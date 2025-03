Proposición que modificaría la lista de municipios Pdet generó controversia en el país: Congresista del Centro Democrático explicó la iniciativa

La iniciativa pretende extender el periodo de los territorios Pdet hasta el año 2037 - crédito Agencia de Renovación del Territorio (ART)/Colprensa

En la pasada plenaria de la Cámara de Representantes, realizada el 26 de febrero de 2025, se discutía el proyecto de ley que pretende prorrogar la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) por otros 10 años, teniendo en cuenta que se vencería en 2027, por lo que su extensión sería hasta el año 2037.

Durante la discusión, el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, presentó una proposición con la que se modificaría la lista de municipios priorizados, después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

“Previo estudio técnico, el Gobierno nacional podrá modificar la composición del listado de los municipios PDET, con el fin de lograr un equilibrio en el desarrollo de otros entes territoriales con características similares que hayan sido focalizados”, se lee en la proposición presentada por el congresista de oposición.

Pese a que la votación fue suspendida, la propuesta recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes - crédito Captura de Pantalla @JuanitaGoe/X

Aunque en el momento de la votación de la propuesta, esta fue suspendida por falta de consenso, la proposición fue admitida, lo que generó una oleada de reacciones en los sectores políticos colombianos.

Una de ellas fue Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien sostuvo que esta propuesta debe ser eliminada en su tercer debate en el Senado, al considerar que, de mantener la propuesta en el proyecto de ley, afectaría un punto esencial del acuerdo de paz.

“Esta proposición acaba de ser aprobada en la plenaria de la Cámara en 2do debate. Abrir el listado de municipios PDET diluye los pocos recursos para reducir la pobreza rural. Si el Senado no corrige, sepultarán un pilar fundamental del Acuerdo de Paz”, escribió la excongresista de Alianza Verde en su cuenta de X.

La dirigente mencionó que, de mantener la propuesta en el proyecto de ley, afectaría un punto esencial del acuerdo de paz - crédito @JuanitaGoe/X

De igual manera, el representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Cristian Avendaño, manifestó que la proposición radicada por la oposición es un “retroceso para el acuerdo de paz”.

“Ampliar los municipios PDET sin avances reales en la implementación es irresponsable. La población a la que el Estado le ha incumplido no debe pagar por gobiernos corruptos ni por quienes hicieron trizas la paz”, expresó.

Entre tanto, José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, aseveró que la proposición del congresista antioqueño implica en la modificación total del acuerdo. “Modificar el listado de los municipios PDET, es modificar el Acuerdo Final de Paz. Es decir, si se modifica una coma, se puede modificar todo. Cambiar el texto inicial se puede prestar para meter modificaciones en todos, por ejemplo, en la JEP”, explicó.

El congresista de Alianza Verde manifestó que la proposición radicada por la oposición es un “retroceso para el acuerdo de paz” - crédito @crisavendanof/X

Respuesta de Hernán Cadavid

Ante los comentarios contra su propuesta, el representante Hernán Cadavid, le salió al paso de las críticas, y enfatizo en que no busca crear otros municipios, sino que consiste en revisar aquellos territorios azotados por el conflicto armado y que fueron excluidos de la lista de territorios priorizados tras el acuerdo.

“Se permitirá la modificación de municipios conservando 170 donde muchos no reportan avance, otros despilfarraron, otros superaron condiciones. Muchos sufrieron violencia y no tienen acceso. Las leyes se pueden modificar, todavía”, expresó el congresista del Centro Democrático en la misma red social, en respuesta al comentario de Juanita Goebertus.

El congresista de oposición reiteró que su proposición no busca crear otros territorios Pdet sino incluir aquellos que fueron excluidos - crédito @hernancadavidma/X

Además, el parlamentario agregó que existen problemas de ejecución de los proyectos en los municipios Pdet, recalcando que, según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), el 52 por ciento de estos territorios no habían presentado el informe de rendición de cuentas.

“La extensión del programa PDET no podía quedar con la posibilidad de no modificar los municipios. Imagínense qué pensarán ellos: ‘Nos dejaron 10 años más, no importa que no hagamos un buen gasto’. Por eso insistí en ese artículo. Con esto corregimos ese error de diseño”, declaró Cadavid durante la plenaria.

No obstante, el representante antioqueño criticó que se prorrogue esta figura que, para su criterio, no ha dado resultados. “La discusión debería ser ¿Por qué quieren extender una figura que no ha funcionado? No hay reporte de indicadores, se volvió objeto de los cafetales de contratistas, no hay avances después de más de 7 años. La palabra “paz” NO puede hacer que se pierda la crítica”, comentó en la red social X.

Para el congresista Hernán Cadavid, esta figura no ha dado resultados - crédito @hernancadavidma/X