonistas y con su característico estilo y carisma, interpretó una selección de éxitos que han trascendido generaciones, cautivando al público con su música. Su presentación no solo fue un deleite para los asistentes, sino que también despertó profundas emociones entre aquellos que lo escuchaban, como es el caso de la mesera que no pudo contener las lágrimas al verlo en el escenario.

La presentación emocionó a la trabajadora que fue apoyada por el periodista - crédito Colprensa

El episodio protagonizado por la mesera y Ricardo Orrego se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, pues la mujer era la encargada de atender a los famosos en las primeras filas del concierto y no pudo contener su emoción al escuchar al artista. El presentador relató que la trabajadora era dominicana, por lo que le expresó su alegría y orgullo al ver a su cantante favorito y compatriota en un escenario tan importante: “Me decía: ‘Es un sueño’”, relató el periodista.

Este gesto de apoyo y empatía por parte de Orrego no pasó desapercibido, y se viralizó rápidamente en redes sociales, pues el periodista no pudo ocultar su emoción por las palabras de la trabajadora y además de abrazarla, decidió corear los temas con ella.

Ante este video los internautas reaccionaron dejando los siguientes comentarios: “Yo diría que las oportunidades no son iguales para todos, que la vida no es igual para todos, pero la música es una de esas cosas por las que uno sonríe”, “Definitivamente Ricardo Orrego es un ser de luz, con mucha humildad” y “Todo lo que está bien en esos tres seres humanos: sueño cumplido, empatía y talento”.

Y es que los internautas aprovecharon para contar sus mejores experiencias en conciertos, asegurando que en el momento en el que ven a su artista favorito también se han llegado a desatar en lágrimas.

La edición de este año del Metroconcierto no solo destacó por la calidad de las presentaciones, sino también por los momentos emotivos que se vivieron en el escenario y entre el público. Y es que no solo pasó esto en la presentación de Juan Luis Guerra, sino que un momento particular se destacó con Marc Anthony.

Durante la presentación de Marc Anthony, un espectador lanzó una botella de agua, impactando cerca del rostro del artista - crédito Redes sociales/X

Y es que alguien del público le lanzó una botella al cantante de salsa, lo que le molestó y él decidió responder de la siguiente manera: “El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era (...) Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pa´l carajo”, demostrando así su notorio rechazo hacia este tipo de actos, teniendo en cuenta que pueden llegar a ocasionar una emergencia y afectar su integridad.