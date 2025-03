Melissa Gate sancionada por el Jefe en ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la reacción de la participante

Melissa Gate criticó la decisión del jefe de sancionarla para la próxima competencia de liderazgo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia está que arde por estos días, pues los participantes continúan siendo los principales protagonistas de enfrentamientos entre ellos por generar contenido y llamar la atención de sus fans. Ese fue el caso de Yaya Muñoz que, al verse nominada por Melissa Gate, se despachó en críticas contra la paisa por mandarla con pase directo a la placa de sentenciados y salvar a Emiro Navarro de la eliminación.

Sin embargo, no ha sido el único enfrentamiento, pues Yina Calderón y Gate son dos de las famosas que siempre encuentran una excusa para despertar el conflicto por cualquier motivo, lo que llevó a que la empresaria de fajas estallara porque el Jefe no tomaba acciones para evitar los ataques:

“Dígame garabato, dígame fea, dígame ... Bueno, no importa. Yo tampoco soy una pera en dulce. Pero estoy mamada de que ‘culipodrida’, y ‘culipodrida’ ... O sea, yo creo que eso es un tema que el Jefe debería hacer algo, porque es que es un tema de salud mío y que de alguna manera a mí no me lastima, pero lastima a mi mamá, lastima mis hermanas”, dijo Yina.

Luego de un nuevo roce entre las dos participantes, la DJ se quejó de no recibir un trato igualitario por parte del 'Jefe' y advirtió lo que hará si la paisa vuelve a insultarla - crédito Canal RCN

Esto provocó que el Jefe sancionara a Melissa, debido a los constantes ataques que hace en contra de la huilense por los problemas con sus glúteos a razón de los biopolímeros. Así las cosas, la paisa no contará con la posibilidad de participar en la siguiente prueba de liderazgo lo que implica que no tendrá inmunidad ni privilegios durante la próxima semana por burlarse de la DJ y empresaria.

Melissa, al notar la decisión de su castigo, le replicó al jefe diciendo: “Si ella deja de llamarme drogadicta, yo también la respetaría”, pues considera que Yina Calderón es la que ocasiona que ella sea reactiva ante sus comentarios cargados de veneno.

Qué dijo Melissa Gate sobre la sanción

La creadora de contenido dijo que no estaba de acuerdo con lo impuesto por el Jefe, ya que la que provoca los enfrentamientos es Yina Calderón - crédito @karymabv02/X

Durante la fiesta del sábado en la noche, los famosos tuvieron la oportunidad de disfrutar de un evento en conmemoración al Carnaval de Barranquilla que se desarrolla por estos días. Allí, con un celular en mano, Melissa Gate se despachó contra la sanción del máximo líder de la casa estudio, reafirmando lo que expresó cuando se enteró del castigo que tendría para la próxima semana.

“Delante de toda Colombia y Latinoamérica entera, quiero aprovechar la ocasión para demostrar mi odio y mi inconformidad. No estoy de acuerdo con lo que se dijo en vivo y en directo, me parece muy injusto que solo me regañen a mí por problemas que la otra también provocó”, sentenció.

Una pelea de nunca acabar

Yina Calderón perdió beneficio por cuestionar el rol de Melissa Gate como mamá en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Esta no es la primera vez en que la creadora de contenido y la empresaria reciben sanciones por sus comportamientos, es de recordar que el Jefe impuso el castigo a Yina Calderón por las constantes burlas que hacía en contra de la decisión de Melissa de dejar ir a su hijo para los Estados Unidos. “Nosotros fuimos claros al decirles que la falta de respeto y el vocabulario lo tuvieran más controlado, pero parece que no quedó claro”, dijo Giraldo, antes de la sanción del Jefe.

“En mi casa pueden decir lo que quieran, sin cruzar los límites del respeto. No es la primera vez que esto sucede, pero en esta ocasión tus comentarios fueron graves. Durante la discusión mencionaste al hijo de Melissa de una manera que preocupó a todos los habitantes de la casa y al público. Aquí no se transmite ningún tipo de comentario que afecte la convivencia y, mucho menos, que afecte a la familia”, concluyó el Jefe al llamado de atención de Yina.