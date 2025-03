Reconocida periodista estalló de nuevo contra Shakira por su gira de conciertos: “Está eclipsada en el dolor”

Vanessa de la Torre criticó a Shakira por sacar provecho de la tusa con sus conciertos - crédito Colprensa y @shakira/IG

Sin lugar a duda, la gira que presentó recientemente Shakira en Barranquilla y Bogotá fue tema de conversación en redes sociales por el espectáculo que ofreció. La presentación de la colombiana estuvo llena de elogios e incluso, se llevó un emotivo mensaje de parte de Karol G en el que expresaba su admiración por lo que hizo en las dos ciudades con estadios a reventar, lo que provocó una ola de comentarios sobre un posible junte en Medellín.

Sin embargo, la intérprete de temas como Monotonía, Music Sessions #53 y TQG también ha sufrido algunos imprevistos en sus presentaciones como daños en el vestuario, accidentes con los micrófonos e incluso, su salud se vio afectada en Perú llevándola a posponer una de sus fechas en territorio Inca.

Con todo esto, no ha sido impedimento alguno para ofrecer uno de los shows más impresionantes de su carrera, con más de 30 canciones en el escenario y frente a miles de colombianos que se dieron cita en los dos escenarios dejando millonarias ganancias para el comercio como el turismo. Pero, no todo parecer ser color de rosa para Shakira, pues la periodista Vanessa de la Torre, se despachó contra la hija de Barranquilla por seguir sacando provecho de su tusa.

De acuerdo con la periodista, que no es la primera vez que critica a una artista local, la barranquillera debería ya hacer a un lado todo el tema de su separación de Gerard Piqué, pues raya en lo monótono de su discurso, no sin antes dejar claro que el talento de Shakira solamente es comparable con el de artistas de talla internacional. Aunque quiso halagar a la artista pop/rock, su molestia era evidente frente a algunas de sus composiciones como lo había hecho en el pasado con Soltera.

Según dijo De la Torre, Shakira está “eclipsada por el dolor”, pero esto no es todo, pues la comunicadora aseguró que la cantante en todo el concierto se ve entusada y haciendo eco de la expareja de la artista en cada intervención sobre una loba herida, agregó: “No hay plata que pague la dignidad”.

Contrario a lo que expuso Vanessa de la Torre en su programa radial, los seguidores de Shakira estuvieron contentos por el concierto, pues recordaron a la colombiana en sus inicios con sencillos como Estoy aquí, Suerte, Antología e Inevitable. Así mismo, expusieron sus opiniones en redes, de las que destacan mensajes como:

“Definitivamente, el concierto que estábamos esperando de Shakira”; “volvió y más recargada, hubo de todo para recordar por qué surgió como el ave fénix y devoró”; “siempre ha sido la número uno para los colombianos”, entre otros.

Qué había dicho sobre Karol G

Esto mismo había ocurrido con las presentaciones de Karol G en Bogotá, cuando De la Torre se despachó contra la paisa por sus atuendos y la vulgaridad ligada a la música, criticando que, de cara a otros conciertos de la Bichota, en la gira Mañana será bonito, observó detalles que “no entendió”.

“En comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G, este me pareció especialmente fuerte. El de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música, con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”, fue una de sus conclusiones.

Incluso destacó que tanto el lenguaje corporal como el oral pueden resultar inapropiados. “Cuando hay que mostrar los pechos, y cuando toca gritar «culo» y «chimba» y «marica» veinte veces, pues ya uno después de la 15 le parece que para qué. El español tiene unas palabras divinas, como para decir lo mismo”, expresó.